Colombia

Valentina González, expareja de Ryan Castro, anunció nueva relación: es un futbolista con paso por la selección Colombia

La influenciadora y modelo dio la sorpresa a sus seguidores compartiendo un mensaje junto a su nuevo compañero

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A más de un año del final de su compromiso con Ryan Castro, Valentina González anunció que está en una nueva relación sentimental - crédito @valentiiinagonzalez/Instagram
A más de un año del final de su compromiso con Ryan Castro, Valentina González anunció que está en una nueva relación sentimental - crédito @valentiiinagonzalez/Instagram

En los primeros días de abril de 2025 comenzaron a cicular rumores que apuntaban al final de la relación que mantenía el cantante Ryan Castro con su prometida, la modelo y creadora de contenido Valentina González. Esto, luego de que el cantante fuera visto en las playas de Curazao —lugar donde grabó su más reciente LP Sendé— acompañado de la modelo española Tatiana Kaer.

Pocos días después, la propia Valentina confirmó el final de su compromiso con el artista en sus historias de Instagram. Allí se pronunció con palabras de agradecimiento a todos aquellos que se preocuparon por su situación emocional y confirmó que el romance con Castro llegó a su final.

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“Con esto quiero darle fin a los rumores y confirmarles mi ruptura, desde el amor y el respeto. A toda la gente linda que me sigue y me apoya, aquí estoy mucho más fuerte y con ganas de comerme el mundo, seguir adelante con mis metas y propósitos”, expuso Valentina en ese momento.

Más de un año después, la mujer se mantuvo concentrada en sus propios emprendimientos, procurando mantener un perfil bajo más allá del interés de sus seguidores. Sin embargo, en las últimas horas la influenciadora volvió a estar en boca de las redes sociales luego de que diera a conocer que estaba en una nueva relación sentimental.

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Esto se supo gracias a la publicación en su cuenta de Instagram de una imagen acompañada de Gustavo Cuéllar, jugador recordado por su paso en Junior de Barranquilla, Flamengo y Gremio de Brasil, Al-Hilal y Al-Shabab de Arabia Saudí, y recientemente confirmado como nuevo refuerzo del Deportivo Cali de cara al segundo semestre de la Liga BetPlay.

Adicionalmente, fue un recurrente en las convocatorias de la selección Colombia, primero con José Pekerman en el proceso rumbo al Mundial de Rusia 2018, y más adelante con Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda durante el proceso rumbo a Qatar 2022.

- crédito @valentiiinagonzalez/Instagram
La modelo apareció junto al futbolista Gustavo Cuellar, compartiendo un afectuoso mensaje - crédito @valentiiinagonzalez/Instagram

En la fotografía, González aparece abrazando al futbolista, quien le da un beso en la mejilla, mientras acompaña la escena con un mensaje personal: “Solo Dios conoce tus verdaderas batallas. Primero te rompe, te hace fuerte, te prepara, te enseña y luego te recompensa. La vida siempre es más bonita”.

La imagen fue interpretada como una confirmación de la relación entre la modelo y el deportista, según versiones que circulaban en redes sociales desde hace semanas y que los vinculaban sentimentalmente.

El volante del Deportivo Cali compartió una foto acompañado de Valentina González - crédito @gustavocuellaroficial/Instagram
El volante del Deportivo Cali compartió una foto acompañado de Valentina González - crédito @gustavocuellaroficial/Instagram

De momento, Valentina González no ha hecho declaraciones adicionales sobre el avance de la relación, pero la publicación en Instagram fue tomada como una señal irrefutable de esta nueva etapa personal para la modelo y empresaria. El que si ratificó el noviazgo fue Cuellar, que en horas recientes compartió una fotografía acompañado oor la mujer, abrazados mientras navegaban una embarcación.

Así llegó Cuéllar al Deportivo Cali

El barranquillero arribó al cuadro Azucarero luego de tomar la decisión de rescindir su contrato con Gremio de Porto Alegre, en medio de fuertes cuestionamientos de la hinchada del Tricolor Gaúcho sobre su desempeño.

Tras llegar a un acuerdo con el club, confirmó su regreso a Colombia para sumarse al club caleño en la temporada 2026, volviéndose un hombre de confianza tanto de Alberto Gamero como de su reemplazante, Rafael Dudamel, saliendo desde el banco de suplentes.

El volante debutó con su nuevo equipo en la fecha 11 ante Cúcuta Deportivo. Sin embargo, una lesión en el gemelo le terminó privando de disputar tres partidos en los que su ausencia y el irregular rendimiento del conjunto Verdiblanco, terminaron costando la posibilidad de avanzar a los playoffs de la liga. Pese a derrotar por la mínima diferencia al América en el clásico Vallecaucano, el empate ante Deportes Tolima en la última fecha sentenció la suerte del club.

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