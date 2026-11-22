Fausto Isidro Meza fue arrestado junto a siete miembros del Cártel de Guasave, entre ellos su primo y cuñado. Foto: Defensa

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La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, representa un golpe no solo al Cártel de Guasave (del que era líder), sino que también afectó a sus aliados de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, a quienes apoyaban en la disputa que mantienen con Los Chapitos desde septiembre de 2024.

Con su arresto, ocurrido este viernes 20 de noviembre en un operativo que provocó enfrentamientos y narcobloqueos en Guasave y municipios sinaloenses aleñados, el líder criminal también enfrenta al menos tres escenarios entre los que se encuentra su posible envío a Estados Unidos, donde puede recibir la pena de muerte o cadena perpetua.

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De acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU, Fausto Isidro Meza cuenta con seis cargos en el Distrito de Columbia por narcoterrorismo, delitos relacionados con tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero.

David Saucedo, consultor en seguridad pública, explicó que la caída de Meza Flores provocará que el Cártel de Guasave se reconfigure, ya sea desde la propia decisión del líder criminal de colocar a su sucesor, o con el inicio de otra disputa para encabezar a la organización criminal a nivel interno.

Pena de muerte o cadena perpetua: lo que espera en Estados Unidos

Elementos armados y equipados con indumentaria táctica escoltan a individuos detenidos durante un operativo nocturno. Los custodios suben a las personas por la rampa de acceso hacia el interior de una aeronave de transporte militar, donde toman asiento bajo resguardo de los agentes. Video: Defensa

Para Saucedo, las acusaciones que “El Chapo Isidro” mantiene en Estados Unidos reflejan su inminente traslado a ese país en un cuarto paquete de narcos de alto perfil.

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Y es que, en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han sido enviados tres paquetes de narcotraficantes, en los que se incluyeron tanto exlíderes de cárteles como operadores de medio y bajo perfil, sin un proceso formal de extradición.

Según las autoridades estadounidenses, Fausto Isidro Meza favoreció al Cártel de Sinaloa en la producción y tráfico de grandes cantidades de cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y fentanilo, además de emplear la violencia extrema para impulsar sus operaciones.

Vehículos arden en una carretera cerca de Los Mochis, Sinaloa, México, el 20 de noviembre de 2026, tras el anuncio del gobierno interino sobre la detención de Fausto Isidro Meza Flores —conocido como «El Chapo Isidro»—, líder del cártel de los Beltrán Leyva, en una operación conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México y agencias de inteligencia de Estados Unidos; la imagen proviene de un video obtenido en redes sociales el 21 de noviembre de 2026. Yohari Leon via Facebook/via Reuters.

De acuerdo con documentos judiciales, “El Chapo Isidro” contaba con un amplio grupo de sicarios para mantener el control de un territorio significativo en Guasave, Los Mochis y zonas remotas de la sierra de Sinaloa. En estos sitios se le atribuye al cártel la fabricación y distribución de drogas.

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A Meza Flores también lo señalan por haber participado en actos de violencia, incluyendo el secuestro, tortura y asesinato público o en campamentos de miembros de cárteles rivales, así como de elementos de la policía mexicana y de infligir terror en los habitantes.

Las acusaciones presentadas en el Distrito de Columbia contemplan:

Dirigir una empresa criminal continua

Conspiración para fabricar y distribuir cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y fentanilo para su importación a EEUU

Conspiración para el lavado de dinero internacional

Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura. (Foto: fbi.gov)

Conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista

Narcoterrorismo

Uso de un arma de fuego, incluyendo una ametralladora y un artefacto explosivo

En caso de ser declarado culpable de los cargos, Fausto Isidro Meza podría enfrentar la pena de muerte o una cadena perpetua.

Dos escenarios para la sucesión de “El Chapo Isidro”: designación o guerra interna

Saucedo explicó que al interior del Cártel de Guasave existen dos posibles escenarios respecto a la sucesión, ya que al tener 44 años de edad, es poco probable que “El Chapo Isidro” haya preparado un esquema de próximo liderazgo.

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Según el especialista en seguridad pública, el líder criminal podría intentar designar desde prisión a un heredero dentro de su núcleo familiar o entre sus lugartenientes; sin embargo, otra posibilidad es que se desate una disputa interna por el control de la organización.

Y es que, en la misma operación, también fueron arrestados German “N”, alias “Serafín” —primo de Meza Flores y su segundo al mando—, así como su cuñado, José “N”, identificado como el operador financiero de la misma organización criminal.

El líder del Cártel de Guasave fue detenido la noche del 20 de noviembre tras un operativo que dejó como saldo 4 militares sin vida. Crédito: Defensa

Saucedo también señaló que pese a la detención del líder del Cártel de Guasave, la estructura criminal, policial, política y empresarial del cártel permanece intacta, por lo que prevé que continuará operando tal y como sucedió con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, o con el envío a Estados Unidos de los cabecillas del Cártel de Sinaloa.

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Respecto a la alianza que el cártel mantiene con Los Mayos, el experto señaló que se mantendrá en principio, pero los reacomodos internos que provoque la sucesión la pondrán en pausa temporal.

Con esto, el golpe a la estructura de Meza Flores beneficiará indirectamente a la facción de Los Chapitos, que, explicó Saucedo, desde hace meses sufre ataques de células de sicarios que salen desde Guamúchil y Angostura.