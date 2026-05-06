Colombia

Hallan el cuerpo de Gabriel Enrique Arenas, estudiante de la Universidad de Antioquia, tras cinco días de búsqueda

Familiares y organizaciones sociales exigen mejores garantías y respaldo para las nuevas generaciones en los territorios más hostiles del país

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La desaparición del estudiante Gabriel Arenas Herazo de la Universidad de Antioquia en Caucasia genera amplia preocupación en la comunidad académica - crédito Universidad de Antioquia
Los investigadores forenses y autoridades confirmaron la identidad tras una alerta ciudadana, mientras familiares y colectivos exigieron esclarecimiento de las circunstancias en las que desapareció el joven universitario - crédito Universidad de Antioquia

El hallazgo de Gabriel Enrique Arenas Herazo, estudiante de la Universidad de Antioquia, impactó a la comunidad académica y al Bajo Cauca antioqueño tras varios días de búsqueda. Arenas, de 24 años, fue reportado como desaparecido la noche del 30 de abril en Caucasia.

Su cuerpo fue localizado el 5 de mayo a las 18:20 en la zona verde conocida como laguna El Silencio, ubicada en el barrio Pueblo Nuevo de Caucasia, Antioquia, según confirmaron las autoridades.

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El descubrimiento fue comunicado por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y Medicina Legal, luego de la alerta de un habitante del sector. En la búsqueda participaron familiares, autoridades locales y organismos de rescate.

Hallazgo de Gabriel Arenas y operativo oficial

A la zona acudieron unidades del Gaula Militar, la Sijín, la Policía y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, quienes inspeccionaron el lugar y trasladaron el cuerpo a Medicina Legal para su identificación forense.

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El cadáver fue hallado cubierto con una sábana verde y vestido con una camiseta negra, coincidencia que facilitó la identificación inicial.

José Alejandro Payares, secretario de Gobierno de Caucasia, indicó que la denuncia ciudadana permitió activar el operativo oficial.

Durante los días anteriores, se ofrecieron recompensas de hasta $50 millones por información, incrementadas por la Alcaldía de Caucasia.

Medicina Legal continuaba las labores para confirmar plenamente la identidad y esclarecer las causas del fallecimiento del estudiante, mientras se aguardaba por los resultados forenses.

Líneas de investigación y versiones sobre la desaparición

Arenas desapareció hacia las 10:00 p.m. del 30 de abril, después de salir de su casa para guardar su motocicleta en un parqueadero cercano. Desde entonces, no se volvió a saber de él, puntualizó el diario El Tiempo. Existen relatos divergentes sobre lo ocurrido posteriormente.

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