Colombia

Juanda Caribe habría destapado las tensiones familiares con Sheila Gandara tras video de su hija en 'La casa de los famosos Colombia'

Una celebración fuera de lo común conmovió al comediante, que recibió un saludo especial que desató sentimientos encontrados y puso su relación familiar en el centro de la conversación dentro y fuera del 'reality'

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El comediante se refirió a la grabación que recibió de su hija en el cumpleaños de la menor que dejó pistas a su paso - crédito @lilian.2305/TikTok

La casa de los famosos Colombia vivió una celebración inesperada la noche del 5 de mayo. En plena gala, Juanda Caribe recibió un video especial por el cumpleaños de su hija Victoria, una sorpresa organizada por su familia que puso de relieve el papel central de la niña en su vida y lo emocionó profundamente.

Juanda reveló en la converación con Mariana Zapata que la llegada de su hija transformó su vida y lo llevó a escribir una canción como canal para sus emociones. “Cambiaste mis planes, ahora soy más feliz... la mejor versión de mi corazón es cuando estoy contigo”, entonó, evocando versos de Estrella, el tema que grabó junto a DJ Jader Tremendo.

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La escena, en plena convivencia del reality, dejó ver el impacto de Victoria en la rutina y motivaciones de su padre. El testimonio del barranquillero originó una ola de mensajes de apoyo y empatía en redes sociales, donde seguidores destacaron su sensibilidad como papá.

La cena entre Juanda Caribe y Mariana Zapata generó reacciones inmediatas dentro y fuera de 'La casa de los famosos Colombia', involucrando a Sheila Gándara - crédito La casa de los famosos - Captura de pantalla
La cena entre Juanda Caribe y Mariana Zapata generó reacciones inmediatas dentro y fuera de 'La casa de los famosos Colombia', involucrando a Sheila Gándara - crédito La casa de los famosos - Captura de pantalla

Mientras el homenaje ocurría, la relación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata también ocupó la atención: un intercambio reciente reveló tensiones y pusieron sobre la mesa dudas sobre los límites de su cercanía en el programa. El comediante fue enfático: “Nunca he sobrepasado las fronteras del respeto hacia mi esposa”, una afirmación que disparó el debate en plataformas digitales.

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En una charla posterior, el barranquillero recalcó que su principal preocupación es evitar cualquier error que pueda dañar su vida fuera del show. “No puedo controlar lo que siento, pero si consideras que es mejor tomar distancia, eres libre de hacerlo”, comentó, resaltando que quiere proteger la integridad de su familia.

La situación se tensionó más cuando, en medio de la conversación, Juanda comenzó a especular acerca del estado de su relación con su esposa, Sheila Gandara.

La ausencia de Sheila en el saludo a Victoria

En la descripción de la imagen, Juanda no dudó en agradecerle a Dios por cumplirle el sueño de tener una hija, explicó que, aunque llega pronto en su vida, la soñaba desde que era tan sólo un adolescente - crédito @juandacaribeshow/Instagram
En la descripción de la imagen, Juanda no dudó en agradecerle a Dios por cumplirle el sueño de tener una hija, explicó que, aunque llega pronto en su vida, la soñaba desde que era tan sólo un adolescente - crédito @juandacaribeshow/Instagram

Un detalle no pasó desapercibido para Juanda en el video enviado por el cumpleaños de su hija: la ausencia de Sheila. El comediante advirtió que la grabación fue realizada por su madre y no por la madre de Victoria.

“Ese video no lo hizo sino mi mamá. Y yo le conozco el modo de grabar a mi mamá”, mencionó Juanda ante Mariana, sugiriendo que la decisión de Sheila de no participar podría marcar un distanciamiento definitivo.

El humorista admitió que este hecho lo llevó a cuestionarse sobre la dinámica familiar actual, pues ni la niña estaba en casa ni Sheila apareció en la grabación. Mariana, al escuchar el relato, manifestó su inquietud por la posibilidad de una ruptura, enfatizando lo duro que resulta notar esa ausencia.

Reacciones de Sheila Gandara a comportamiento de Juanda Caribe en competencia

Durante algunas dinámicas de la competencia en La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe ha expresado su interés por Mariana Zapata, incluso llegando a decir que la madre de su hija estaría “riéndose” de todo lo que ha pasado.

Con una de las cenas románticas que ganaron Juanda y Zapata, Gandara reaccionó con un contundente mensaje: “Me va a tocar ir y cantar tablas por ahí”.

Sheila Gándara reaccionó en redes sociales con un mensaje que fue percibido como una advertencia directa a Juanda Caribe - crédito @sheilafgandara/ Instagram
Sheila Gándara reaccionó en redes sociales con un mensaje que fue percibido como una advertencia directa a Juanda Caribe - crédito @sheilafgandara/ Instagram

Sheila Gándara también aprovechó sus redes sociales para lanzar otros mensajes que profundizaron la controversia.

En una de sus historias de Instagram, escribió: “Como trates a la madre de tu hijo tiene todo que ver con él. Su seguridad, su estabilidad emocional, su forma de ver la vida… todo depende de ella”. En otra publicación, añadió: “Si la hieres, la estresas o le haces la vida difícil no solo la estás lastimando a ella, también estás moldeando el entorno en el que tu hijo está creciendo”. Y concluyó con un mensaje contundente: “No puedes decir que amas a tu hijo mientras haces más la vida de la persona que lo cría”.

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