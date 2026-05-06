Kompany, técnico del Múnich, tiene la lista de cobradores si hay penales: así le ha ido a “Lucho”

Luis Díaz y su única anotación desde el punto penal a lo largo de su carrera, fue ante Costa Rica en la Copa América - crédito DSPorts

Vincent Kompany, actual técnico del Bayern de Múnich, dejó claro en la antesala de la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League frente al PSG que su equipo no improvisará en uno de los escenarios más tensos del fútbol, la tanda de penales.

En la rueda de prensa oficial previa al compromiso ante París Saint Germain por la semifinal vuelta, el estratega belga confirmó que ya existe una lista definida de cobradores, aunque con un matiz importante: ningún jugador será obligado a ejecutar si no se siente preparado.

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“Por supuesto, tenemos lista y orden de lanzadores”, afirmó Kompany ante los medios, dejando ver que este aspecto ha sido trabajado con antelación. Según explicó, la planificación de los penales no es algo que se haya dejado al azar o a la inspiración del momento, sino que forma parte de las sesiones de entrenamiento desde la segunda mitad de la temporada. Esta decisión refleja una tendencia cada vez más extendida en el fútbol de élite: minimizar el margen de error en situaciones límite.

Vincent Kompany: "La fuerza del PSG es la edad de sus jugadores, mejoran y aprenden sin parar" - crédito Uefa Champions League

El rendimiento de Luis Díaz cobrando penaltis

En este contexto de definición desde el punto penal, resulta inevitable poner la lupa sobre jugadores que podrían verse enfrentados a esta responsabilidad, como el colombiano Luis Díaz. “Lucho” no cuenta con un historial favorable en este tipo de ejecuciones, lo que podría influir en una eventual decisión si el partido se define desde los once pasos.

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Díaz ha ejecutado tres penales en tiempo reglamentario a lo largo de su carrera profesional, dos con resultado negativo y uno que terminó en gol. El primero ocurrió en 2022, cuando militaba en el FC Porto, el segundo con la Selección Colombia en un partido frente a Ecuador en octubre de 2023, y el tercero, también con la “Tricolor” en la Copa América 2024 ante Costa Rica.

El técnico también recordó que este tema ya había sido abordado meses atrás, en la previa de compromisos de la Copa alemana, lo que refuerza la idea de que el Bayern ha venido preparando todos los escenarios posibles. Sin embargo, Kompany introdujo un elemento de flexibilidad extra para la decisión de los cobradores, el estado emocional del jugador. “No obligaremos a ningún jugador a tirar un penalti si no quiere o no se siente bien”, insistió, subrayando la importancia del factor psicológico en este tipo de definiciones.

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Así fue el penal que le cometieron al futbolista colombiano, Luis Díaz, para la victoria parcial del Bayern Múnich ante PSG - crédito @sportscenter/X

Vincent Kompany y las bajas del Bayern Múnich ante PSG

Más allá del tema de los penales, el entrenador belga habló sobre el estado de su plantilla, confirmó la baja de Serge Gnabry y destacó que el resto del grupo está disponible, una situación que contrasta con la temporada anterior, marcada por las lesiones. También resaltó la conexión entre el equipo y su afición, señalando que, pese a las dudas iniciales, ahora existe una fuerte creencia en la posibilidad de alcanzar la final.

En cuanto al rival, Vincent Kompany evitó entrar en comparaciones, pero reconoció el alto nivel del París Saint Germain, al que calificó como uno de los equipos más fuertes de Europa en los últimos años. Aun así, dejó claro que el Bayern Múnich confía en sus propias capacidades y en la posibilidad de imponerse en casa.

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El atacante guajiro Luis Díaz se destacó una vez más en la Champions League, al convertirle al PSG en la 'ida' de la semifinal del torneo, con lo que llegó a siete celebraciones en 11 juegos - crédito @FCBayern/X

El Bayern de Múnich afronta un duelo determinante con una preparación meticulosa que abarca todos los escenarios posibles, incluidos los penales. La claridad en la planificación, sumada a la gestión emocional de los futbolistas, podría marcar la diferencia en un enfrentamiento donde los detalles son decisivos. Y en ese contexto, nombres propios como el de Luis Díaz aparecen bajo el foco, no solo por su talento en el juego abierto, sino también por los retos que enfrenta en situaciones específicas como los lanzamientos desde el punto blanco.