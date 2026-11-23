La actividad física moderada, como caminar, puede favorecer la consolidación de los contenidos que se estudian (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La memoria no ocupa un lugar fijo del cerebro ni funciona como el disco de una computadora. Según explicó el neurobiólogo del CSIC José Luis Trejo, el aprendizaje se consolida mediante conexiones entre neuronas que se refuerzan con la práctica, un proceso que también puede beneficiarse de la actividad física moderada.

En una entrevista en el podcast Tengo un Plan, Trejo detalló que el cerebro transmite información a través de sinapsis, los espacios de comunicación entre neuronas. Allí intervienen neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la acetilcolina, que permiten que la señal pase de una célula a otra.

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“El cerebro no funciona como una computadora”, señaló el investigador. Aunque ambos sistemas pueden mostrar comportamientos comparables desde afuera, su estructura física es distinta. En el caso cerebral, la información no queda guardada en un punto único, sino distribuida en redes de conexiones neuronales.

La memoria se forma cuando las sinapsis se refuerzan

Para Trejo, recordar consiste en fortalecer las conexiones que vinculan distintos datos de una experiencia. Si una persona observa un gorrión, escucha su canto y aprende su nombre, esas asociaciones se conectan a través de sinapsis que ganan fuerza con la repetición.

“Esas sinapsis reforzadas son la memoria”, resumió Trejo. Cuando la persona vuelve a ver el ave, el cerebro puede recuperar información asociada: cómo canta, dónde vive o cómo construye sus nidos, siempre que esos conocimientos hayan sido incorporados previamente.

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Las pausas activas durante el estudio ayudan a reactivar la concentración y sostener el proceso de aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista explicó que las conexiones reforzadas pueden tener más capacidad para transmitir señales y facilitar la recuperación de lo aprendido. Por eso, el entrenamiento mental sostenido aparece como una de las herramientas para mejorar el rendimiento cognitivo.

La práctica no se limita a repetir un contenido académico. Aprender un idioma, escuchar música de manera activa, memorizar o adquirir una habilidad pueden mantener al cerebro en actividad. “Tienes que hacer cualquier cosa que le haga trabajar”, afirmó el científico, aunque aclaró que esas tareas complementarias deben realizarse fuera de los momentos destinados a preparar un examen puntual.

Usar el cerebro de forma sostenida ayuda a preservar sus conexiones

Trejo sostuvo que el cerebro es un órgano con un alto consumo energético. Desde esa perspectiva, planteó que la falta de actividad mental puede afectar el mantenimiento de algunas conexiones neuronales. “Si no lo usas, tienes menos sinapsis, tienes menos capacidad cognitiva y tienes menos capacidad de hacer cosas”, advirtió.

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El mensaje para estudiantes y personas que se preparan para exámenes es que el estudio intensivo de último momento no reemplaza una rutina previa de actividad intelectual. La preparación, según describió, debería ser constante para llegar a las etapas de mayor exigencia con una base más sólida.

En ese marco, el investigador diferenció entre entrenar el cerebro y concentrarse exclusivamente en un contenido determinado. La recomendación no implica sumar actividades ajenas cuando el tiempo de estudio es limitado, sino incorporar desafíos cognitivos a lo largo del tiempo.

La práctica de ejercicio moderado antes de estudiar incrementa el flujo sanguíneo y activa regiones cerebrales vinculadas a la retención (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de mejorar la memoria, por lo tanto, no quedó reducida a una técnica única. El especialista ubicó la repetición, la atención y el uso continuo de las capacidades mentales como factores relacionados con el fortalecimiento de las conexiones que intervienen en el recuerdo.

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El ejercicio moderado puede favorecer el aprendizaje

Otro punto de la entrevista estuvo centrado en la relación entre movimiento y estudio. Trejo sostuvo que realizar ejercicio físico que no resulte extenuante antes, durante o después de una sesión de aprendizaje puede contribuir a la consolidación de los contenidos.

Un paseo puede ser suficiente para algunas personas; para otras, con mejor condición física, el nivel de exigencia moderado puede ser mayor. La referencia no depende de una actividad específica, sino de evitar un esfuerzo que lleve al agotamiento.

Según explicó, el ejercicio previo incrementa el flujo sanguíneo y activa distintas regiones del cerebro, en especial las vinculadas con la motricidad. Al comenzar luego una tarea de estudio, ese estado de activación podría favorecer la fijación de los contenidos.

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La audición activa de música y la incorporación de habilidades estimulan las funciones cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

También propuso hacer pausas activas durante jornadas prolongadas. “Si interrumpes las horas de estudio y haces unos snacks de ejercicio, reactivas eso”, dijo. Al terminar, una actividad suave o moderada puede ayudar a que el proceso de consolidación de la memoria continúe.

Los resultados generales no anticipan el desempeño de cada estudiante

Trejo remarcó que estas afirmaciones se apoyan en investigaciones realizadas con grupos de personas y no permiten predecir de forma exacta qué ocurrirá en cada caso individual. Los estudios comparan grupos que hacen ejercicio con otros sedentarios y luego analizan sus resultados promedio.

“El grupo que ha hecho ejercicio, en su conjunto, ha aprendido mejor que el que no ha hecho ejercicio”, explicó. Sin embargo, insistió en que esa conclusión no significa que todos los participantes activos obtengan mejores resultados ni que una persona sedentaria no pueda rendir por encima de la media.

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El neurocientífico señaló además que su equipo prepara una línea de investigación con niños de entre 6 y 11 años. El proyecto busca analizar si incorporar movimientos suaves dentro del aula, mientras los alumnos aprenden, puede influir en su desempeño. La respuesta, indicó, llegará cuando termine el experimento, previsto para dentro de dos años.