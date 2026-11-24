Imágenes captadas desde la torre de lanzamiento muestran la maniobra de descenso y aproximación de un vehículo Starship de SpaceX hacia los brazos mecánicos de captura. El cohete desciende de forma vertical con propulsión activa sobre la costa hasta posicionarse entre las estructuras metálicas de la torre.

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La nave Ship 42 o etapa superior del megacohete Starship de SpaceX completó la semana pasada una misión orbital, desplegó satélites y regresó a la misma torre desde la que partió, marcando un hito en la exploración espacial.

Sin embargo, su futuro no estará en otra plataforma de lanzamiento ni en una nueva prueba de reentrada, pese a ser reutilizable. El empresario Elon Musk, CEO de SpaceX, señaló que Ship 42, de 52 metros de alto (similar a un edificio de 15 pisos), llegó en buenas condiciones tras el vuelo 15 y sostuvo que “probablemente podría volver a volar con unas pocas semanas de reacondicionamiento”.

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Aun así, la compañía descartó esa posibilidad. El empresario explicó que el valor simbólico y técnico de la nave pesa más que la oportunidad de sumarla al inventario operativo.

El cohete Starship 15 de SpaceX regresa a la plataforma de lanzamiento después de su vuelo de prueba, el sábado 14 de noviembre de 2026, en Starbase, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

“En este caso, dado que se trata de una nave histórica, creo que no vamos a correr ningún riesgo y simplemente lo dejaremos para que sea exhibido al público, porque lo que ha hecho es histórico”, dijo Musk, que no precisó el sitio de exposición, aunque Starbase, la base desde donde fue lanzado el cohete, aparece como la alternativa más probable por su papel central en la fabricación, los ensayos y los lanzamientos de Starship.

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La decisión abre una excepción dentro de la lógica industrial de SpaceX. El proyecto busca reducir el costo de acceso al espacio mediante la recuperación rápida de sus vehículos.

Cada nave que vuelve a volar evita, en teoría, la construcción de una unidad nueva y acorta el intervalo entre misiones. Ship 42, en cambio, quedará preservada como referencia física de un hito, aun cuando sus sistemas todavía podrían servir para una nueva misión.

Una infografía de Infobae detalla las fases de la captura de la nave Ship y el desvío controlado del propulsor Super Heavy en Texas, Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vehículo despegó el 13 de noviembre como etapa superior del decimoquinto vuelo de prueba de Starship, el sistema espacial de dos etapas que la empresa de Elon Musk desarrolla en el sur de Texas. Tras más de 22 horas de misión, Ship 42 regresó desde la órbita terrestre baja y quedó atrapada entre los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento de Starbase al regresar a la Tierra. Ninguna otra nave orbital había vuelto de ese modo al lugar exacto de su partida.

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El logro tuvo un valor técnico que excede la imagen de la nave sostenida por los brazos metálicos, conocidos de forma informal como “palillos” o mechazillas. SpaceX ya recuperó propulsores Super Heavy en vuelos previos y reutilizó dos de ellos.

Pero la etapa superior afronta condiciones mucho más exigentes: viaja a velocidad orbital, permanece expuesta al vacío y debe resistir el calor extremo de la reentrada antes de ejecutar una aproximación de precisión.

Ship 42 superó una misión orbital y volvió al punto de partida

Elon Musk sostiene que Starship necesita una reutilización rápida para alcanzar unas 10.000 misiones por año, una meta prevista para 2030 - REUTERS/Joe Skipper

El vuelo 15 partió a las 22:47 GMT del 13 de noviembre. Los 33 motores Raptor 3 de Super Heavy aportaron más de 18 millones de libras de empuje durante el ascenso inicial. Dos minutos y medio después, el propulsor se separó de Ship, que encendió sus propios motores y continuó hacia una trayectoria orbital.

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Una segunda maniobra propulsiva ubicó a la nave cerca de 275 kilómetros de altitud, 26 minutos después del despegue. Desde allí, Ship 42 completó 14 vueltas alrededor del planeta y liberó 26 satélites Starlink V3, una carga destinada a ampliar la red de internet de la compañía. SpaceX estimó que ese lote aportó un terabit de capacidad de datos, un volumen comparable al de diez lanzamientos de satélites Starlink V2 con cohetes Falcon 9.

Tres de los satélites liberados incorporaron cámaras dirigidas hacia la propia nave. Esas unidades permitieron revisar el escudo térmico y sectores externos después del ascenso.

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Ship 42 completó 14 vueltas a la Tierra y regresó a Starbase, SpaceX la preservará para una exhibición pública por su valor histórico (SpaceX)

Los equipos de vuelo contaron con tres oportunidades para abandonar el retorno a Texas y dirigir la nave hacia un descenso alternativo sobre el océano Pacífico. El esquema ofreció margen para revisar telemetría, verificar componentes y evaluar la condición general del vehículo antes del tramo final.

La desorbitación comenzó 21 horas y 36 minutos después del lanzamiento, mediante un encendido de unos 10 segundos. Esa maniobra modificó el recorrido de Ship 42 y la encaminó hacia el sur de Texas. Cerca de 35 minutos más tarde, la nave ingresó en las capas densas de la atmósfera, donde su protección térmica enfrentó el plasma y el calentamiento que acompañan a una reentrada hipersónica.

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Para este vuelo, SpaceX incorporó ajustes en el escudo térmico. La empresa reforzó los anclajes de las losetas, introdujo correcciones para impedir el paso de plasma hacia áreas detrás de la cobertura y extendió piezas curvas sobre una superficie mayor. El objetivo consistió en reducir el calentamiento que aparece en las uniones entre losetas y en evitar daños que exijan reconstrucciones extensas antes de un nuevo lanzamiento.

Ship 42 atravesó la atmósfera con cambios en su escudo térmico, SpaceX reforzó anclajes y zonas curvas para proteger la estructura (SpaceX)

Cuatro aletas móviles controlaron la orientación de la nave durante el descenso atmosférico. La trayectoria evitó las principales ciudades del valle del Río Grande, pasó al norte de South Padre Island y trazó un giro sobre el Golfo de México antes del retorno a Starbase. En la secuencia final, Ship encendió sus motores y se ubicó entre los brazos de la torre.

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La maniobra confirmó el funcionamiento conjunto de la protección térmica, el guiado, la navegación, el control, la propulsión y los sistemas de coordinación con la infraestructura terrestre. Para Musk, ese resultado acerca a la empresa al objetivo de contar con un lanzador orbital completamente reutilizable.

“Todos sabían, al menos dentro de SpaceX, lo importante que era este hito, y que realmente era algo fundamental y trascendental: que Starship será el primer sistema espacial orbital totalmente reutilizable”, remarcó.

El propulsor Super Heavy abortó su regreso y explotó sobre el Golfo de México

Los vuelos de Starship apuntan a desplegar una red de 100000 satélites Starlink y futuros centros de datos de inteligencia artificial en órbita - REUTERS/Steve Nesius

El resultado de Ship 42 contrastó con el de Super Heavy, la primera etapa del sistema. El propulsor, identificado como Booster 22, debía regresar poco después de liberar la nave orbital, frenar su velocidad, corregir el rumbo y quedar suspendido frente a la torre. El plan contemplaba la primera recuperación completa de un Starship, con las dos etapas bajo control de SpaceX.

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Los 33 motores Raptor funcionaron según lo previsto durante el ascenso. Sin embargo, uno dejó de operar después de la separación, cuando Super Heavy giró para ejecutar el encendido de retorno. Dan Huot, portavoz de SpaceX, indicó que 32 de los 33 motores participaron en esa maniobra. Esa pérdida no explica por sí sola el aborto, ya que el sistema posee capacidad para operar con menos motores, pero integrará la revisión técnica posterior.

El momento decisivo ocurrió durante la parte final del descenso. El sistema de guía, navegación y control, identificado por la sigla GNC, detectó que el propulsor no ocupaba la posición necesaria para continuar hacia la captura. La función de ese sistema consiste en comparar la trayectoria real con el recorrido planificado y ordenar una respuesta de seguridad cuando la diferencia supera los márgenes establecidos.

El propulsor Super Heavy abortó la captura en la torre por una alerta de navegación y control, el sistema lo desvió hacia el Golfo de México, donde explotó - REUTERS/Steve Nesius

“Inicialmente teníamos previsto aterrizar, pero en los últimos momentos del aterrizaje en la costa, el cohete propulsor abortó la misión debido a un problema de navegación y control que detectó, lo que provocó un aterrizaje de emergencia en alta mar”, afirmó Huot. Super Heavy se apartó de Starbase y se dirigió a una zona de contingencia sobre el Golfo de México.

Después del desvío, Super Heavy efectuó un vuelo estacionario, apagó los motores y activó el sistema de terminación de vuelo, conocido como FTS. El mecanismo destruye un vehículo cuando no puede mantener una trayectoria segura.

El propulsor explotó sobre el agua unos seis minutos y medio después del despegue, lejos de la torre y de zonas pobladas. SpaceX deberá establecer si la desviación surgió por un problema de navegación, control, sensores, motores o por una combinación de factores. El vuelo 16 ofrecerá otra oportunidad para intentar la recuperación completa.

Mientras tanto, Ship 42 permanecerá fuera del calendario de misiones: su tarea futura será mostrar al público el primer regreso orbital de una nave Starship a los brazos de su torre.