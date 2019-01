Los expertos difieren con la posición del gobierno de Duque, para quienes el gobierno anterior de Juan Manuel Santos asumió una responsabilidad de Estado y no de Gobierno. "El gobierno de Iván Duque tiene derecho a levantarse de la mesa, pero debe respetar esos protocolos y no se puede escudar en el argumento que pertenecen a un gobierno anterior, eso es como si llegara un gobierno y dijera "yo no firmé el TLC con Estados Unidos, no tengo compromiso internacional, porque lo asumió otro gobierno". Creo que eso no es serio, al margen de que esté bien o mal", expresó Jaramillo.