Mónica García, sobre la llegada del crucero afectado por el hantavirus: “Los españoles que están a bordo serán evacuados y trasladados a Madrid”

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa, en el Complejo de la Moncloa, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). (Diego Radamés / Europa Press)

Los 14 españoles que viajan a bordo del crucero MV Hondius serán trasladados a Torrejón de Ardoz (Madrid) una vez lleguen a España, según ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la comparecencia tras la reunión gubernamental para atender la solicitud de acogida de la OMS.

La embarcación, afectada por un brote de hantavirus que acumula 8 posibles casos a bordo, se encuentra actualmente fondeada en Cabo Verde y tiene previsto llegar a España dentro de tres días. Según ha comunicado García, el navío deberá atracar en el puerto de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife).

PUBLICIDAD

A la llegada del navío a territorio español, se llevará a cabo un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y evacuación de los viajeros. “Salvo que la condición clínica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados”, ha asegurado la ministra.

Sobre los 14 españoles a bordo de la embarcación, García ha explicado que serán evaluados y examinados a su llegada a Canarias, para posteriormente ser trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Una vez llegados a la capital, los 14 ciudadanos serán tratados en el hospital militar Gómez Ulla, donde permanecerán en cuarentena “todo el tiempo necesario”.

PUBLICIDAD

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla está dotado con unidades de aislamiento y tratamiento de alto nivel (UATA), que tienen “las características necesarias para poder aislar a estas personas”, ha explicado la ministra.

Una repatriación “con todas las garantías”

El crucero afectado salió de Ushaia (Argentina) el pasado 20 de marzo con un total de 149 pasajeros (88 pasajeros y 61 tripulantes) de 23 nacionalidades diferentes. Mientras que los ciudadanos españoles serán trasladados a Madrid, el resto de pasajeros deberá ser evacuado a sus países de origen. La repatriación de los ciudadanos extranjeros “contará con todas las garantías de seguridad necesarias” para evitar que haya más contagios, ha defendido García. Así, se habilitarán espacios especiales ad hoc para realizar la atención médica de los pasajeros y su traslado, “evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia”.

PUBLICIDAD

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo atenderá a los pasajeros del crucero MV Hondius, del que ha sido evacuados tres pacientes sospechosos de hantavirus, "con todas las garantías" y ha confirmado que hay "contacto continuo" con Canarias, comunidad autónoma en la que fondeará finalmente el barco. En declaraciones a los medios tras presentar a la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el ciclo electoral organizado por Europa Press, Cuerpo ha subrayado que "las autoridades españolas están en contacto continuo y en colaboración con las autoridades internacionales, las sanitarias desde luego, para ser capaces de hacerlo con todas las garantías".

Según ha explicado la ministra, estos pasajeros no harían cuarentena en España, a menos que presenten síntomas. “Si no tienen ninguna situación clínica que lo impida, van a ser repatriados a sus países y ahí seguirán las directrices que ordene cada uno de esos países”, ha declarado.

García ha recordado que fue la OMS quien solicitó a España la acogida del crucero, que ha aceptado por motivos morales y legales. “La OMS considera que Canarias -y España- reúne las condiciones de desembarco, de seguridad y también de protección de la salud”, ha valorado la ministra, que ha defendido que el país tiene “las condiciones necesarias para proteger la salud pública frente a esta protección”.

PUBLICIDAD

Este proceso “no va a suponer ningún riesgo para la población canaria ni tampoco para su actividad económica”, ha asegurado la ministra. “España tiene todas las capacidades para atender a todas las personas y tenemos toda la capacidad para mantener la protección de la salud pública como nos merecemos”, ha sentenciado.