Una animación astronómica muestra la hipótesis científica sobre la formación de la denominada "cola de gato" en el disco de escombros de la estrella Beta Pictoris. El modelo representa la dispersión gradual de una corriente de polvo espacial tras una colisión ocurrida hace aproximadamente cien años. La perspectiva visual y la presión de la radiación estelar sobre las partículas generan la curvatura observable desde el ángulo lateral del disco.

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A 63 años luz de la Tierra, en la constelación de Pictor, un cataclismo cósmico reveló pistas sobre el origen de los sistemas estelares. Un equipo de astrónomos logró captar por primera vez en luz visible los restos de una colisión planetaria masiva, una estructura bautizada como la Cola de Gato visible que rodea a la joven estrella Beta Pictoris.

Este rastro colosal, que abarca cerca de mil unidades astronómicas, una distancia equivalente a mil veces la separación media entre nuestro planeta y el Sol, permite observar cómo los choques violentos moldearon los mundos durante las primeras etapas de su desarrollo.

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Hasta este hallazgo, la auténtica naturaleza de aquella formación constituía una incógnita para la astronomía. Aunque el telescopio espacial James Webb había localizado la estela en longitudes de onda infrarrojas hace dos años, la estructura resultaba invisible para los instrumentos ópticos. Aquella falta de brillo desconcertaba a los investigadores, quienes no lograban determinar la orientación espacial del filamento ni los componentes que provocaban su tono oscuro frente a la radiación estelar.

El rastro bautizado como la Cola de Gato abarca una extensión aproximada de mil unidades astronómicas en la constelación de Pictor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El misterio comenzó a despejarse gracias a observaciones profundas realizadas con el telescopio espacial Hubble, complementadas con 14 años de registros, según un estudio publicado en la revista The Astrophysical Journal Letters. La investigación confirma que la formación corresponde a los residuos pulverizados de un choque entre mundos primitivos.

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“La Cola de Gato se considera el resultado de una colisión entre cuerpos grandes, semejantes a Plutón”, afirmó Arin Avsar, estudiante de doctorado en el Laboratorio Lunar y Planetario y en el Observatorio Steward de la Universidad de Arizona, según el comunicado de prensa. Avsar explicó que este filamento intrigó a los especialistas al permanecer oculto en frecuencias luminosas más cortas.

El polvo de carbono refractario explica la prolongada invisibilidad del rastro

La causa de la prolongada invisibilidad del fenómeno reside en su naturaleza física. El remanente cósmico consiste en material refractario orgánico; dicho de otro modo, partículas microscópicas formadas por densas cadenas de carbono que absorben la luz visible en lugar de reflejarla.

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Los astrónomos calcularon que los cuerpos que colisionaron poseían masas individuales de entre 1 y 3 × 10²¹ kilogramos, similares a las de Caronte y Makemake. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Consideramos que la Cola de Gato eludió nuestras observaciones en luz visible hasta ahora debido a su composición”, explicó Avsar, según el comunicado de prensa institucional, al señalar que estas complejas agrupaciones atómicas retienen la claridad luminosa y vuelven los escombros completamente oscuros.

Las comprobaciones espaciales revelaron además que este residuo posee una textura porosa y esponjosa, con partículas de dimensiones micrométricas. Según se detalla en el estudio, el flujo de luz dispersada o reflejada que captó el telescopio Hubble representó apenas entre el 0,1 % y el 0,4 % de la emisión térmica infrarroja detectada previamente por el observatorio James Webb.

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Aquella débil proporción prueba que no se trata de rocas compactas, sino de agregados huecos nacidos del calor extremo del impacto. Respecto al origen de esta textura, “es posible que las velocidades de la colisión hayan sido tan altas que los granos de carbono se evaporaron, pasaron al estado gaseoso y luego volvieron a condensarse al enfriarse”, afirmó Kevin Wagner, profesor asistente de investigación en el Observatorio Steward de la Universidad de Arizona, según el comunicado de prensa.

Las reconstrucciones descartan una curvatura profunda y redefinen su orientación espacial

La presencia de carbono refractario orgánico en los escombros absorbe la radiación luminosa y explica la invisibilidad previa del filamento ante los sensores ópticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los análisis morfológicos iniciales sostenían que el rastro nacía junto a Beta Pictoris y se alejaba hacia la profundidad del cosmos, ocultándose detrás del plano estelar observable desde la Tierra. Sin embargo, la combinación de las imágenes ópticas con los registros infrarrojos refutó esta hipótesis. Las modelizaciones tridimensionales del equipo determinaron que la nube no se interna en el abismo espacial, sino que se proyecta de costado, casi sobre el mismo plano del firmamento que ocupa la estrella central.

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Esta rectificación dimensional modifica el entendimiento sobre la escala del suceso. “Descubrimos que, en lugar de extenderse mil unidades astronómicas detrás de la estrella, la Cola de Gato podría extenderse directamente hacia los lados respecto a nosotros”, detalló Avsar, investigador del equipo, según el comunicado de prensa institucional.

En cuanto al volumen requerido para generar semejante dispersión, el trabajo estima que cada uno de los cuerpos que colisionaron tenía una masa mínima de entre 1 y 3 × 10²¹ kilogramos, comparable a la de Caronte y Makemake, dos objetos del cinturón de Kuiper.

La atracción de un exoplaneta masivo deforma el halo estelar

La atracción gravitatoria del exoplaneta Beta Pictoris b, cuya masa supera diez veces la de Júpiter, produce una deformación asimétrica en el disco de residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las observaciones del telescopio Hubble permitieron también identificar una alteración morfológica en el halo periférico de Beta Pictoris. El equipo detectó una pronunciada curvatura asimétrica en la nube de escombros, una distorsión generada por la influencia gravitatoria constante de un exoplaneta gigante, Beta Pictoris b, que posee una masa diez veces mayor que Júpiter. La presencia de este cuerpo altera el movimiento del polvo y los fragmentos helados a lo largo de cientos de unidades astronómicas.

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Este fenómeno ofrece un testimonio clave sobre la juventud de los entornos planetarios. “Esto nos brinda otra prueba concluyente de cómo los planetas gigantes influyen sobre los cometas mediante su inmensa fuerza gravitatoria”, afirmó Avsar, según el comunicado de prensa de la Universidad de Arizona.

De acuerdo con el investigador, este proceso recrea las etapas caóticas del sistema solar primitivo, cuando los planetas gigantes exteriores despejaron los enjambres de escombros, al desviar cometas y expulsar cuerpos masivos hasta moldear la arquitectura cósmica que perdura en la actualidad.