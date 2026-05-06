Jhorman Toloza arremetió contra Alexa Torrex y su familia tras conocer que está interesada en hablar primero con Tebi tras su salida de ‘La casa de los famosos’

Jhorman Toloza responde luego de la salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, tras conocerse que su expareja decidió esperar a que Tebi Bernal termine su participación en el programa antes de conversar con él - crédito @jhormantol / Instagram

En la escena de los realities colombianos, las relaciones personales suelen verse sometidas a presiones y expectativas, tanto dentro como fuera de la pantalla.

La reciente salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia ha generado un nuevo foco de atención en torno a sus vínculos personales, especialmente con Jhorman Toloza y Tebi Bernal. La dinámica entre estos protagonistas ha captado la atención del público, que sigue con interés cada declaración y reacción en redes sociales.

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Tras abandonar el programa, Alexa Torrex expresó su intención de conversar primero con Tebi Bernal, dejando para después el encuentro pendiente con Jhorman Toloza. La exconcursante declaró que priorizaría a Bernal porque “sus sentimientos por él fueron reales” y que ambos debían aclarar lo sucedido durante su convivencia televisiva.

Esta afirmación se viralizó rápidamente, generando comentarios entre seguidores y usuarios que interpretaron la decisión como una señal de distancia respecto a Toloza, con quien mantenía una relación previa.

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La postura de Alexa Torrex provocó una respuesta pública de Jhorman Toloza, quien hasta ese momento había optado por el silencio durante la participación de la influencer en el reality. En un video difundido en redes sociales, Toloza aseguró que su intención era esperar el final de la competencia para poder conversar en persona con Alexa Torrex. De acuerdo con sus palabras, “mi idea era buscarla, citarla en un lugar y hablamos para poder reconstruir esto”.

Después de conocer las declaraciones de Torrex, Jhorman Toloza manifestó que la decisión de la exconcursante le resultó ofensiva, considerando el tiempo y los acuerdos compartidos: “Después de esa entrevista, ¿usted cree que voy a volver? La chimba... La mujer que va a venir a mi vida, la mujer que va a llegar a mi vida, se valora y no se pone con esas estupideces”,

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El creador de contenido añadió que no estaría dispuesto a seguir esperando y cuestionó la falta de prioridad que, a su juicio, se le dio al vínculo que compartían desde hacía tres años. “Yo no voy a perder mi tiempo con una mujer que no se valora y ver que tres años de relación te valieron tanto culo, pues qué triste”, añadió Toloza.

Jhorman también se refirió al supuesto romance de Alexa y Tebi y aseguró que utilizó una excusa para poder tener acercamientos románticos dentro del programa. “Supuestamente me terminaste por protegerme. Usted me terminó para hacer y deshacer, solo que el huevón no quiso; así de paila está su situación”, añadió notablemente molesto.

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Jhorman arremetió contra la familia de Alexa: “Perdedores”

En el video difundido en sus redes sociales, Toloza afirmó que ya no oculta su postura y aprovechó para dirigir críticas a la familia de Torrex, señalando que al excluirlo del Team Alexa perdió el respaldo del público y eso influyó en la eliminación de la cucuteña.

“Ya no me estoy guardando una mierda, yo me aguanté para cuidar sus cosas. La misma familia me sacó, el mismo manager me abrió y perdieron, porque son perdedores y yo siempre gano, y después de esto, se viene mi prime. Yo sí me valoro, me respeto y me cuido", añadió.

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Toloza aseguró que se sintió vulnerado ante las palabras de Alexa en las que asegura que está más interesada en hablar primero con Tebi. “Ella si está hablando mal de mí, al decir que habla primero con él, ¿y los 3 años que teníamos qué?, ¿y el compromiso que teníamos qué?, eso me ofende más que los putos cachos", añadió.

Jhorman reveló que ha recibido supuestas amenazas por parte del papá de Alexa

Finalizando el video, Jhorman asegura que, luego de sus varias intervenciones en redes sociales cuestionando las acciones de Alexa, ha recibido supuestas amenazas por parte del padre de la influencer.

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“Y con el gánster de su papito recocha, que se la pasa diciendo y amenazando que supuestamente me va a pelar, con un puño mío lo siento, lo dejo paralítico, a mí no me venga a chimbiar, calvo carechimba, y con su mamá, que la gente la mira y se da cuenta de lo mala persona que es, y también los mantenidos de sus hermanos, esos sí son mantenidos que estaban esperando que usted saliera para poner comer”, añadió Jhorman.