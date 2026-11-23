Especialistas del CONICET, la UNLP, la Universidad Nacional de Catamarca y la Fundación Azara excavaron una kancha en el asentamiento. (UNLP)

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Bajo una estructura que los arqueólogos estudiaban como posible espacio de procesamiento de alimentos, la Expedición Inka 2026 halló materiales que apuntan a una ocupación colonial posterior en El Shincal de Quimivil, uno de los principales asentamientos incaicos de la Argentina. Fragmentos de cerámica, restos óseos de animales introducidos por los europeos y una pieza metálica abrieron una línea de investigación en el sitio ubicado en Londres, departamento de Belén, Catamarca.

La campaña se desarrolló entre el 17 y el 20 de noviembre y fue transmitida en vivo desde el yacimiento. El equipo interdisciplinario, integrado por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Catamarca y la Fundación Azara, excavó una kancha: un conjunto arquitectónico formado por varios recintos alrededor de un espacio central.

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El objetivo inicial era conocer la función de ese sector dentro de la antigua ciudad inca. Los primeros hallazgos, sin embargo, sugieren que el lugar atravesó distintas etapas de ocupación y que parte de su historia continuó después de la llegada de los españoles a la región.

La campaña arqueológica transmitió sus jornadas en vivo para exhibir los procedimientos del trabajo de campo en tiempo real. (UNLP)

Cerámicas, restos animales y metal de posible origen colonial

El hallazgo de fragmentos de cerámica caspinchango y criolla, asociados con el período colonial, fue uno de los elementos que llevó al equipo a reconsiderar la cronología del recinto. También recuperaron restos óseos que, de manera preliminar, podrían corresponder a vacas o caballos, animales que no existían en América antes de la invasión europea.

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A esos materiales se sumó una pieza de metal que, según las primeras observaciones informadas durante la expedición, podría ser de latón. El conjunto permite plantear que el espacio excavado tuvo al menos dos momentos de uso: uno vinculado con la ocupación incaica y otro posterior, correspondiente al período colonial.

El hallazgo de cerámica criolla y restos óseos de vacas o caballos reveló una fase de ocupación posterior a la llegada europea. (UNLP)

De acuerdo con los datos difundidos tras la campaña, el sitio habría sido ocupado durante casi un siglo por expedicionarios que llegaron desde Chile junto a Juan Pérez de Zurita. Esa presencia habría provocado modificaciones en algunas estructuras de la ciudad construida durante la expansión del Tawantinsuyu hacia el sur.

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Las conclusiones todavía son provisorias. Los arqueólogos deberán inventariar cada pieza, estudiar su composición y analizar su posición dentro de las capas de tierra. Ese trabajo permitirá establecer con mayor certeza la antigüedad de los objetos, su procedencia y las actividades desarrolladas en el lugar.

Fichas de piedra de posible uso en el pesaje de coca

La expedición también recuperó pequeñas piezas de piedra pulida que podrían haber sido utilizadas como fichas para pesar hojas de coca. La hipótesis aún requiere estudios específicos, pero el hallazgo podría aportar información sobre los mecanismos de circulación e intercambio de uno de los productos de mayor valor en el mundo andino.

El Shincal de Quimivil funcionó entre 1470 y 1536 como una capital provincial del Tawantinsuyu en el actual territorio de Catamarca. (UNLP)

La función de estas piezas es una de las preguntas que quedaron abiertas tras las cuatro jornadas de transmisión. Los investigadores habían propuesto inicialmente que el recinto podía estar destinado a procesar alimentos, a partir de hallazgos previos y de las características del espacio. La aparición de puntas de flecha, objetos líticos y materiales de cronologías distintas obliga ahora a ampliar esa interpretación.

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El interés de la excavación no está puesto solo en los objetos. Para la arqueología, el lugar exacto donde aparece cada fragmento, la profundidad y su relación con otros materiales ofrecen datos indispensables para reconstruir el pasado. Una punta de flecha aislada tiene un valor limitado; en cambio, su ubicación junto a cerámica, carbones o estructuras puede ayudar a identificar usos concretos del espacio.

Los investigadores recuperaron una pieza metálica de posible latón bajo la estructura asociada al procesamiento de alimentos. (UNLP)

La UNLP explicó, antes del inicio de la campaña, que la investigación abarcaría “el relevamiento del terreno y la excavación hasta el registro de hallazgos y el análisis preliminar de los materiales recuperados”. Esa metodología permitió que el público siguiera en directo tanto los descubrimientos como las dudas que surgieron durante el trabajo de campo.

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El Shincal, capital provincial del Tawantinsuyu

El Shincal de Quimivil fue planificado por los incas entre 1470 y 1536, aunque su construcción contó con la participación de poblaciones locales que ya habitaban el actual noroeste argentino. El asentamiento integró el Collasuyu, la región meridional del Tawantinsuyu, nombre con el que se conoce al Estado inca.

Los análisis de laboratorio sobre la profundidad y la composición de los objetos determinarán la cronología exacta del recinto. (UNLP)

Los investigadores lo consideran una capital provincial o wamani. En términos simples, se trataba de un centro desde el cual se organizaban tareas políticas, administrativas, ceremoniales y económicas en un territorio determinado.

El sitio conserva una organización urbana compleja. Entre sus estructuras se encuentran una plaza central, edificios administrativos, depósitos, sectores residenciales, obras hidráulicas y elevaciones vinculadas con ceremonias. La presencia de esos elementos permite comprender cómo el Estado inca organizaba sus asentamientos en los territorios incorporados a su red de poder.

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La investigación científica en El Shincal se desarrolla desde la década del 80. La actual campaña formó parte de esa trayectoria, pero introdujo una diferencia: la excavación se mostró en tiempo real. La organización sostuvo que buscó “mostrar en tiempo real cómo es el desarrollo de una excavación arqueológica”.

Las transmisiones concluyeron el 20 de noviembre, aunque la investigación continúa fuera de cámara. Los especialistas deberán clasificar los materiales, comparar las cerámicas con colecciones conocidas, analizar los restos óseos y estudiar el metal recuperado.

Ese proceso permitirá determinar si las piezas de piedra tuvieron relación con el pesaje de coca, precisar la función del recinto y confirmar el alcance de la ocupación colonial identificada durante la excavación. Los resultados también podrían aportar nueva información sobre la convivencia, los cambios y las continuidades entre el período incaico y las décadas posteriores a la llegada de los españoles a Catamarca.

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