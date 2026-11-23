El proyecto Mars Seed plantea enviar maquinaria autónoma a Marte para construir refugios antes de la llegada de misiones tripuladas. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

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Antes de la llegada de astronautas a Marte, un grupo de máquinas podría viajar al planeta para construir refugios marcianos. El sistema utilizaría hielo, aire y suelo de Marte, con el objetivo de evitar el traslado de grandes cantidades de materiales desde la Tierra.

La iniciativa fue presentada por un instituto de investigación fundado por la bioingeniera Erika DeBenedictis, dedicado al desarrollo de tecnologías biológicas para la exploración espacial. El trabajo fue publicado en el repositorio de prepublicaciones arXiv.

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La propuesta busca resolver uno de los principales desafíos de una futura misión tripulada a Marte: el peso y el espacio que demandaría transportar materiales de construcción desde la Tierra.

El proyecto, denominado Mars Seed, plantea aprovechar los recursos disponibles en el planeta rojo. Una vez en funcionamiento, la planta no requeriría azúcar ni compuestos químicos enviados desde nuestro planeta. Su carga inicial se ajustaría a la capacidad proyectada de Starship y estaría por debajo de las 25 toneladas —25.000 kilos— que la NASA contempla para una misión a Marte.

La instalación utilizará un reactor nuclear de fisión de 40 kilovatios para generar electricidad y derretir hielo subterráneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pequeño reactor daría energía y derretiría el hielo bajo la superficie

El plan plantea aterrizar en una zona de latitud media, con terreno plano y hielo de agua bajo el suelo. Al llegar, un vehículo automático descargaría las máquinas y colocaría un reactor nuclear de fisión de 40 kilovatios. Sería una fuente de energía compacta, parecida a los reactores que la NASA estudia para misiones a Marte y la Luna.

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Aproximadamente un mes después del aterrizaje, el reactor debería estar funcionando por completo. Además de generar electricidad, produciría calor. Ese calor serviría primero para derretir el hielo que está enterrado.

Para extraer el agua, el sistema usaría un pozo Rodríguez, también conocido como Rodwell. En palabras simples, el método crea una cavidad al derretir una reserva de hielo bajo tierra y luego bombea el agua líquida hacia la superficie. La técnica ya fue probada en la Antártida.

El agua sería necesaria durante todo el proceso. Después de obtenerla del hielo, la planta utilizaría una versión ampliada del sistema que recupera orina en la Estación Espacial Internacional (EEI). De esta forma, podría recuperar cerca del 90 % del agua utilizada para fabricar cada lote de materiales.

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El complejo tecnológico proyecta fabricar un refugio de 75 metros cuadrados cada 130 días con recursos locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Máquinas recogerían tierra marciana para obtener nutrientes y construir paredes

La otra materia prima sería la tierra de Marte, conocida como regolito. El cálculo del proyecto indica que la planta necesitaría alrededor de cuatro toneladas, o 4.000 kilos, de tierra por día. Máquinas mineras sin tripulación recogerían ese suelo; entre las opciones mencionadas está RASSOR, un equipo desarrollado por la NASA.

Unos 800 kilogramos de esa tierra se mezclarían con agua en grandes recipientes para extraer nutrientes, como fósforo y nitrógeno. Sin embargo, el regolito contiene percloratos, sustancias que pueden matar a organismos comunes.

Para enfrentar ese problema, DeBenedictis y su equipo proponen emplear una bacteria llamada Cupriavidus necator, modificada para soportar esas condiciones. La variedad, denominada sPL.001, ya creció en la Tierra dentro de una mezcla que imita un caldo con perclorato parecido al suelo marciano. Esas bacterias producirían un tipo de plástico de origen biológico que luego se usaría en la construcción.

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El aire de Marte se transformaría en alimento para bacterias

La planta también aprovecharía la atmósfera marciana. El primer paso sería una versión mejorada de MOXIE, un experimento que comprobó que se puede separar el dióxido de carbono del aire de Marte en oxígeno y monóxido de carbono.

Por lo general, el monóxido de carbono se descarta para conservar el oxígeno, que puede servir como combustible para cohetes. Mars Seed plantea otro uso. Lo combinaría con agua para crear ácido acético líquido, el componente principal del vinagre. La técnica se inspira en la electroagricultura, que busca producir alimentos u otros materiales mediante electricidad y compuestos simples.

Ese vinagre no sería para las personas. Sería el alimento de las bacterias. Dentro de cuatro tanques de 1.000 litros cada uno, las bacterias modificadas consumirían ácido acético y oxígeno. Entonces acumularían un plástico natural llamado polihidroxibutirato, que podría llegar a representar hasta el 70 % de su peso.

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Cuando hubiera suficiente material, una máquina que gira a gran velocidad separaría las bacterias del líquido. La masa resultante seguiría dos caminos distintos.

El róver Perseverance de la NASA en Marte se ve en un selfi tomada sobre una roca apodada "Rochette" /NASA/JPL-CALTECH/MSSS/Handout vía REUTERS/File Photo

Una parte se mezclaría con regolito para alimentar una impresora 3D de gran tamaño. La impresora construiría una cubierta exterior con forma de arco. Después, vehículos automáticos colocarían unos dos metros de tierra marciana sobre ella. Esa capa ayudaría a proteger el refugio de la radiación del espacio y de pequeñas rocas que pueden impactar la superficie.

La otra parte se trataría con dióxido de carbono líquido, extraído de la atmósfera de Marte. Así se separaría el plástico puro. Luego se fundiría para formar una tienda interior resistente y cerrada, pensada para mantener dentro un aire que las personas puedan respirar.

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La planta produciría un refugio de 75 metros cuadrados cada 130 días

Según el documento, el sistema completo, incluidos dos vehículos auxiliares, podría construir 75 metros cuadrados cada 130 días. Con ese ritmo, fabricaría espacio para futuras tripulaciones sin transportar cada pared, pieza y cubierta desde la Tierra.

El estudio compara este sistema con enviar directamente 20 toneladas, o 20.000 kilos, de plástico ya fabricado. La planta tardaría unos 1.400 días marcianos en producir una cantidad de material equivalente. Ese plazo coincide con los dos ciclos de alineación orbital que la NASA prevé aprovechar antes de enviar astronautas.

A partir de entonces, la instalación seguiría produciendo más refugios. De todos modos, el proyecto todavía debe resolver varios desafíos técnicos antes de que pueda prepararse para un lanzamiento. Por ahora, plantea una cadena de trabajo que empieza con el hielo, el aire y la tierra de Marte y termina con espacios cerrados para una futura tripulación.

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