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Se habría definido la fecha para la concentración de la selección Colombia al Mundial 2026: sería antes de lo esperado

El equipo de Néstor Lorenzo, al parecer, querría iniciar desde temprano la última etapa de preparación para el torneo, con dos amistosos previos al debut frente a Uzbekistán

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Selección Colombia
La Selección Colombia está a un poco más de un mes de arrancar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá - crédito FCF

La concentración de la selección Colombia para el Mundial 2026 ya tendría fecha confirmada, marcando el arranque de una de las fases más esperadas por aficionados, pues es la recta final de la preparación con figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez.

Ese día sería antes de lo esperado por los hinchas de la Tricolor, así como para los jugadores, pues se daría en medio del final de la temporada en varias ligas del mundo y algunos de ellos no tendrían el suficiente descanso de sus clubes para integrarse al combinado nacional.

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Cabe recordar que para ese momento, Colombia también tendrá la lista provisional de 35 o 55 futbolistas para el Mundial 2026, de la que saldrá el grupo de 26 convocados para el certamen, aunque las redes sociales explotaron con una posible filtración por parte de uno de los patrocinadores de los cafeteros.

Inicio de la concentración de la selección Colombia

El llamado a los futbolistas estaría programado para el 15 de mayo, fecha establecida tras las gestiones del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo. Esta información fue confirmada en Estados Unidos por el director deportivo de Minnesota United, Khaled El-Ahmad, al explicar que se ha diseñado un itinerario meticuloso por la situación de James Rodríguez.

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Creo que el campamento de entrenamiento de Colombia empieza el 15 de mayo. Estamos teniendo conversaciones para ver cuándo él se une a ellos, dependiendo de cuál sea el mejor periodo de preparación para el Mundial. No es que el Mundial sea más importante que Minnesota, es un balance, pero queremos ser un club donde los jugadores sientan que pueden prepararse y hacerlo bien para su selección”, afirmó el dirigente, en rueda de prensa.

Selección Colombia
La selección Colombia concentraría el 15 de mayo, cuatro días después de presentar la lista provisional para el Mundial 2026 - crédito FCF

La etapa de preparación incluirá partidos amistosos claves frente a Costa Rica y Jordania. El encuentro contra los ticos, previsto para el 29 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá, será el compromiso de despedida antes del viaje oficial. La planificación busca que el equipo llegue en óptimas condiciones para enfrentar a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal en la fase de grupos.

Uno de los objetivos sería aprovechar el inicio anticipado de la concentración para realizar ajustes estratégicos y médicos necesarios antes de ultimar la nómina, porque varios jugadores llegarían con desgaste, molestias físicas o lesiones que los dejarían afuera del torneo.

Néstor Lorenzo
El técnico Néstor Lorenzo buscaría que se trabaje con más tiempo para tener en las mejores condiciones a la selección Colombia que irá al mundial - crédito FCF

La supuesta lista de convocados

La expectativa por la lista de 26 futbolistas seleccionados creció tras la publicación de un video de la compañía de envíos Interrapidísimo, patrocinador de la selección, en el que se revelan los nombres de los posibles convocados, lo que llamó la atención de los hinchas.

Entre los nombres destacados figuran los principales referentes de la Tricolor como Camilo Vargas, David Ospina, Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez. La plantilla provisional integra porteros de trayectoria internacional, defensores consolidados y mediocampistas que han sobresalido tanto en eliminatorias como en sus clubes europeos.

"Y aunque la analogía ya es muy obvia, sabrás que estamos hablando de..." y procede a la mención de 26 futbolistas esta publicación - crédito Federación Colombiana de Fútbol

No obstante, la lista difundida no es definitiva, pues desde la FCF no se tiene confirmación de que ese vaya a ser el grupo que dispute la Copa del Mundo, pese a que sus nombres coinciden con la base de hombres con las que Néstor Lorenzo trabajó en las eliminatorias.

La evaluación continua de la condición física de los futbolistas y sus números en la temporada serán determinantes para definir la nómina que representará a Colombia. Hasta el anuncio oficial del técnico argentino, la lista permanece en expectativa y puede sufrir alteraciones.

Colombia afronta el reto grupal ante Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal con la esperanza de que el proceso anticipado y la base presentada permitan un desempeño destacado en la máxima cita del fútbol. La aspiración es superar las actuaciones previas y afirmar la presencia de la selección nacional como contendiente relevante en el escenario mundialista.

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