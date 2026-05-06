DJ Snake pidió la nacionalidad colombiana luego de su paso por el país: “Gracias por el amor”

Para compensar su ausencia en La Solar por problemas logísticos, el francés montó un show especial en el barrio popular de la capital antioqueña que fue bien recibido por los asistentes - crédito @djsnake/X

La edición 2026 de La Solar en Medellín dejó una profunda huella entre el público y los artistas, tras una serie de inconvenientes que alteraron el desarrollo previsto del festival, hasta ahora consolidado como parte de la programación de conciertos en Colombia.

DJ Snake, uno de los nombres principales del cartel, optó por ofrecer un show gratuito y luego compartió en redes sociales mensajes de agradecimiento y cercanía con sus seguidores en Colombia, en medio de un ambiente marcado por el descontento y las denuncias públicas por la organización del evento.

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El productor francés lamentó lo ocurrido en La Solar, remarcando que no quería decepecionar a sus fans y por eso decidió presentarse gratis en la Comuna 13 - crédito @djsnake/X

El productor francés escribió en su cuenta de X: “Colombia, sé que no todo salió como queríamos cuando se trató del festival, pero yo no les podía fallar... esto lo teníamos que hacer por la gente, por la cultura”.

Debido a esta coyuntura, el productor reconocido en tiempos recientes por el éxito internacional de Tonto, junto a J Balvin y Ryan Castro, anunció, luego de su fallido paso por La Solar, que brindaría una presentación gratuita en la Comuna 13 de Medellín, bautizada como Block Party acompañado de Kybba, otro de los artistas que no pudo presentarse.

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El artista utilizó sus redes sociales para subrayar el respeto y el cariño recibido durante su paso por el país, al punto que afirmó su intención de nacionalizarse colombiano.

“Colombia los amo hijueputa. Ustedes me hicieron sentir como en mi propia casa… Ya quiero regresar. Quien me ayuda gestionar el pasaporte Colombiano Ombeee”, publicó en X, generando miles de reacciones y comentarios positivos. En otro mensaje, el productor francés señaló: “Gracias por el amor, Ustedes tienen mi respeto para toda la vida”, reforzando el vínculo con el público local a pesar de los inconvenientes vividos.

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El DJ llegó a decir que quería solicitar el pasaporte colombiano - crédito @djsnake/X

El drama de La Solar y las denuncias de los asistentes

La noche del sábado 2 de mayo, miles de asistentes reportaron en redes sociales retrasos, cancelaciones y fallos logísticos de todo tipo, lo que derivó en comentarios y ataques contra los organizadores que se fueron multiplicando con el paso de las horas, llegando a un punto crítico durante la mañana del domingo 3 de mayo.

En varios mensajes, los usuarios exigieron reembolsos y cuestionaron la gestión del festival, citando la Ley 1480 de 2011 y lamentando el cambio de locación al Parque Norte, pues previamente se anunció que se realizaría en el Complejo Atanasio Girardot.

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La productora de La Solar señaló que problemas en el montaje del escenario principal fueron los causantes de las demoras en el evento - crédito @breakfast_live/Instagram

Según se conoció en El Tiempo, las presentaciones en el escenario principal tenían que empezar hacia las 3:30 p. m., teniendo que demorarse hasta las 5:00 p. m., lo que obligó a recortar tiempos a los artistas de dicha tarima, generando un evidente malestar entre estos y el propio público.

A través de un comunicado, la organización de La Solar reconoció públicamente los problemas operativos y técnicos, que atribuyeron a dificultades relacionadas con el montaje del escenario principal, expresando su frustración por no haber podido cumplir con la programación anunciada.

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Las complicaciones afectaron a artistas y público por igual. Los asistentes señalaron que el montaje del show sinfónico de Yandel provocó demoras adicionales, mientras que la presentación de Álvaro Díaz se concretó pasada la medianoche, mucho después de lo originalmente programado.

A esto se sumó la intervención de funcionarios de la Alcaldía de Medellín durante el espectáculo de Mora, uno de los aritstas del cartel programados para verse por menores de edad. Sin embargo, debido a los retrasos, las autoridades solicitaron la evacuación de los menores de edad, ya que por ley no podían permanecer allí más allá de la medianoche, hecho muy cuestionado por los asistentes. El puertorriqueño, según se plasmó en videos grabados por los asistentes, se notó incómodo frente a toda la situación, agravada por las demoras en los horarios.

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Entre las críticas y solicitudes de devolución del dinero, se destacó la solidaridad de los asistentes, quienes compartieron mensajes alentando a otros afectados a formalizar sus reclamos ante las autoridades correspondientes. Los problemas técnicos y de logística, según la organización, impidieron la participación de algunos de los artistas más esperados y provocaron que muchos asistentes abandonaran el recinto de madrugada.