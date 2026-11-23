El chupador azul puede vivir hasta 130 años según una investigación publicada en la revista Communications Biology. (Zach Shattuck (uno de los autores del estudio))

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Un estudio encontró que un pez de río llamado chupador azul puede vivir hasta 130 años, más de tres veces de lo que se creía hasta ahora. Algunos de estos animales que viven en el curso alto del río Misuri, en Montana, habrían nacido a fines del siglo XIX, poco después de que ese estado se incorporara a Estados Unidos y unos 20 años antes del hundimiento del Titanic.

La investigación, publicada en Communications Biology, estudió al chupador azul o matalote azul (Cycleptus elongatus). El trabajo estuvo a cargo de Alec Lackmann, investigadora de ciencias pesqueras de la Facultad de Ciencias e Ingeniería Swenson de la Universidad de Minnesota Duluth (UMD); Luke Holmquist, biólogo pesquero del río Misuri del Departamento de Pesca, Vida Silvestre y Parques de Montana; y Allen Andrews, investigador de la Universidad de Hawái en Mānoa.

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El pez es originario de 23 estados, entre ellos Minnesota y Montana. En 22 de esos estados está considerado una especie amenazada. En Montana, los datos reunidos durante 30 años muestran que casi no hay peces jóvenes en la población. Esto puede indicar problemas en la reproducción.

“Durante décadas, ha existido preocupación por la conservación de esta especie en gran parte de su área de distribución”, indicaron los investigadores. “Sin embargo, no existe información validada sobre su ciclo de vida basada en la edad, lo que representa una importante laguna de conocimiento”, sumaron.

Científicos de Minnesota, Montana y Hawái analizaron muestras de casi medio centenar de peces del río Misuri entre 2023 y 2026. (Zach Shattuck)

Las piedras del oído permiten calcular la edad de los peces

Entre 2023 y 2026, el equipo analizó muestras de cerca de 50 peces de Montana. Su objetivo era conocer la edad de los animales, saber si nacían nuevas generaciones y calcular cuánto podían vivir.

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Para hacerlo, los científicos estudiaron los otolitos, unas pequeñas estructuras duras que están dentro de la cabeza de los peces y que también se conocen como piedras del oído. Cerca del 97 % de las especies de peces tiene otolitos.

Los otolitos crecen durante toda la vida del animal y suman una capa cada año. Los investigadores los extraen, los cortan en láminas finas y los observan con un microscopio. Después cuentan las capas, de forma parecida a como se cuentan los anillos de un árbol. Así pueden saber la edad de un pez.

Los datos sorprendieron al grupo porque algunos animales parecían mucho más viejos que los 40 años que se calculaban antes para la especie. Lackmann empezó este proyecto en 2023, después de que especialistas en pesca de Montana detectaran que había pocas generaciones nuevas de estos peces.

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“Los catostómidos azules tienen otolitos extremadamente pequeños, más pequeños que los de los peces búfalo, pero descubrimos cómo trabajar con ellos”, explicó Lackmann.

Los ejemplares más longevos registrados en Montana nacieron a finales del siglo XIX, dos décadas antes del naufragio del Titanic. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al revisar los otolitos, el equipo encontró peces de hasta 130 años. “Cuando las estimaciones de edad son mucho mayores de lo que se pensaba, se necesita evidencia adicional para comprobar rigurosamente su validez”, señaló la científica.

Las pruebas nucleares ayudaron a confirmar los resultados

Para confirmar que las edades eran correctas, el equipo usó un método llamado datación por radiocarbono de bombas atómicas. Este método aprovecha una señal que dejaron las pruebas nucleares realizadas a mediados del siglo XX.

Las bombas termonucleares probadas entre mediados y fines de la década de 1950, y a comienzos de la década de 1960, aumentaron más del doble la cantidad de radiocarbono en la atmósfera. Esa señal quedó registrada en los seres vivos que estaban vivos en esa época, incluidos los peces.

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“Esto dejó un marcador temporal específico en los organismos que sobrevivieron al pulso de las bombas”, dijo Lackmann. Si los investigadores pueden medir las capas de crecimiento de un árbol o de un otolito que se formaron en ese período, pueden comprobar si el cálculo de edad es correcto.

La investigadora Alec Lackmann encabezó estudios previos que modificaron las estimaciones de edad de varios peces de agua dulce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La datación por radiocarbono mediante pruebas nucleares es uno de los mejores métodos para determinar la edad de organismos longevos”, afirmó Lackmann. Los otolitos permitieron estimar las edades y el radiocarbono confirmó que el chupador azul puede alcanzar una vida de 130 años.

El chupador azul se suma a otros peces que viven más de un siglo

El estudio convierte al chupador azul en el cuarto pez de este grupo que se conoce capaz de vivir más de 100 años. Los otros son el búfalo de boca grande, el búfalo de boca pequeña y el búfalo negro. Los cuatro hallazgos se produjeron desde 2019.

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Los trabajos anteriores de Lackmann también cambiaron la información disponible sobre otras especies de agua dulce. Sus investigaciones sobre el búfalo de boca grande, publicadas en 2019 y 2024, revisaron las estimaciones de edad de ese pez. Además, documentó las condiciones ambientales relacionadas con momentos aislados en que nacieron muchos peces en Dakota del Norte, en 2021, y en Canadá, en estudios de 2023 y 2025.

La datación por radiocarbono derivada de las pruebas nucleares del siglo XX confirmó la validez del cálculo de longevidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2023, un equipo dirigido por Lackmann publicó un estudio en Scientific Reports. Allí identificó al segundo grupo de animales del que se conocen tres o más especies que superan los 100 años de vida: los peces búfalo.

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Con este resultado, el chupador azul pasa a estar entre los vertebrados vivos más longevos de América del Norte. Para Holmquist, la fecha de nacimiento de los ejemplares más viejos ayuda a entender lo que significa esa cifra.

“El más viejo nació unos dos años después de que Montana se convirtiera en estado, casi al comienzo de la era del automóvil, unos 20 años antes del hundimiento del Titanic; es simplemente increíble”, afirmó Holmquist.

“Empezamos a contextualizarlo, teniendo en cuenta cómo era el paisaje cuando nacieron estos peces y todos los cambios que han ocurrido desde entonces, y ellos simplemente siguen nadando en el río”, agregó.

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