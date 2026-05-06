Exmilitante de la campaña de Gustavo Petro explicó cómo ‘Papá Pitufo’ financió avioneta que transportó al entonces candidato presidencial

La relación entre Petro y alias Papá Pitufo sigue causando polemica - crédito Colprensa/Colprensa

Felipe Tascón, economista, exdirector del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y colaborador cercano en la precampaña presidencial de Gustavo Petro, proporcionó a Semana su relato detallado sobre el operativo de seguridad previo al vuelo del entonces senador desde Cali a Buenaventura, Valle del Cauca, el 12 de noviembre de 2021.

Aunque la aeronave fue verificada exhaustivamente y no presentaba antecedentes negativos, la financiación detrás del vuelo volvió a captar la atención pública después de la divulgación de un video que muestra a Petro abordando la avioneta en cuestión.

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Tascón reveló que, tras la llegada a Buenaventura, él y su equipo se enteraron de que la aeronave había sido financiada por una persona vinculada a Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, figura identificada como el principal contrabandista de Colombia y apodada el “zar del contrabando”. Este nombre quedó asociado a la campaña tras descubrirse la maniobra, reconocida más tarde, ya en 2025, por el propio presidente Gustavo Petro como un intento de infiltración por parte de personas relacionadas con el contrabando.

Felipe Tascón afirmó que Diego Marín evadió los filtros de seguridad establecidos para evitar la percepción de dineros ilegales - crédito Colprensa

Los controles de seguridad que precedieron el vuelo fueron descritos por Tascón con claridad: solicitó la matrícula de la aeronave y verificó su estatus en la Lista Clinton —herramienta utilizada internacionalmente para identificar vínculos con actividades ilícitas—, sin encontrar irregularidades. La revisión final recayó en Polo Ávila, a quien Tascón proporcionó los datos para corroborar la información; el resultado fue una aeronave limpia, lo que permitió autorizar el viaje de Petro a Buenaventura.

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“Verificamos la información en la Lista Clinton y estaba limpia. No tenía antecedentes. En la práctica la revisión la hizo Polo Ávila. A él le entregué la información y la chequeó. Por eso, se dio vía libre para que viajara el entonces precandidato”, expuso Tascón durante el diálogo.

Tascón afirmó que la aeronave fue verificada exhaustivamente y no presentaba antecedentes negativos, por lo que autorizaron su uso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo tomó otro giro al arribar al hotel Torre Mar, donde Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y figura de máxima confianza de Petro, fue presentado a César Valencia, identificado como el enlace de Papá Pitufo. Tascón relató al medio citado que solo en ese momento supo la identidad de quien financió el vuelo.

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En palabras del economista: “Nos abordaron y nos presentaron a la persona que había financiado la avioneta: César Valencia (enlace de alias Papá Pitufo). No lo conocía, pero Augusto sabía que era el hombre que había tratado de penetrar la campaña. Él lo había trancado, pero se coló con las personas que colaboraban en la precampaña desde Cali”.

El procedimiento para gestionar el vuelo implicó a varios actores políticos del Valle del Cauca. La líder política de Buenaventura Leyla Carabalí, precandidata a la Alcaldía y miembro de Colombia Humana, informó originalmente a Tascón sobre la consecución de la aeronave.

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Sin embargo, él aseguró al medio citado que fue Ferney Lozano, excandidato a la gobernación departamental, que gestionó directamente el servicio. Al momento de autorizar el desplazamiento, los organizadores entendían que la financiación provenía de la propia empresa propietaria del avión, lo que posteriormente se demostró falso. “A mí me dijeron, inicialmente, que la había financiado alguien de la propia empresa a la que pertenecía la avioneta y resultó ser falso”, explicó Tascón.

Tascón reveló que, tras la llegada a Buenaventura, él y su equipo se enteraron de que la aeronave había sido financiada por una persona vinculada a Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo- crédito @petrogustavo/X

Tras conocerse las irregularidades, el antiguo gestor del PNIS afirmó que la reacción del presidente Petro fue de indignación y desconfianza. Por lo tanto, ordenó de inmediato dos acciones contundentes: viajar de regreso a Bogotá mediante la aerolínea Satena y solicitar a su equipo de mayor confianza regresar a Cali por carretera, mientras que la avioneta contratada retornó vacía. Las medidas se tomaron tras constatar la relación entre el vuelo y Papá Pitufo, cuya presencia había intentado infiltrarse en la campaña desde Cali, de acuerdo con Augusto Rodríguez.

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Sobre la difusión del video, Felipe Tascón, en la misma entrevista, atribuyó la grabación al entonces encargado de seguridad del candidato, el coronel William Castellanos, señalando que todas las personas identificadas viajaron en la aeronave, salvo Castellanos, lo que según confirma su hipótesis sobre el origen del registro visual.

Actualmente, la versión de Tascón ya ha sido entregada ante la Fiscalía General de la Nación, circunstancia que añade una nueva dimensión institucional al caso y refuerza el escrutinio en torno a los procedimientos de seguridad y los sistemas de verificación empleados en las campañas políticas de alto perfil en Colombia.

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