"Todo esto se debe a la pérdida del poder en Venezuela, lo que ha sido más grave para Colombia porque no les permiten la acción efectiva de las autoridades para enfrentarse a estas estructuras criminales. Las bandas criminales no tienen estímulos para abandonar la zona porque no tienen quien los combata del otro lado de la frontera. Y cuando Venezuela quiera recuperar ese monopolio de la fuerza va a ser mucho más difícil por el dominio territorial que han adquirido las organizaciones armadas", concluyó Rodríguez.