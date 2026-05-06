Millonarios superó a Nacional y fue el equipo con mayor promedio de asistencia en el fútbol colombiano: este es el ranking completo

La fase de Todos contra Todos en la liga colombiana tuvo 1.819.647 espectadores en los 190 partidos, el de mayor promedio fue el estadio El Campín

Millonarios superó a Atlético Nacional en el promedio de hinchas en el estadio - crédito Dimayor

El comportamiento de la asistencia en la Liga BetPlay 2026 refleja una realidad del fútbol colombiano, y es que la pasión se mantiene, pero está concentrada en pocos equipos. En lo que va del campeonato, clubes tradicionales como Millonarios y Atlético Nacional siguen marcando la pauta en las tribunas, consolidándose como los que más público movilizan jornada tras jornada.

  1. Millonarios FC - Estadio: Nemesio Camacho (El Campín)Capacidad: 36.343 | Espectadores: 292.474 | Promedio: 29.247
  2. Atlético Nacional - Estadio: Atanasio Girardot | Capacidad: 45.943 | Espectadores: 224.015 | Promedio: 24.891
  3. Deportivo Cali - Estadio: Deportivo Cali | Capacidad: 52.000 | Espectadores: 181.517 | Promedio: 18.152
  4. América de Cali - Estadio: Olímpico Pascual Guerrero | Capacidad: 42.300 | Espectadores: 119.094 | Promedio: 13.233
  5. Independiente Santa Fe - Estadio: Nemesio Camacho (El Campín) | Capacidad: 36.343 | Espectadores: 118.262 | Promedio: 13.140
  6. Once Caldas - Estadio: Palogrande | Capacidad: 28.678 | Espectadores: 116.951 | Promedio: 11.695
  7. Deportivo Pasto - Estadio: Departamental Libertad | Capacidad: 20.000 | Espectadores: 112.989 | Promedio: 11.299
  8. Independiente Medellín - Estadio: Atanasio Girardot | Capacidad: 45.943 | Espectadores: 108.436 | Promedio: 10.844
  9. Atlético Bucaramanga - Estadio: Américo Montanini | Capacidad: 28.000 | Espectadores: 97.128 | Promedio: 10.792
  10. Deportes Tolima - Estadio: Manuel Murillo Toro | Capacidad: 28.100 | Espectadores: 82.760 | Promedio: 8.276
  11. Junior de Barranquilla - Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez |Capacidad: 46.692 | Espectadores: 70.383 | Promedio: 7.038
  12. Cúcuta Deportivo - Estadio: General Santander | Capacidad: 42.901 | Espectadores: 61.009 | Promedio: 6.779
  13. Fortaleza CEIF - Estadio: Parque Estadio Olaya Herrera | Capacidad: 2.500 | Espectadores: 36.450 | Promedio: 3.645
  14. Alianza FC - Estadio: Armando Maestre Pavajeau | Capacidad: 11.500 | Espectadores: 35.463 | Promedio: 3.940
  15. Llaneros FC - Estadio: Bello Horizonte | Capacidad: 15.000 | Espectadores: 34.000 | Promedio: 3.778
  16. Internacional de Bogotá - Estadio: Metropolitano de Techo | Capacidad: 8.000 | Espectadores: 32.061 | Promedio: 3.562
  17. Jaguares de Córdoba - Estadio: Jaraguay de Montería | Capacidad: 12.000 | Espectadores: 29.480 | Promedio: 3.276
  18. Águilas Doradas - Estadio: Centenario | Capacidad: 4.000 | Espectadores: 29.125 | Promedio: 2.913
  19. Boyacá Chicó FC - Estadio: La Independencia | Capacidad: 20.630 | Espectadores: 26.350 | Promedio: 3.294
  20. Deportivo Pereira - Estadio: Santiago de las Atalayas | Capacidad: 0 | Espectadores: 11.700 | Promedio: 1.950

Millonarios, por ejemplo, lidera ampliamente el promedio de asistencia, con cifras cercanas a los 29.500 espectadores por partido, convirtiendo al estadio El Campín en uno de los escenarios con mejor ambiente del país. Esta cifra no solo demuestra el buen momento deportivo del equipo, sino también la fidelidad de su hinchada, que responde de manera constante.

Atlético Nacional fue el segundo equipo con mayor promedio de asistencia - crédito Colprensa/John Paz

La posición de Atlético Nacional

Detrás aparece Atlético Nacional, que también mantiene números sólidos, aunque con una ocupación menor en comparación con su capacidad total. A pesar de registrar grandes cantidades de público acumulado, el Atanasio Girardot ha mostrado algunos vacíos en las gradas, evidenciando que el volumen no siempre se traduce en llenos totales.

Otros equipos como Deportivo Cali y América de Cali también figuran en la parte alta del ranking, aunque con una realidad distinta: grandes estadios, pero porcentajes de ocupación más bajos. Esto sugiere que, aunque siguen siendo plazas importantes, el acompañamiento no siempre es proporcional a su capacidad instalada.

Junior no tuvo tantos hinchas este semestre, entre otras cosas, porque su estadio habitual está en remodelación - crédito Junior FC

En términos generales, el promedio de asistencia en la liga ronda cifras cercanas a los 10.000 espectadores por partido, lo que muestra una estabilidad respecto a temporadas anteriores, aunque lejos de los niveles de ligas más competitivas del continente.

Independiente Medellín fue uno de los equipos que más hinchas llevó al estadio durante el primer semestre del 2025 - crédito Colprensa - Cristian Bayona

El contraste es evidente cuando se analizan los equipos de menor convocatoria. Algunos clubes no superan los 4.000 asistentes en promedio, lo que refleja problemas estructurales como resultados deportivos irregulares, menor arraigo de hinchada o limitaciones en infraestructura.

