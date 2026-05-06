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Egan Bernal correrá el Giro de Italia 2026: así confirmó su equipo la presencia del ciclista colombiano

El corredor zipaquireño será una de las fichas claves para la escuadra británica en la primera carrera grande de la temporada

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El campeón nacional de ruta estará presente en Bulgaria para comenzar su participación en la ronda italiana-crédito Manon Cruz/REUTERS-Foto de archivo
El campeón nacional de ruta estará presente en Bulgaria para comenzar su participación en la ronda italiana-crédito Manon Cruz/REUTERS-Foto de archivo

La espera terminó: el 5 de mayo de 2026, la escuadra británica del Netcompany Ineos confirmó su lista de corredores para la edición número 109 del Giro de Italia.

Entre las principales novedades anunciadas por el equipo destaca la inclusión del corredor colombiano Egan Bernal, quien participará por tercera vez en la primera gran carrera de ciclismo del año.

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El excampeón de la edición 2021 estará presente en la ronda italiana con la escuadra brítánica-crédito @NetcompanyINEOS/X

De esta forma, con la confirmación del excampeón de la carrera en 2021, son tres los ciclistas colombianos que estarán en Bulgaria para disputar la carrera por la Maglia Rosa (camiseta rosada en español), distinción que adjudica al ganador del Giro de Italia.

A continuación, este es el listado oficial de corredores que estarán junto a Bernal

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  • Thymen Arensman (Países Bajos)
  • Egan Bernal (Colombia)
  • Filippo Ganna (Italia)
  • Jack Haig (Australia)
  • Magnus Sheffield (Estados Unidos)
  • Embret Svestad-Bårdseng (Noruega)
  • Connor Swift (Gran Bretaña)
  • Ben Turner (Gran Bretaña)

Con 21 etapas y 3.468 kilómetros por recorrer, la carrera promete desafíos en montaña, etapas planas y contrarreloj, perfilando un escenario en el que Buitrago buscará mejorar sus resultados previos e instalarse, por primera vez, entre los diez mejores de la general.

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