México

Consulta sindical definirá reapertura de sucursales en Nacional Monte de Piedad tras siete meses de huelga

El cierre prolongado de sucursales limita el acceso al crédito y dificulta la recuperación de bienes empeñados

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monte de piedad PALABRAS CLAVE: monte de piedad; huelga
La reapertura de sucursales del Nacional Monte de Piedad dependerá de un acuerdo con el sindicato, mientras millones de usuarios permanecen afectados. CRÉDITO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

El Nacional Monte de Piedad suma más de siete meses de huelga, 305 sucursales cerradas y cinco millones de personas sin el servicio de empeño en todo el país.

Este conflicto laboral —que comenzó en octubre de 2025—, mantiene suspendidos millones de préstamos y ha dejado a mil 800 empleados sin ingresos ni prestaciones.

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La propuesta presentada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el 11 de mayo de 2026 representa, según el vocero Aldo Torres, una vía concreta para encontrar un acuerdo.

Qué dice el comunicado de Nacional Monte de Piedad

“El Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), representa una gran oportunidad para resolver la huelga en un marco de equidad, transparencia y democracia”, destacó Aldo Torres, vocero de la institución.

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(Vocero del Nacional Monte de Piedad)
(Vocero del Nacional Monte de Piedad)

Torres precisó que la propuesta contempla “la realización de un dictamen que sea valorado y votado directamente por las y los trabajadores”, lo que abre la posibilidad de “construir acuerdos, privilegiar el diálogo y encontrar una salida que permita recuperar la estabilidad laboral y operativa en beneficio de las y los trabajadores, clientes y de la propia institución”.

El vocero subrayó también la actitud del sindicato: “Reconocemos la disposición manifestada por el sindicato huelguista para conocer y analizar el dictamen de la autoridad laboral, lo que permitirá avanzar hacia una pronta solución del conflicto laboral”.

¿Qué sigue para el Nacional Monte de Piedad?

El mecanismo será votado directamente por las y los trabajadores, ha sido recibido con disposición por parte del sindicato, lo que abre la posibilidad de destrabar la negociación y avanzar hacia la reapertura de sucursales.

Infografía con una mano sosteniendo billetes de 200 pesos mexicanos y texto que detalla la huelga en Nacional Monte de Piedad, sus efectos y el camino a la solución.
La huelga en Nacional Monte de Piedad suma siete meses con sucursales cerradas y millones afectados, mientras una propuesta gubernamental busca destrabar el conflicto laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paro ha provocado que miles de familias mexicanas, en especial en ciudades como Celaya, León o Irapuato, no puedan recuperar bienes empeñados ni acceder a recursos en un momento del año donde la demanda de casas de empeño crece hasta un 30%.

La institución ha habilitado pagos digitales para refrendos y abonos, pero estos mecanismos no resuelven la urgencia principal: la recuperación de pertenencias y la obtención de nuevos préstamos.

Qué busca la huelga del Nacional Monte de Piedad

Las exigencias que originaron y sostienen el paro laboral son:

Ilustración plana de la fachada del Nacional Monte de Piedad encadenada y con candado, con su logo visible. Siluetas de familias y trabajadores frente a la entrada.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Respeto a la antigüedad para acceder a la jubilación.
  • Mejoras en las condiciones laborales generales.
  • Rechazo a la asignación de cargos a personas de confianza en detrimento de derechos sindicales.

Estas demandas han sido motivo de disputa y han dificultado alcanzar un acuerdo definitivo.

La falta de avances mantiene la incertidumbre tanto para los empleados como para millones de usuarios.

Negociaciones y perspectivas

La solución del conflicto depende ahora de la votación directa sobre el dictamen propuesto por la autoridad laboral.

Tanto el sindicato como la institución han acordado priorizar este mecanismo, en el marco de mesas de negociación convocadas por la Jueza de Distrito en Materia Laboral, Lic. Graciela Garza Treviño.

El Nacional Monte de Piedad ha reiterado su compromiso con la transparencia, el diálogo y la protección de los intereses tanto de la plantilla como de los usuarios.

Hasta nuevo aviso, las prendas permanecen seguras y resguardadas, mientras la reapertura de sucursales y la normalización de servicios quedan supeditadas al resultado de la consulta sindical.

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