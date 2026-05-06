Colombia

Después de estar en la casa de Nariño con Petro ahora Westcol anunció que entrevistará a Álvaro Uribe en su finca: de qué hablarán

El encuentro, que se realizará en el El Uberrimo, la finca del exmandatario, estará orientado a fortalecer la participación juvenil y a mostrar una faceta diferente del ex jefe de Estado, en un formato que supera los esquemas tradicionales

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El creador de contenido y streamer Westcol entrevista en vivo a Álvaro Uribe el 10 de mayo para impulsar el debate político digital en Colombia - crédito Westcol
El creador de contenido y streamer Westcol entrevista en vivo a Álvaro Uribe el 10 de mayo para impulsar el debate político digital en Colombia - crédito Westcol

El streamer Westcol confirmó que el domingo 10 de mayo realizará una transmisión en vivo con el expresidente Álvaro Uribe desde la finca El Uberrimo, en un formato digital que busca acercar la conversación política colombiana a nuevas audiencias y replantear los esquemas tradicionales de comunicación.

El encuentro, programado para dar inicio a las 4:00 p. m. (hora de Colombia) y disponible en el canal de Kick del creador, permitirá que el público interactúe y participe directamente, ampliando el alcance del diálogo político más allá de los medios convencionales.

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Tras el éxito de su reciente conversación con el presidente Gustavo Petro, que superó el millón de visualizaciones y se volvió viral por la naturaleza directa de las preguntas, Westcol –nombre artístico de Luis Fernando Villa– busca ofrecer a su comunidad “dos versiones políticas” provenientes de los principales polos ideológicos del país.

El debate con Uribe se anuncia como una réplica deliberada de la anterior entrevista, enfocada en asuntos de relevancia nacional y formulada a partir de interrogantes enviados por la audiencia, según explicó el propio Villa.

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La transmisión desde la finca El Uberrimo busca acercar la conversación política a nuevas audiencias y romper esquemas tradicionales - crédito Germán Enciso/Colprensa
La audiencia podrá participar activamente en el diálogo con Uribe, formulando preguntas en tiempo real a través de Kick - crédito Germán Enciso/Colprensa

Con este formato, pretende que la juventud se sienta identificada y disponga de nueva información para tomar decisiones informadas en el actual contexto electoral.

La transmisión se realizará en un entorno rural, lejos de los escenarios institucionales y rodeada de paisajes, caballos y gastronomía típica. Según el equipo de Westcol, esto permitirá mostrar un lado inédito del expresidente Uribe y generar una conversación “sin filtros ni intermediarios”, rompiendo “los esquemas tradicionales del periodismo político”, como afirmó Villa.

El acceso será gratuito y estará abierto para usuarios de todo el mundo, con horarios ajustados para países como México (3:00 p. m.) y Argentina (6:00 p. m.), lo que incrementa el impacto internacional de la cita.

El formato escogido apunta a humanizar a las figuras políticas y posicionar el debate público en espacios en los que “la audiencia participa, cuestiona y opina en tiempo real”, planteó el equipo el streamer.

La experiencia previa con Gustavo Petro incluyó preguntas sobre seguridad nacional y relaciones con actores armados ilegales. “Creo que hacer política, y sobre todo política no dominante, es muy peligroso”, reconoció el jefe de Estado durante la entrevista, contexto que marcó la pauta para el segundo encuentro.

El traslado de locación desde la Casa de Nariño hacia la finca del expresidente Uribe marca el cambio de ámbito institucional a uno cotidiano, señalando una transición en la manera en la que los líderes enfrentan su representación pública.

El propósito radica en mostrar a las figuras públicas en escenarios más accesibles y contextos habitualmente reservados, suprimiendo las restricciones formales y apostando por la interacción directa.

Westcol: del entretenimiento a la influencia política

Westcol desató polémica tras burlarse de un seguidor que le pidió consejos para invertir su dinero - crédito @westcol/IG
Westcol se consolida como uno de los creadores con mayor influencia política y audiencia joven en Latinoamérica - crédito @westcol/Instagram

Con más de 3,7 millones de seguidores en Kick y un contrato millonario, Westcol se ha consolidado como uno de los creadores de contenido más influyentes de Latinoamérica. Las transmisiones recientes han demostrado su capacidad para intervenir en la esfera pública y conectar a figuras públicas con las nuevas generaciones.

Analistas citados por diferentes medios destacan que su convocatoria a los dos polos opuestos de la política nacional en un solo espacio digital es un fenómeno que pocos medios tradicionales han conseguido con tanta legitimidad entre los jóvenes.

La biografía de Luis Fernando Villa refleja una historia de superación: nacido en Ciudad Bolívar, Antioquia, vivió el desplazamiento forzado en su infancia y comenzó a crear contenido en YouTube a los 15 años.

“A Trump”: la respuesta de Petro que desató reacciones en transmisión con Westcol - crédito @gustavopetrourrego/IG
La experiencia de vida de Luis Fernando Villa "Westcol" refuerza su papel como puente entre los líderes políticos y la juventud colombiana - crédito @gustavopetrourrego/Instagram

Comenzó su trayectoria en YouTube cerca de 2015, pero fue en Twitch donde alcanzó gran popularidad y estableció firmemente su comunidad. Posteriormente, se trasladó a Kick, plataforma en la que logró destacarse como uno de los streamers más vistos y seguidos a nivel nacional.

Su crecimiento exponencial en seguidores y su estatus como streamer con más suscripciones a nivel mundial, sumado a su estilo directo y sin formalismos, lo han llevado a ser considerado un puente robusto entre los líderes políticos y la juventud, tarea que él mismo justifica como una forma de llevar “nuevas formas de comunicación, más crudas y reales” a la agenda pública.

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