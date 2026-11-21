Tomografías computarizadas antes (izquierda) y después (derecha) del tratamiento con daraxonrasib más quimioterapia, que muestran múltiples tumores que ya no son visibles. Las flechas amarillas indican los tumores visibles antes del tratamiento (Dr. Michael May/Dr. Wungki Park/Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering/Asociación de Prensa)

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Una pastilla logró que el cáncer de páncreas desaparezca en los escaneos de uno de cada 12 pacientes tratados en un ensayo clínico que involucró a 61 personas con la enfermedad en estadio avanzado. El fármaco, administrado junto con quimioterapia, detuvo el crecimiento tumoral en casi la totalidad de los participantes y casi duplicó el tiempo de control de la enfermedad respecto a los tratamientos convencionales.

El medicamento en cuestión es daraxonrasib, un inhibidor de las mutaciones KRAS que actúa bloqueando las señales que impulsan el crecimiento de los tumores. Este tipo de mutaciones está presente en la gran mayoría de los cánceres de páncreas, aunque también aparece en decenas de otros tipos de tumores, entre ellos los de pulmón y ovario, lo que abre la posibilidad de que el tratamiento beneficie a un universo más amplio de pacientes.

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El cáncer desapareció en los escaneos de uno de cada 12 pacientes

Los resultados del ensayo en fase I/II fueron presentados en el simposio EORTC-NCI-AACR sobre Objetivos Moleculares y Terapéuticas del Cáncer, celebrado en Barcelona. El doctor Wungki Park, oncólogo médico gastrointestinal del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, expuso los datos y los calificó como los más alentadores que ha visto en su carrera. “Estamos comenzando a ver no solo un mayor porcentaje de tasas de respuesta tumoral, sino también respuestas más profundas y casi el doble en la duración del control de la enfermedad, lo que podría traducirse eventualmente en una mayor supervivencia”, afirmó Park en declaraciones recogidas por The Guardian.

El médico fue más lejos al describir los casos de mayor respuesta. “Esto es lo más cercano a una cura”, afirmó. Y amplió: “La mediana de seguimiento es de 18 meses. Imaginen que en un promedio de 18 meses su enfermedad simplemente desaparece en el escáner… eso es lo más cercano a una remisión completa… es increíble”.

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Tomografía computarizada antes del tratamiento

A un año del inicio del tratamiento, sobrevivió el 76,6% de los pacientes

Los números del ensayo son concretos. Durante el seguimiento de un año y medio, el 90% de los participantes vio cómo sus tumores dejaban de crecer; en más del 60%, los tumores se redujeron o desaparecieron; y en alrededor del 8%, la enfermedad se volvió indetectable en tomografías computadas. Al cabo de un año desde el inicio del tratamiento, el 76,6% de los pacientes seguía con vida. Con quimioterapia convencional, ese porcentaje ronda entre el 40% y el 45%.

Estos datos cobran dimensión cuando se los contrasta con la realidad actual del cáncer de páncreas: la mitad de las personas diagnosticadas muere en los tres meses siguientes al diagnóstico, y apenas el 3% de los pacientes cuya enfermedad se ha extendido a otros órganos supera los cinco años de vida.

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En el Reino Unido, el cáncer de páncreas registra unas 11.500 nuevas detecciones por año y provoca alrededor de 10.200 muertes anuales, según datos de Cancer Research UK (CRUK). En Estados Unidos, representa el 3% de todos los cánceres y es responsable del 8% de las muertes por esa causa, con aproximadamente 53.000 fallecimientos al año.

El fármaco actúa sobre mutaciones que durante décadas resistieron todos los tratamientos

Daraxonrasib pertenece a una clase de tratamientos dirigidos que ya tiene aprobación regulatoria en Estados Unidos. Su mecanismo consiste en adherirse a las mutaciones RAS/KRAS y desactivarlas, impidiendo así que los tumores reciban la señal que los hace crecer. Durante décadas, estas mutaciones fueron consideradas “intratables” por la comunidad científica.

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La doctora Sam Godfrey, de CRUK, subrayó ese punto ante la BBC: “Lo que este nuevo fármaco ha logrado es encontrar una manera de tratar lo intratable. Por fin estamos viendo progresos en el cáncer de páncreas, algo que estaba muy pendiente desde hace mucho tiempo”. Godfrey también señaló que los avances en esta enfermedad podrían trasladarse a otros tipos de cáncer con mutaciones similares.

Michelle Mitchell, directora ejecutiva de CRUK, coincidió en la valoración, aunque subrayó la necesidad de más investigación: “Este es el mayor avance que hemos visto en décadas para los pacientes con cáncer de páncreas y podría ofrecer esperanza real a personas que enfrentan uno de los cánceres más letales y difíciles de tratar”, declaró Mitchell en declaraciones recogidas por The Guardian. Y añadió: “Estos resultados plantean la posibilidad de que este avance pueda abrir el camino para tratar otros cánceres con mutaciones en el gen KRAS. Se necesitan más ensayos antes de que este tratamiento pueda evaluarse para su uso en el Servicio Nacional de Salud”.

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Tomografía computarizada después del tratamiento

Los médicos advierten que aún faltan estudios de mayor duración

A pesar del entusiasmo generalizado, los especialistas son cautelosos. Los propios investigadores reconocen que no saben durante cuánto tiempo el fármaco puede mantener la enfermedad bajo control, ni si los pacientes que mostraron respuestas completas pueden considerarse curados. “El cáncer puede volver, e incluso si los escaneos no muestran ningún signo de él, no necesariamente se sabe que uno está libre de la enfermedad hasta que pasa más tiempo”, advirtió Godfrey ante la BBC.

La profesora Elena Garralda, presidenta del simposio EORTC-NCI-AACR, señaló que “estos resultados son alentadores porque muestran que el tratamiento combinado podría mejorar de forma significativa la supervivencia global de los pacientes, así como el tiempo antes de que los tumores vuelvan a crecer”.

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Se prevé la realización de estudios de mayor escala para determinar si es posible lograr remisiones duraderas.