La Autoridad Británica de Carreras de Caballos evalúa monitores cardíacos en competencias tras la prueba inicial con el ejemplar Ted’s Friend (Freepik)

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Un pequeño monitor sujeto al tórax de un caballo de carreras puede registrar, en tiempo real, la actividad eléctrica de su corazón durante el entrenamiento y la competencia.

La combinación de sensores portátiles e inteligencia artificial busca identificar alteraciones cardíacas antes de que un animal llegue a la pista, con el objetivo de reducir riesgos asociados a la muerte súbita.

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El sistema ya forma parte de un programa piloto de la Autoridad Británica de Carreras de Caballos (BHA) y tuvo un antecedente en mayo de 2025, cuando Ted’s Friend se convirtió en el primer ejemplar en llevar un monitor cardíaco durante una carrera oficial.

Una banda con electrodos colocada sobre las costillas del animal transmite los datos del electrocardiograma a un teléfono móvil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informó BBC News, especialistas, entrenadores y universidades británicas trabajan para convertir esos registros en alertas que permitan a los veterinarios tomar decisiones antes de una competencia.

El electrocardiograma sale de la clínica y llega a la pista

En los establos de Fergal O’Brien, en los Cotswolds, Reino Unido, los dispositivos se prueban sobre caballos pura sangre entrenados para competir.

El sistema consiste en una banda elástica que rodea las costillas del animal y contiene electrodos capaces de captar señales del corazón. Los datos llegan a un teléfono móvil en forma de electrocardiograma.

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Max Kendrick, jinete y entrenador asistente, utilizó uno de estos equipos sobre la yegua Sióg Geal. La tecnología pretende complementar la experiencia cotidiana de entrenadores y veterinarios, que observan la conducta, la marcha, respiración y el rendimiento físico de los animales.

El uso de sensores de rendimiento físico se extiende a hipódromos de Estados Unidos y a entrenamientos de camellos en Dubái (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitor evaluado en un estudio por la BHA es una versión liviana del que se utilizó en Ted’s Friend. Entre los dispositivos empleados figuran el Arioneo Equimetre y el Equimetrics V-Pro, diseñados para reunir información sobre frecuencia cardíaca, movimiento y respuesta física durante el ejercicio.

Decenas de miles de caballos ya utilizan dispositivos de seguimiento en centros de entrenamiento de distintos países, de acuerdo con la información recogida por BBC News.

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En Estados Unidos, el sensor StrideSafe comenzó a utilizarse en hipódromos para contribuir a la detección de lesiones musculoesqueléticas. En Dubái, los monitores también forman parte de la preparación de camellos de carrera.

Los datos buscan anticipar una causa difícil de diagnosticar

La muerte súbita representa cerca del 0,03% de los casos entre los caballos, aunque puede concentrar hasta una cuarta parte de las muertes ocurridas en los hipódromos. El problema afecta a los animales, expone a los jinetes a caídas y puede generar situaciones de riesgo si un caballo pierde el control cerca del público.

Los episodios de muerte súbita concentran hasta una cuarta parte de los fallecimientos de caballos registrados en los hipódromos (AP)

Uno de los obstáculos para prevenir esos episodios reside en que muchos ejemplares no muestran señales previas de una enfermedad cardíaca. Tampoco siempre aparecen indicios concluyentes durante las autopsias.

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Celia Marr, especialista en medicina interna de Rossdales Veterinary Surgeons y participante del programa de la BHA, señaló a BBC News que los registros tomados el día de una carrera pueden ayudar a abrir una “caja negra” sobre la salud cardíaca de los animales.

La aspiración es reunir información suficiente para distinguir entre variaciones normales del ritmo y anomalías que exijan retirar a un caballo de la competencia.

En Estados Unidos, cardiólogos de las universidades de Minnesota y Pensilvania reunieron electrocardiogramas de caballos de carrera que luego murieron de forma súbita. Sus investigaciones identificaron una relación con ritmos irregulares propios de la fibrilación auricular.

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Científicos de las universidades de Minnesota y Pensilvania vincularon casos de muerte súbita en caballos de carrera con la fibrilación auricular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sian Durward-Akhurst, profesora adjunta de cardiología de grandes animales en la Universidad de Minnesota, Twin Cities, explicó que esa irregularidad puede detectarse antes del ejercicio con un estetoscopio y un electrocardiograma conectado a un teléfono inteligente.

La inteligencia artificial analiza miles de latidos

El equipo de la Universidad de Surrey desarrolla dos herramientas de inteligencia artificial para estudiar electrocardiogramas equinos. Una se orienta a identificar la fibrilación auricular; la otra apunta a detectar arritmias vinculadas al esfuerzo físico.

Kamalan Jeevaratnam, profesor de fisiología clínica y director de la Facultad de Medicina Veterinaria de esa universidad, explicó que el cambio consiste en pasar de controles breves y aislados a un seguimiento prolongado de la actividad eléctrica.

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La Universidad de Surrey diseña herramientas de inteligencia artificial para detectar alteraciones del ritmo cardíaco asociadas al esfuerzo físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estamos pasando de tomar instantáneas ocasionales del corazón a observar su comportamiento eléctrico casi como si fuera una película continua”, afirmó al medio británico.

La posibilidad de revisar grandes volúmenes de información resulta central para esta etapa. El ojo humano puede analizar una cantidad limitada de latidos en un electrocardiograma, mientras que un sistema automatizado puede buscar patrones repetidos, cambios leves o señales que aparezcan únicamente durante el ejercicio intenso.

Marr advirtió que todavía falta tiempo para que una herramienta revise en tiempo real a todos los animales que llegan a un hipódromo. Entre los desafíos figuran mejorar los algoritmos, separar las arritmias inofensivas de las potencialmente mortales y reducir las interferencias eléctricas que dificultan la lectura de los registros.

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Los investigadores trabajan para reducir las interferencias eléctricas y distinguir las arritmias peligrosas antes de la largada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista comparó el objetivo con una función de alerta presente en algunos relojes inteligentes. “El caballo estaría camino a la línea de salida, y la IA enviaría una señal para indicarle que no corra”, indicó.

Entrenadores y veterinarios conservarán la decisión final

Los datos también pueden servir para establecer cuál es el nivel habitual de desempeño de cada ejemplar. La frecuencia cardíaca, la longitud de la zancada y otros indicadores permiten detectar modificaciones que podrían requerir descanso, cambios en el entrenamiento o una revisión clínica.

Kendrick sostuvo que estas herramientas no reemplazan a quienes trabajan con los animales. Su función consiste en aportar elementos adicionales para decidir cuándo un caballo está en condiciones de competir.

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