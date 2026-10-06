Ciencia

Las puntas de lanza de la Edad de Hielo revelan cómo los primeros americanos aprendieron a sobrevivir en territorios desconocidos

Un estudio publicado en el Journal of Archaeological Method and Theory analizó 500 artefactos de piedra tallada hallados en el valle del río Tennessee, en Estados Unidos, y mostró que el desgaste de cada herramienta refleja decisiones racionales frente a la escasez de información sobre el entorno

Cuatro personas con vestimenta de piel se sientan junto a una fogata en la nieve, con dos perros de aspecto lobuno. Fondo de montañas nevadas y cielo anaranjado al atardecer.
El estudio aplicó el Teorema del Valor Marginal para medir el rendimiento y el momento de descarte de las herramientas de piedra - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hace casi 13.000 años, los primeros cazadores-recolectores que pisaron el valle del río Tennessee afrontaron un desafío sin precedentes: sobrevivir en un paisaje que no conocían, sin saber dónde encontrar la piedra necesaria para fabricar sus armas. Décadas después de que esas puntas de lanza quedaran enterradas en el suelo, Jesse Tune y Shane Miller las analizaron para descubrir que el desgaste de esos artefactos de piedra tallada registra con precisión cómo los humanos procesaban el riesgo al colonizar entornos desconocidos.

El estudio, publicado en el Journal of Archaeological Method and Theory, analizó unas 500 puntas de proyectil recuperadas en la región del río Tennessee y comparó dos tipos: las puntas Clovis, asociadas a los primeros pobladores documentados de la zona —que datan de entre 13.050 y 12.750 años atrás—, y las puntas Cumberland, correspondientes al grupo que los sucedió, de entre 12.800 y 12.000 años de antigüedad. Los datos provienen de la Base de Datos Paleoindiana de las Américas (PIDBA, por su sigla en inglés).

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“Estamos hablando de cazadores-recolectores de la Edad de Hielo, personas que se veían y actuaban como nosotros y tenían las mismas necesidades”, dijo Tune, profesor asociado de antropología en la Universidad de Misisipi y director de su Centro de Investigación Arqueológica, en declaraciones recogidas por la institución. “Vivían en un mundo dominado por mastodontes, mamuts y perezosos gigantes, animales que nos resultan totalmente desconocidos hoy en día”.

Jesse Tune y Shane Miller analizaron casi 500 puntas de lanza del valle del río Tennessee para evaluar la adaptación humana durante la Edad de Hielo - ( J Archaeol Method Theory 34, 14 (2027). https://doi.org/10.1007/s10816-026-09825-w)
Jesse Tune y Shane Miller analizaron casi 500 puntas de lanza del valle del río Tennessee para evaluar la adaptación humana durante la Edad de Hielo - ( J Archaeol Method Theory 34, 14 (2027). https://doi.org/10.1007/s10816-026-09825-w)

Los Clovis afilaban sus puntas hasta el límite porque no sabían dónde conseguir más piedra

El marco teórico del estudio se apoya en el Teorema del Valor Marginal (TVM), un modelo de la ecología del comportamiento que predice el momento óptimo en que un individuo debe abandonar un recurso antes de que el esfuerzo invertido supere el beneficio obtenido. Aplicado a la tecnología lítica, el modelo trata cada punta de lanza como una “parcela de utilidad”: cuanto más se afila, más se reduce su vida útil hasta que reparar el arma resulta menos eficiente que fabricar una nueva.

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Los resultados indican que los grupos Clovis afilaban sus puntas de manera sistemática y conservadora, extrayendo el máximo rendimiento antes de descartarlas. El 70% de las bases rotas de puntas Clovis fueron abandonadas por debajo del umbral de descarte, lo que sugiere que los cazadores esperaban hasta que el artefacto era prácticamente inutilizable. Los investigadores atribuyen esta conducta a las barreras de conocimiento propias de un grupo que colonizaba por primera vez un territorio: sin saber dónde encontrar sílex de calidad, cada punta valía demasiado como para desperdiciarla.

“Los puntos son solo una pequeña parte de sus vidas, pero estamos tratando de ver el resto de sus comportamientos a través del prisma de estas puntas de lanza porque eso es lo que tenemos”, afirmó Tune.

Los cazadores Clovis reafilaban sus armas hasta el límite por el desconocimiento sobre la ubicación de canteras de sílex en el nuevo territorio - REUTERS
Los cazadores Clovis reafilaban sus armas hasta el límite por el desconocimiento sobre la ubicación de canteras de sílex en el nuevo territorio - REUTERS

Los Cumberland descartaban puntas todavía útiles, señal de que conocían el territorio

Cuando los grupos Cumberland llegaron al valle del río Tennessee, heredaron generaciones de conocimiento acumulado sobre dónde se localizaban los depósitos de sílex y otros recursos. Esa diferencia en la información disponible se tradujo en una estrategia tecnológica distinta: las bases rotas de puntas Cumberland fueron descartadas por encima del umbral de descarte con una frecuencia notablemente mayor que las Clovis, lo que indica que los cazadores abandonaban armas que aún conservaban utilidad residual.

“Cuando observamos las puntas de Cumberland, podemos ver que la punta rara vez se rompía por completo hasta el punto de no poder usarse más”, dijo Tune. “¿Cómo acabó entonces en el registro arqueológico?”. La respuesta, según los investigadores, es que un mayor dominio del entorno permitía a estos grupos reemplazar herramientas sin necesidad de agotarlas.

Miller, profesor adjunto de antropología en la Universidad de Alabama, señaló que el descarte no era arbitrario, sino el resultado de un cálculo preciso entre lo que se necesitaba cargar y lo que se podía obtener en el camino. “Cuando piensas en un pueblo que se desplaza mucho, debes entender que no tenían animales de carga”, dijo en declaraciones recogidas por la Universidad de Misisipi. “No querrás andar cargando con una bolsa de piedras, así que tendrás que ser prudente a la hora de encontrar el equilibrio entre lo que necesitas y lo que puedes cargar.”

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La abundancia de chert en el este de América del Norte motivó una mayor tasa de reemplazo de puntas en comparación con el oeste continental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El patrón lítico del Pleistoceno tardío podría explicar la distribución desigual de puntas en todo el continente

Más allá del valle del Tennessee, los investigadores proponen que este mecanismo —reemplazar antes que reparar cuando el conocimiento del territorio lo permite— podría explicar por qué la distribución continental de puntas acanaladas muestra una concentración significativamente mayor en el este de América del Norte. El este del continente concentra una frecuencia de puntas notablemente superior a la del oeste, según los registros de la PIDBA, un patrón que los autores relacionan con la mayor abundancia de formaciones geológicas ricas en chert en esa región, lo que habría incentivado la sustitución temprana de las puntas.

Tune trazó un paralelo con la exploración contemporánea para ilustrar la universalidad del proceso. “Piensen en la exploración espacial. En realidad, no hay diferencia entre los cazadores-recolectores de la Edad de Hielo y quienes envían misiones a Marte”, dijo. “Nos adentramos en una zona, decidimos qué llevar con nosotros, aprendemos sobre los recursos y nos expandimos poco a poco. Lo único que ha cambiado es la tecnología”.

El estudio fue realizado con datos públicos de la PIDBA e incluyó 326 puntas Clovis y 163 puntas Cumberland con información de procedencia documentada por condado.

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