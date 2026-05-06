Colombia

Esta es la millonada que ha gastado Abelardo de la Espriella en su campaña a la Presidencia de la República: van más de $12.000 millones

Los documentos entregados ante el Consejo Nacional Electoral registran una inversión que supera los 12.458 millones de pesos en menos de dos meses, fundamentada en préstamos bancarios y sin recursos provenientes de donantes privados ni del propio candidato como había prometido inicialmente

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Ilustración de Abelardo de la Espriella con una gorra de tigre, rodeado de fajos de billetes, aviones, una maleta, una libreta con 'Strategy' y dos carteles con su nombre.
El reporte financiero de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella muestra un gasto superior a 12.458 millones de pesos en menos de dos meses de actividades - crédito imagen ilustrativa Infobae/Reuters

En medio de las movidas campañas de los candidatos presidenciales, desde ya empiezan a conocerse los detalles de los gastos financieros que gastan los aspirantes en su carrera por convertirse en el nuevo jefe de la Casa de Nariño y el país.

De hecho, en la mañana del miércoles 6 de mayo salió a la luz el balance preliminar de gastos que, hasta el momento, ha desembolsado la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, uno de los favoritos para segunda vuelta según encuestas recientes.

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El reporte financiero presentado por De la Espriella ante el Consejo Nacional Electoral reveló un dato clave: la campaña presidencial del abogado ha gastado más de 12.458 millones de pesos en menos de dos meses, sustentándose únicamente en créditos bancarios y prescindiendo de donaciones privadas o fondos propios, según información conocida por la revista Cambio.

A diferencia de otros aspirantes, De la Espriella fue el único que, hasta el momento, entregó al organismo electoral un desglose detallado de ingresos y egresos. Según los documentos, los recursos provienen de dos préstamos: uno de 15.000 millones de pesos con el Banco de Bogotá y otro de 5.000 millones de BBVA.

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La financiación de la campaña de De la Espriella proviene exclusivamente de créditos bancarios, sin aportes privados ni fondos propios del candidato - crédito Luisa González/Reuters
La financiación de la campaña de De la Espriella proviene exclusivamente de créditos bancarios, sin aportes privados ni fondos propios del candidato - crédito Luisa González/Reuters

En su declaración ante el CNE no hay registro de aportes de particulares, ni familiares, ni del propio patrimonio del candidato, lo que marca un giro respecto a sus promesas iniciales de autofinanciación.

Sobre el origen de los fondos de campaña, los reportes muestran que el dinero invertido por De la Espriella en su candidatura surge exclusivamente de la banca privada, sin rastros de apoyo empresarial externo o dinero propio.

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