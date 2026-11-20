La sonda espacial Voyager 1 superó la distancia de un día luz respecto de la Tierra tras recorrer más de 26.000 millones de kilómetros. (NASA/JPL-Caltech/Handout via REUTERS)

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La NASA informó que la nave Voyager 1 superó una distancia equivalente a un día luz de la Tierra, un récord para un objeto construido por seres humanos. La señal que confirmó el hito, recibida el jueves, recorrió más de 26.000 millones de kilómetros (16.000 millones de millas) y tardó 24 horas en llegar al equipo de control, el tiempo que una onda de radio necesita para cubrir ese trayecto a la velocidad de la luz.

Entre las particularidades de la misión figura una cápsula cultural que acompaña a la sonda desde el despegue. Contiene, por ejemplo, el Disco de Oro de Voyager, que conserva 27 piezas musicales, casi 90 minutos de grabaciones concebidas como un retrato sonoro de la humanidad, además de imágenes, sonidos naturales, saludos en 55 idiomas y mensajes de autoridades.

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“Recorrer la distancia equivalente a un día luz es una hazaña singular para una nave espacial, pero la Voyager es mucho más que una viajera lejana”, declaró Joe Westlake, director de la división de heliofísica de la agencia.

El Disco de Oro reúne la música que Voyager lleva fuera del sistema solar

El contenido acompaña a Voyager 1 y a su gemela, Voyager 2, desde 1977. El repertorio reúne composiciones de Europa, América, Asia, África y Oceanía, junto con registros de tradiciones musicales y voces humanas.

El Disco de Oro viaja en las misiones Voyager con una selección de 27 piezas musicales de diversas culturas del mundo.

La lista comienza con Alemania. El primer movimiento del Concierto de Brandeburgo n.º 2 en fa mayor, de Johann Sebastian Bach, abre la secuencia en una interpretación de la Orquesta Bach de Múnich, bajo la dirección de Karl Richter.

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Después llega Java con el gamelán de corte “Kinds of Flowers”, grabado por Robert Brown. Le siguen una pieza de percusión de Senegal, registrada por Charles Duvelle, y una canción de iniciación de niñas pigmeas de Zaire, grabada por Colin Turnbull.

Las canciones australianas “Morning Star” y “Devil Bird” fueron registradas por Sandra LeBrun Holmes. Desde México, el disco incorpora “El Cascabel”, interpretada por Lorenzo Barcelata y el Mariachi México. Estados Unidos aparece a continuación con “Johnny B. Goode”, interpretada por Chuck Berry.

De Bach y Mozart a Berry, Armstrong y los cantos del mundo

Nueva Guinea está representada con una canción de hombres de la casa, grabada por Robert MacLennan. Por su parte, Japón aporta el shakuhachi “Tsuru No Sugomori”, cuyo título se traduce como “Nido de grullas”, interpretado por Goro Yamaguchi.

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Bach reaparece con “Gavotte en rondeaux”, de la Partita n.º 3 en mi mayor para violín, en la versión de Arthur Grumiaux. Desde Austria, la selección suma el aria n.º 14 de la Reina de la Noche, de La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart. La soprano Edda Moser la interpreta junto a la Ópera Estatal de Baviera de Múnich, dirigida por Wolfgang Sawallisch.

La entonces República Socialista Soviética de Georgia figura con el coro “Tchakrulo”, recopilado por Radio Moscú. Perú aporta zampoñas y tambor en un registro de la Casa de la Cultura de Lima. La siguiente pieza estadounidense es “Melancholy Blues”, interpretada por Louis Armstrong y sus Hot Seven.

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Los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro investigan la interrupción en el envío de datos de telemetría de Voyager 1. (NASA/JPL-CALTECH)

El recorrido continúa con gaitas de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán, grabadas por Radio Moscú. Luego suena la “Danza sacrificial” de La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky, interpretada por la Orquesta Sinfónica Columbia bajo la dirección del compositor.

De Alemania procede también el preludio y fuga en do n.º 1 de El clave bien temperado, libro 2, de Bach, interpretado al piano por Glenn Gould. La selección incluye además el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven, a cargo de la Orquesta Philharmonia, dirigida por Otto Klemperer.

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Bulgaria participa con “Izlel je Delyo Hagdutin”, cantada por Valya Balkanska. El disco vuelve a Estados Unidos con un canto nocturno de indígenas navajos, registrado por Willard Rhodes.

Del Reino Unido se eligió “The Fairie Round”, de Pavans, Galliards, Almains and Other Short Aers, de Anthony Holborne. La interpretación es de David Munrow y el Early Music Consort of London. Las Islas Salomón están presentes mediante zampoñas recopiladas por el Servicio de Radiodifusión local.

Perú vuelve a sonar con una canción de boda que grabó John Cohen. Desde China, “Flowing Streams”, para ch’in, es interpretada por Kuan P’ing-hu. La representación de India corresponde al raga “Jaat Kahan Ho”, cantado por Surshri Kesar Bai Kerkar.

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La nómina musical incorpora “Dark Was the Night”, escrito e interpretado por Blind Willie Johnson, de Estados Unidos. Como cierre, figura la Cavatina del Cuarteto de cuerdas n.º 13 en si bemol mayor, opus 130, de Beethoven, interpretada por el Cuarteto de Cuerdas de Budapest.

Las 27 piezas componen una selección de alrededor de 90 minutos de música clásica de Oriente y Occidente, música étnica y canciones populares. Ese material forma parte de una cápsula dirigida a posibles civilizaciones extraterrestres que encuentren las naves en el futuro.

El astrónomo Carl Sagan coordinó la recopilación de mensajes oficiales y saludos en 55 idiomas para civilizaciones del espacio exterior.

Carl Sagan encabezó la selección que reunió sonidos, imágenes y 55 lenguas

El comité que definió el contenido estuvo presidido por Carl Sagan, académico de la Universidad de Cornell, con otros colaboradores. El grupo reunió 115 imágenes, música de diferentes épocas y culturas, sonidos naturales del oleaje, el viento, los truenos, aves, ballenas y otros animales, además de saludos de habitantes de la Tierra en 55 idiomas.

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El audio se abre con el acadio, una lengua que se hablaba en Sumeria hace unos 6.000 años, y concluye con Wu, un dialecto chino. También contiene mensajes escritos del entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y del secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim.

La obra dedicada al proyecto, Murmurs of the Earth (Murmullos de la Tierra), tuvo a Sagan como director ejecutivo. Frank Drake fue el director técnico; Ann Druyan, la directora creativa; Timothy Ferris, el productor; Jon Lomberg, el diseñador; y Linda Salzman, la responsable de los saludos.

Antes de los lanzamientos, la NASA aprobó que cada una de las naves planetarias llevara un disco. Sagan, entonces astrónomo de Cornell, vinculó esa decisión con la posibilidad de que hubiera vida en el espacio. “El lanzamiento de esta botella al océano cósmico transmite un mensaje muy esperanzador sobre la vida en este planeta”, declaró.

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Imagen de Io pasando frente a Júpiter, tomada por la nave espacial Voyager 1 en 1979 /POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JET PROPULSION LABORATORY/IAN REGAN

También resumió el destino posible de las sondas y su contenido: “Solo si existen civilizaciones espaciales avanzadas en el espacio interestelar, encontrarán las naves espaciales y reproducirán el disco. Aun así, el lanzamiento de esta ‘botella’ al ‘océano’ cósmico es un mensaje muy esperanzador sobre la vida en este planeta”. En otra formulación, sostuvo que solo tales civilizaciones podrían hallar y reproducir los registros, pero que enviar esa botella al océano cósmico expresa esperanza sobre la vida terrestre.

El disco incluye instrucciones para ser leído dentro de más de mil millones de años

Cada Disco de Oro es un fonógrafo de cobre bañado en oro, de 30,5 centímetros de diámetro (12 pulgadas). Está resguardado en una funda protectora de aluminio y acompañado por un cartucho y una aguja. La cubierta ofrece instrucciones simbólicas para reproducirlo, localizar la Tierra en el cosmos y calcular el tiempo transcurrido desde el lanzamiento.

En la esquina superior izquierda aparece el esquema del disco y la aguja, colocada en la posición desde donde debe comenzar la lectura. La aritmética binaria que rodea el gráfico precisa que una vuelta dura 3,6 segundos, en unidades de 0,70 milmillonésimas de segundo, el período de una transición fundamental del átomo de hidrógeno. El diagrama señala, además, que debe leerse desde el borde exterior hacia el centro.

Las 115 imágenes están codificadas de forma analógica. El sonido debe reproducirse a 16 y 2/3 revoluciones por minuto. La NASA calcula que los discos chapados en oro podrían perdurar más de 1.000 millones de años, como cápsulas del tiempo para quien o aquello que los encuentre.

Ambas naves espaciales operan mediante fuentes de energía de plutonio para continuar su trayecto hacia otros sistemas estelares. (Reuters/NASA/JPL-Caltech/entrega vía Reuters)

Voyager 1 confirmó el hito aunque dejó de enviar datos científicos y de ingeniería

La señal que confirmó el día luz llegó después de que Voyager 1 dejara de transmitir, desde el sábado, información científica y de ingeniería. La portadora que suele transportar esos datos sí continuó llegando a la Tierra. Junto con los cálculos sobre la trayectoria de la nave, esa señal permitió certificar que había cruzado el umbral.

Los controladores intentan determinar el origen de la interrupción. La agencia no pudo confirmar el récord hasta que la comunicación alcanzó al equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), en California, aunque el día previo había publicado un mensaje en redes sociales: “¡Feliz día de luz Voyager!”.

“Que la Voyager 1 haya cruzado el umbral de la luz-día es otra hazaña histórica en un extraordinario viaje de descubrimiento”, afirmó Dave Gallagher, director del JPL, en otro comunicado.

La misión comenzó en 1977. Voyager 1 sobrevoló Júpiter en 1979 y Saturno en 1980. En 1990 tomó la fotografía de la Tierra más distante hasta entonces, conocida como “Punto Azul Pálido”, y en 1998 se convirtió en el objeto humano situado a mayor distancia del planeta.

Seis planetas del Sistema Solar fuero fotografiados por Voyager 1 en 1990 /POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA

En 2012, la nave dejó la región dominada por la influencia del Sol y entró en el espacio entre estrellas. Su capacidad de observación visual quedó atrás, pero continúa enviando información de una zona que no había sido explorada previamente.

Las dos Voyager siguen su trayectoria con instrumentos apagados y energía de plutonio

Voyager 1 y su gemela, Voyager 2, son las misiones de la NASA que llevan más tiempo en funcionamiento. Han apagado la mayoría de sus instrumentos para conservar recursos y, aun así, transmiten fragmentos de datos casi todos los días. A sus 49 años, se desplazan a unos 61.000 kilómetros por hora (38.000 millas por hora) y se alimentan de plutonio.

Voyager 2 fue enviada dos semanas antes que su hermana. Sin embargo, su ruta fue más extensa y lenta, pues pasó por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entró al espacio interestelar en 2018 y, según la NASA, alcanzará la distancia de un día luz en 2035.

Una vez fuera del sistema solar, ambas naves continuarán atravesando el vacío espacial durante 40.000 años antes de aproximarse a otro sistema planetario. Mientras el equipo de control trata de recuperar el envío de datos científicos y de ingeniería de Voyager 1, la señal portadora sigue llegando desde esa distancia, junto con el registro de música, imágenes, saludos y sonidos de la Tierra.