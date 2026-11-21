Los científicos emplearon el instrumento SPIRou en el telescopio Canadá-Francia-Hawái, en el volcán Mauna Kea, con la meta original de hallar planetas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo de astrónomos liderado por la Universidad de Montreal descubrió a 28 años luz de la Tierra un sistema de tres estrellas: una enana roja y dos enanas blancas, los restos densos que dejan las estrellas como el Sol al agotar su combustible. Los investigadores lo bautizaron Welopōʻai y lo presentaron el 19 de noviembre.

Según el comunicado del Instituto Trottier de Investigación sobre Exoplanetas (IREx) de esa universidad, es el sistema triple con varias enanas blancas más cercano que se conoce. Ningún otro parecido figura en un radio de 100 años luz alrededor de la Tierra.

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El hallazgo se publicó en la revista Astronomy & Astrophysics (volumen 715, artículo A321). El estudio lleva la firma de Étienne Artigau, investigador de IREx y autor principal.

Los astrónomos no buscaban estrellas. Observaban con el instrumento SPIRou, instalado en el telescopio Canadá-Francia-Hawái, en el volcán Mauna Kea, para detectar planetas a partir de pequeñas oscilaciones en el movimiento de una estrella. “Estábamos buscando planetas”, dijo Artigau. “En cambio, encontramos algo mucho más sorprendente”.

Una señal demasiado grande para un planeta

Una enana roja cercana se comportaba de otra manera. En lugar de un leve bamboleo, los datos mostraron cambios de velocidad de casi 16 kilómetros por segundo. Una señal así resultaba excesiva para un planeta y apuntaba a un compañero invisible mucho más masivo.

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El conjunto de tres estrellas reúne una enana roja y dos enanas blancas sin precedentes en un radio de 100 años luz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras años de seguimiento, el equipo calculó que ese objeto oculto tenía más de la mitad de la masa del Sol. Por su combinación de masa alta y poca luz, “solo quedaba una explicación plausible”: el cadáver de una estrella, dijo Charles-Antoine Parent, estudiante de la licenciatura en la Universidad Laval y coautor.

Parent precisó que lo más probable era una enana blanca, aunque no se podía descartar una estrella de neutrones ni un agujero negro.

Para salir de dudas, el grupo usó el telescopio Gemini Norte, también en Mauna Kea y parte del Observatorio Internacional Gemini, que opera el NOIRLab de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Con su instrumento ʻAlopeke, los astrónomos detectaron de manera directa al compañero débil: era una enana blanca.

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Ese compañero no estaba solo. Ya se sabía que el sistema incluía otra enana blanca, mucho más lejos. La enana roja y la primera enana blanca giran muy cerca una de la otra, y la segunda enana blanca rodea al par a gran distancia.

El sistema que, según un coautor, no debería existir

Los cálculos del equipo indican que la enana blanca recién hallada fue antes una estrella con una masa cerca de un 40% mayor que la del Sol. Con el tiempo se infló hasta convertirse en una gigante de cientos de veces su tamaño original, y en esa etapa la enana roja orbitaba lo bastante cerca como para que una interacción violenta fuera casi inevitable.

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Los cálculos del equipo determinaron las fases previas de la enana blanca recién hallada (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sistemas parecidos, una estrella que se expande suele tragarse a su compañera o forzarla a una órbita mucho más estrecha, e incluso provocar una fusión. La enana roja de Welopōʻai parece haber sobrevivido y permanece en una órbita amplia y estable.

“El sistema no debería existir”, afirmó Patrick Dufour, profesor de la Universidad de Montreal, especialista en enanas blancas y coautor. “No tenemos una explicación limpia de cómo llegó hasta aquí. Esa es la pregunta que guía nuestras próximas observaciones”.

Una medición de precisión y los próximos pasos

El equipo combinó años de mediciones de velocidad con imágenes directas y determinó la masa de la nueva enana blanca con una incertidumbre inferior al 1%. Según el comunicado, es una de las pocas enanas blancas cercanas con una masa dinámica tan exacta, un dato que sirve para poner a prueba los modelos de evolución estelar.

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El nombre proviene del programa A Hua He Inoa, del Centro de Astronomía ʻImiloa de Hawái, que reúne a especialistas en lengua y cultura hawaianas con astrónomos. Combina welo, un rasgo heredado, y pōʻai, una órbita, y significa algo así como “camino de rasgos familiares”.

Los autores esperan que la segunda enana blanca, si su órbita está lo bastante inclinada respecto de la del par interior, provoque oscilaciones llamadas Kozai-Lidov, que alargan y vuelven a redondear periódicamente la órbita del par. Todavía no conocen la disposición tridimensional de las órbitas, de modo que precisarla y evaluar si explica el pasado del sistema es uno de sus próximos objetivos.

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