Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El confinamiento impuesto por grupos armados afecta la movilidad y derechos de miles de colombianos en 2026 - crédito @NRC_LAC / X

En varios rincones del país, salir de casa dejó de ser una opción cotidiana. Hay comunidades enteras que hoy viven con la movilidad restringida, dependiendo de permisos informales y bajo la presión constante de actores armados que imponen reglas en el territorio.

Ese fenómeno, conocido como confinamiento, se convirtió en una de las expresiones más preocupantes de la violencia en Colombia durante 2026. A diferencia del desplazamiento forzado, no implica abandonar el hogar, pero sí limita el acceso a alimentos, salud, educación y trabajo. Las cifras más recientes de la Defensoría del Pueblo muestran la magnitud del problema. En lo corrido del año, 26 eventos de confinamiento afectaron a 39.807 personas, mientras que 40 desplazamientos masivos obligaron a 7.768 colombianos a dejar sus territorios.

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La Defensoría del Pueblo reporta que 39.807 personas fueron afectadas por 26 eventos de confinamiento en Colombia este año - crédito Colprensa

El dato reveló un cambio en las dinámicas del conflicto. Cada vez con mayor frecuencia, los grupos armados optan por controlar a la población sin expulsarla, restringiendo su vida diaria como mecanismo de dominio territorial. Cauca encabeza la lista de departamentos más golpeados por el confinamiento, con 9.300 personas afectadas. En paralelo, Magdalena registra el mayor número de víctimas por desplazamiento, con 1.960 casos documentados.

La mayoría de estos hechos ocurre en municipios pequeños, zonas donde la presencia institucional es limitada y donde las comunidades quedan más expuestas a las disputas entre estructuras ilegales. Marzo fue especialmente crítico. Durante ese mes, la Defensoría registró 13 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 1.662 personas. Nariño concentró la mayor parte de los casos, con 724 víctimas, seguido por Norte de Santander (515), Caquetá (164) y Antioquia (115).

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En cuanto al confinamiento, el mismo periodo dejó 12 episodios que impactaron a 18.862 personas. Chocó y Nariño fueron los departamentos más afectados, cada uno con cerca de 6.000 ciudadanos bajo restricciones de movilidad.

Cauca lidera los departamentos más afectados por el confinamiento, mientras Magdalena concentra la mayoría de desplazamientos masivos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Detrás de estas cifras hay una realidad compleja. Según la Defensoría, los principales responsables de estos hechos son el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

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La entidad advirtió que estas organizaciones encontraron en el confinamiento una estrategia funcional para sostener sus economías ilegales y reforzar su control sobre las comunidades.

En la práctica, esto se traduce en prohibiciones para salir de los territorios, restricciones en horarios, limitaciones para el transporte de alimentos y, en algunos casos, vigilancia permanente sobre la población civil. El impacto va más allá de la seguridad. Las comunidades confinadas enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos, lo que agrava condiciones de vulnerabilidad preexistentes.

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Además, el encierro forzado genera efectos silenciosos en la salud mental, en la educación de los niños y en las dinámicas económicas locales, que dependen de la movilidad para sostenerse.

El confinamiento restringe el acceso a servicios de salud, alimentación y educación, agravando la vulnerabilidad de comunidades enteras - crédito Ernesto Guzmán/EFE

A este panorama se suma otro dato relevante, 25.585 extranjeros transitaron de manera irregular por el país en lo corrido del año, la gran mayoría ciudadanos venezolanos, con 25.356 registros. Este flujo migratorio se cruza con las zonas más afectadas por la violencia, lo que incrementa la presión sobre territorios que ya enfrentan limitaciones estructurales.

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Desde la Defensoría del Pueblo insistieron en que estas cifras no solo reflejan la persistencia del conflicto, también una transformación en sus métodos. El desplazamiento sigue presente, pero el confinamiento gana terreno como herramienta de control.

Esa tendencia plantea nuevos retos para el Estado. Atender a una población que no se mueve, pero que está igualmente vulnerada, requiere respuestas distintas en términos humanitarios y de seguridad. Mientras tanto, en los territorios, la vida cotidiana se redefine bajo condiciones impuestas. Hay comunidades que resisten, que buscan mantener sus rutinas pese a las restricciones, pero que enfrentan un escenario donde la libertad de movimiento dejó de ser un derecho garantizado.

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