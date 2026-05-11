Selección Colombia: cuál fue el rival más fácil y el más difícil para gritar campeón en Argentina

El entrenador de la delegación colombiana que quedó campeona del más reciente panamericano de futsal, cuenta qué significó llegar a la obtención del título - crédito Diego Suárez/Infobae

La selección Colombia de fútbol de salón para sordos encontró en Argentina a su rival más complejo rumbo al título Panamericano, mientras que Uruguay terminó siendo el adversario más accesible dentro del campeonato. Así lo reconoció el entrenador Juan Carlos Muñoz Agudelo, en entrevista con Infobae Colombia, tras la histórica consagración del combinado nacional en San Juan, donde Colombia logró quedarse con el trofeo luego de superar a potencias regionales como Brasil y la propia selección anfitriona.

El técnico destacó que enfrentar a los argentinos implicó lidiar con “su gente”, el ambiente del coliseo y un equipo “muy rápido” y fuerte físicamente, mientras que ante Uruguay pudieron explotar la velocidad de sus jugadores para sacar diferencias con mayor facilidad.

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El técnico Juan Carlos Muñoz afirmó que Argentina fue el más difícil del torneo, mientras que Uruguay fue el más fácil

La conquista colombiana no fue una casualidad. Detrás del título hubo un proceso de preparación que incluyó tres microciclos y una convocatoria nacional en la que participaron jugadores de diferentes regiones del país. Según explicó Muñoz, la base del equipo estuvo conformada por deportistas de Antioquia, aunque también hubo representantes de Tolima, Pasto, Valle, Caldas y Cúcuta.

La convocatoria, el inicio para el título

“Fue un proceso muy bonito que tuvimos en Antioquia con los muchachos”, explicó el entrenador, que además resaltó que el grupo reunió “los mejores jugadores de todas las ciudades de Colombia”.

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El torneo Panamericano tuvo un significado especial para la delegación nacional porque fue la primera vez que un deporte de conjunto para sordos representó oficialmente a Colombia en este tipo de competencias internacionales. De hecho, el entrenador confesó que el equipo asumió el certamen casi como un piloto para demostrar el potencial competitivo del país en esta disciplina.

“Es primera vez que un equipo de conjunto representa a Colombia en estos eventos. Hicimos como el piloto y fuimos campeones”, afirmó.

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El recorrido hacia el título comenzó con un minucioso análisis táctico de cada rival. Colombia debutó ante Perú, selección que inicialmente era una incógnita para el cuerpo técnico porque nunca la habían visto jugar. Muñoz relató que, junto a su asistente Héctor, dedicaron largas jornadas a estudiar movimientos, fortalezas y debilidades de cada equipo mediante videos y trabajo táctico.

“Nos sentamos a rayar jugador por jugador con la tablet, poniendo los conceptos tácticos para mejorar cada día”, contó.

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Ese estudio dio resultados inmediatos. Colombia venció a Perú con contundencia y luego afrontó los partidos más exigentes del campeonato. El duelo frente a Argentina terminó empatado 1-1 en un encuentro que el técnico calificó como “muy apretado”. Para Muñoz, ese compromiso representó la prueba más dura del torneo.

Argentina, el rival más difícil

“Para mí, el rival más duro fue Argentina porque era local, su gente era local y tenía que poner sus condiciones de juego. Es un equipo muy rápido, aguerrido y físicamente muy fuerte”, señaló.

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Además del nivel deportivo del rival, el ambiente jugó un papel clave. El entrenador explicó que, en el fútbol de salón para sordos, el ruido del público puede generar desconcentración debido a las vibraciones y estímulos alrededor del campo. Por eso, durante la preparación psicológica insistieron en mantener la atención únicamente en el balón y en los compañeros.

“Sabíamos que eso se iba a llenar y les dije que tenían que estar concentrados solo en el balón y en sus compañeros”, explicó.

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Después llegó el otro gran desafío: Brasil. Colombia comenzó perdiendo y parecía complicado revertir el marcador frente a una de las potencias sudamericanas de la disciplina. Sin embargo, el cuerpo técnico logró cambiar el rumbo del partido desde el banco.

Muñoz recordó que pidieron tiempo cuando el marcador estaba 4-2 en contra y decidieron utilizar la estrategia del quinto jugador para atacar. La apuesta funcionó y terminó convirtiéndose en una remontada histórica.

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“Con Brasil íbamos perdiendo, pedí el tiempo y les dije que íbamos a sacar el quinto. Con el quinto le ganamos a Brasil”, afirmó.

El entrenador también destacó que el conocimiento táctico fue fundamental para neutralizar tanto a Argentina como a Brasil. Según detalló, ambos equipos sufrían cuando eran atacados con juego de quinto hombre y Colombia supo aprovechar esa debilidad.

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Uruguay, las características del rival más fácil

Ya en el cierre del campeonato apareció Uruguay, el rival que terminó siendo el menos complicado para el combinado colombiano. Aunque Muñoz reconoció que era una selección aguerrida y físicamente fuerte, explicó que encontraron ventajas en la movilidad y velocidad de sus jugadores.

Los Juegos Sordolímpicos de Invierno se jugarán en Austria durante el 2027 - crédito Fecoldes

“El rival más fácil para nosotros fue Uruguay. Le dolía mucho la movilidad y nosotros teníamos jugadores muy rápidos. Les dije que teníamos que andar por un margen más o menos de 20 goles para no estar sufriendo”, relató.

Más allá de la obtención del título, el entrenador dejó claro que este logro apenas representa el inicio de un proyecto más ambicioso. El próximo gran objetivo será la preparación para los Sordoolímpicos en Austria, donde Colombia buscará seguir haciendo historia.