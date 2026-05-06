El insólito motivo de la discusión que terminó con el crimen de un barranquillero dentro de una peluquería en España

El crimen a puñal se presentó el lunes 4 de mayo en Valencia - créditos capturas de pantalla Código Rojo/IG | Google Maps

Se conocieron nuevos detalles luego del crimen de un joven de nacionalidad colombiana y oriundo de Barranquilla (Atlántico), víctima de un hecho de intolerancia que acabó con su vida en España.

Lo que habría iniciado como una discusión dentro de una peluquería ubicada en Valencia, en la calle Fuente de San Luis del barrio Quatre Carreres, desembocó en un ataque mortal con arma cortopunzante a la altura del tórax, y que pese a la llegada de los servicio de emergencia, al final cobró la vida de Cristian Isaac Yoliz Tapias, de 25 años.

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Según la información disponible hasta el momento y el testimonio recogido por el medio regional Código Rojo, una amiga de Cristian relató que el conflicto comenzó con insultos, escaló a una pelea física y terminó con una puñalada.

Hasta esta calle llegaron las autoridades en Valencia:

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El reclamo por un mensaje vía WhastApp que le costó la vida a un colombiano en España

El conflicto se originó horas antes, cuando Yoliz Tapias hizo un comentario a su agresor, identificado como Juan Pablo Jiménez, también barbero y de nacionalidad colombiana.

Ambos trabajaban en el establecimiento Elian Master Barber y la tarde del lunes 4 de mayo de 2026, día en que ocurrieron los hechos pasadas las 2:00 p. m. (14:00), según el testimonio de Gabriela Caballero —amiga de Cristian y testigo—, “el chico que lo asesinó (Jiménez) fue llamado para reclamarle por el aseo, ya que no lo había realizado y ese día no estaba trabajando”.

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La mujer relató que Cristian no cesó en sus reparos ante Jiménez por no realizar las labores de limpieza del la barbería, algo que se realiza siempre al final de cada jornada: “Que por qué no lo había hecho y demás. Entonces, el chico (Jiménez) dijo: ‘Bueno, ya voy para allá y le soluciono ese problema’, y allá llegó a la barbería, se pusieron a discutir”.

La discusión fue subiendo de nivel, tal y como describió Caballero: “Primero se ensancharon a darse puñetazos y después siguieron así. Se empezaron a insultar, que uno era una cosa, que el otro era otra cosa, que era un cachón, que su mujer, que lo otro”.

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El joven Cristian Isaac Yoliz Tapias colombiano había emigrado hace un año a España en búsqueda de un mejor futuro - crédito captura de pantalla Código Rojo/IG

Pero las ofensas y la rabia se acumularon al máximo, al punto que en medio de la confrontación, tal y como detalló la amiga de Cristian, “ahí cogió el chico (Jiménez) un cuchillo y le pegó la puñalada en el tórax y ya”.

Lo que más ha generado impacto en la comunidad local situada en la Comunidad Valencia, es que después de que todo ocurrió, el agresor “después reaccionó y se dio cuenta que lo había hecho mal”, añadió la mujer que presenció todo.

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El hoy detenido, de 26 años y de nacionalidad colombiana, fue aprehendido por efectivos de la Policía Nacional como presunto responsable de la muerte de su compañero de trabajo tras la llegada de una ambulancia y una patrulla al distrito de Ruzafa, destacó OKDIARIO.

Según el balance de la Policía Nacional, entre enero y diciembre de 2025 se han registrado seis homicidios dolosos y asesinatos consumados en Valencia.

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Tras la alerta, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu) desplazó un equipo SAMU al lugar. Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero la víctima falleció en la propia peluquería.

El colombiano señalado como presunto asesino de su compatriota fue detenido por miembros de la Policía Nacional - crédito @policia/X

Agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de la Policía Judicial permanecen a cargo de la investigación en tanto que el circulo más cercano de Yoliz pide que el caso no quede impune y se haga justicia.

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Amigo de barbero colombiano asesinado en Valencia, España: “Tenía mucho talento”

De acuerdo con el testimonio de Manu, amigo íntimo de la víctima y en diálogo con el medio local El mercantil valenciano, de Levante, Cristian era “un chico superbueno y con muchas ganas de salir adelante”.

Originario de Barranquilla, Cristian había dejado su país a mediados de 2025, primero para trabajar como peluquero en Polonia y luego en Valencia, donde esperaba encontrar mejores condiciones.

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La realidad, sin embargo, fue dura: en situación irregular, enfrentó dificultades para conseguir vivienda y empleo, llegando incluso a dormir en la calle en alguna ocasión.

Aun así, nunca dejó de trabajar duro para sostenerse y enviar dinero a su familia en Colombia.

Manu recuerda a Cristian no solo como trabajador, sino como un apasionado de la música.

El colombiano quedó herido de gravedad en la entrada del establecimiento - créditos @rafaescalonaf/X | @Cartman_Freedom/X

“Tenía mucho talento para cantar. Cuando no había clientes, aprovechábamos para componer juntos en la barbería”, contó el conocido del joven barranquillero.

El cuerpo de Cristian permanece a la espera de que su familia en Colombia decida sobre el destino de sus honras fúnebres.

En Valencia, sus amigos y quienes lo conocieron lamentan la violencia absurda que acabó con la vida de un joven que solo buscaba una oportunidad para salir adelante y ayudar a los suyos.