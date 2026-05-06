Hallan el cuerpo de Gabriel Enrique Arenas, estudiante de la Universidad de Antioquia, tras cinco días de búsqueda

Los investigadores forenses y autoridades confirmaron la identidad tras una alerta ciudadana, mientras familiares y colectivos exigieron esclarecimiento de las circunstancias en las que desapareció el joven universitario - crédito Universidad de Antioquia

El hallazgo de Gabriel Enrique Arenas Herazo, estudiante de la Universidad de Antioquia, impactó a la comunidad académica y al Bajo Cauca antioqueño tras varios días de búsqueda. Arenas, de 24 años, fue reportado como desaparecido la noche del 30 de abril en Caucasia.

Su cuerpo fue localizado el 5 de mayo a las 18:20 en la zona verde conocida como laguna El Silencio, ubicada en el barrio Pueblo Nuevo de Caucasia, Antioquia, según confirmaron las autoridades.

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El descubrimiento fue comunicado por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y Medicina Legal, luego de la alerta de un habitante del sector. En la búsqueda participaron familiares, autoridades locales y organismos de rescate.

Hallazgo de Gabriel Arenas y operativo oficial

A la zona acudieron unidades del Gaula Militar, la Sijín, la Policía y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, quienes inspeccionaron el lugar y trasladaron el cuerpo a Medicina Legal para su identificación forense.

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El cadáver fue hallado cubierto con una sábana verde y vestido con una camiseta negra, coincidencia que facilitó la identificación inicial.

José Alejandro Payares, secretario de Gobierno de Caucasia, indicó que la denuncia ciudadana permitió activar el operativo oficial.

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Durante los días anteriores, se ofrecieron recompensas de hasta $50 millones por información, incrementadas por la Alcaldía de Caucasia.

Medicina Legal continuaba las labores para confirmar plenamente la identidad y esclarecer las causas del fallecimiento del estudiante, mientras se aguardaba por los resultados forenses.

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Líneas de investigación y versiones sobre la desaparición

Arenas desapareció hacia las 10:00 p.m. del 30 de abril, después de salir de su casa para guardar su motocicleta en un parqueadero cercano. Desde entonces, no se volvió a saber de él, puntualizó el diario El Tiempo. Existen relatos divergentes sobre lo ocurrido posteriormente.