"Óscar me llamó el 31 triste porque no pasaría la fecha con nosotros, tuvo que quedarse unos días más en Cúcuta y no me dijo la razón, pero prometió que regresaría el fin de semana de Reyes Magos", detalló Doris. Los días posteriores intentó contactarlo sin éxito. Así pasaron varios meses hasta que, por televisión, su esposo Darío vio a un grupo de madres que denunciaban que sus hijos habían sido desaparecidos y asesinados por militares para pasarlos como muertos en combates.