La plataforma utiliza cámaras y fotogrametría para elaborar mapas y modelos tridimensionales del lecho marino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Institución Oceanográfica Woods Hole (WHOI) y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL) desarrollaron Deep Venture, un vehículo submarino autónomo pensado para estudiar el océano desde zonas costeras poco profundas hasta sus puntos más hondos. Puede bajar más de 11.000 metros de profundidad, el máximo que alcanza el océano, y soportar la presión de ese ambiente.

La WHOI informó que se trata de una plataforma que puede adaptarse a distintas misiones científicas. Muchos vehículos autónomos de aguas profundas se fabrican para una tarea puntual y necesitan equipos especiales, personal de apoyo y pocos buques disponibles. Deep Venture busca requerir menos recursos para poder ser usado desde más embarcaciones.

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Allisa Dalpe, ingeniera de investigación de la WHOI y parte del equipo, explicó que un grupo reducido de personas puede lanzar el vehículo desde distintos tipos de barcos. “Deep Venture puede ser desplegado por un pequeño equipo desde una amplia variedad de embarcaciones y puede operar de forma autónoma y sin ataduras tras su despliegue”, afirmó.

Dalpe señaló que su tamaño, peso y diseño modular permiten prepararlo para diferentes trabajos sin grandes cambios. “Gracias a su ligereza, compacidad y modularidad, podemos reconfigurarlo para diferentes tipos de misiones con mínimas modificaciones, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para la investigación oceanográfica”, dijo.

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El proyecto completó una fase previa de trece inmersiones de prueba en el Golfo de Alaska hasta 2024.

Deep Venture usa cámaras de alta resolución y fotogrametría, una técnica que permite crear mapas y modelos tridimensionales a partir de fotografías. Así puede observar el fondo marino, cartografiarlo y producir reconstrucciones en 3D.

El vehículo también puede apoyarse en el lecho marino. Esa función permite tomar muestras y estudiar de cerca lo que hay en el fondo. Además, tiene un espacio modular para instrumentos científicos, donde se pueden colocar nuevos sensores y equipos de muestreo según cada misión.

Una inmersión cerca de Bermudas sirvió para preparar una misión de Alvin

La plataforma se probó junto a Alvin, el vehículo tripulado de investigación, durante una expedición realizada en junio de 2026 cerca de Bermudas.

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Antes de que Alvin descendiera, Deep Venture bajó unos 6.000 metros y tomó imágenes de alta resolución del lecho marino. Con ese material, el equipo del vehículo tripulado pudo elegir los lugares más relevantes para la inmersión.

Robin Littlefield, ingeniera sénior de la WHOI y responsable del programa, sostuvo que los vehículos autónomos pueden ayudar a los tripulados y a los operados a distancia. “Al explorar un área con antelación, un vehículo submarino autónomo como Deep Venture puede proporcionar a los investigadores información que les ayude a determinar dónde y cómo desplegar otros vehículos como Alvin”, afirmó.

Los datos recolectados en el lecho marino aportarán información para orientar la gestión ambiental y el uso de recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Littlefield, revisar un área antes de una inmersión ayuda a preparar el trabajo y a aprovechar mejor el valor científico de cada operación. También dijo que la WHOI prevé construir más unidades para investigaciones científicas. “De cara al futuro, prevemos construir más de estos vehículos en WHOI para su uso en la ciencia, lo que permitirá a los investigadores aumentar la cobertura de los estudios o desplegar diferentes cargas útiles científicas simultáneamente”, añadió.

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El vehículo puede trabajar en zonas profundas y con pocas comunicaciones

Deep Venture está diseñado para actuar de forma autónoma en condiciones extremas, incluso cuando las comunicaciones son limitadas. Esa capacidad podría ser útil para estudiar otras zonas de la Tierra que también presentan condiciones difíciles.

La institución indicó que facilitar el acceso a partes profundas del océano, como la Zona Económica Exclusiva de Estados Unidos, puede aportar más información sobre los recursos naturales y los ecosistemas. Esos datos podrían ayudar a respaldar decisiones sobre recursos marinos y protección ambiental.

Anna Michel, científica jefa del Laboratorio Nacional de Sumergibles Profundos de la WHOI, recordó que todavía hay amplias áreas del océano que no se conocen bien. “Las profundidades oceánicas siguen siendo uno de los lugares menos explorados y observados de nuestros océanos globales”, dijo.

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“Mejorar nuestro conocimiento del océano proporciona a quienes toman las decisiones una base para orientar nuestra forma de abordar la exploración, el uso de los recursos y la gestión ambiental”, agregó Michel.

El desarrollo se apoya en 13 inmersiones previas en el Golfo de Alaska

Deep Venture surge del programa de investigación hadal de la colaboración entre la WHOI y el JPL. Ese proyecto terminó en 2024 después de 13 inmersiones autónomas de hasta 5.000 metros en el Golfo de Alaska, realizadas para apoyar inmersiones científicas de Alvin.

Con este vehículo, el programa entra en una etapa de preparación para operar. Littlefield describió el proyecto como “un nuevo enfoque para la exploración de las profundidades marinas: una plataforma autónoma, compacta y adaptable, capaz de alcanzar las partes más profundas del océano, al tiempo que amplía la forma en que los investigadores recopilan, cartografían y actúan sobre la información científica”.

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La ingeniera agregó que la plataforma combina la capacidad de llegar a cualquier profundidad del océano con equipos científicos intercambiables, navegación autónoma, toma de muestras del fondo y trabajo coordinado con otros vehículos. “Deep Venture está diseñado para recopilar más información de las partes más profundas de nuestros océanos”, afirmó.