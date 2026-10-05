Parece un pez común, pero sobrevive días fuera del agua: por qué en Misuri piden a los pescadores matarlo si lo atrapan

La especie originaria de Asia alcanza cerca de 90 centímetros, tiene una aleta dorsal extensa y logra desplazarse entre hábitats sin morir tras quedar en tierra durante lapsos prolongados sin asistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pez cabeza de serpiente del norte es un depredador originario de Asia con una capacidad que lo distingue de casi cualquier otra especie acuática: puede respirar aire y sobrevivir fuera del agua durante varios días. Con un cuerpo largo y delgado, una aleta dorsal que recorre casi todo el lomo y un patrón moteado marrón que recuerda a una boa constrictora, los adultos alcanzan cerca de 90 centímetros de longitud y se alimentan de peces, ranas, cangrejos de río y prácticamente cualquier animal acuático que encuentren a su paso.

Su voracidad y su extraordinaria capacidad reproductiva lo convierten en una de las especies invasoras más temidas por los gestores ambientales de Estados Unidos. Las hembras pueden poner hasta 15.000 huevos por ciclo y desovar hasta cinco veces al año; esos huevos eclosionan en apenas unos días, lo que permite que las poblaciones se multipliquen de forma acelerada una vez que la especie se instala en un nuevo territorio.

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El pez llegó a Misuri por primera vez, avanzando desde poblaciones ya establecidas en Arkansas

La presencia del pez cabeza de serpiente del norte en Misuri alerta sobre el impacto de esta especie invasora en la fauna fluvial local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese depredador acaba de dar un paso más en su expansión por territorio estadounidense. Según informó el Daily Mail, el Departamento de Conservación de Misuri (MDC) confirmó la primera detección del cabeza de serpiente del norte en el estado tras retirar un ejemplar del condado de Oregon, dentro del sistema del río Eleven Point, en el extremo sur de Misuri. Desde su primera aparición en Estados Unidos en 2022, la especie fue avanzando por la costa este y la región del Atlántico Medio; este hallazgo marca su ingreso oficial a un nuevo estado.

Ángela Sokolowski, ecóloga de especies invasoras del MDC, explicó el mecanismo detrás del avance. “Esta es la primera vez que confirmamos la presencia de esta especie en la porción misuriana del Eleven Point, lo que sugiere que se están extendiendo hacia Misuri desde poblaciones conocidas aguas abajo en Arkansas”, afirmó en un comunicado del 28 de septiembre. Los ríos St. Francis y Eleven Point, ambos en el sur del estado, conectan directamente con zonas de Arkansas donde la especie ya está asentada, lo que les ofreció una ruta natural de expansión.

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Las autoridades advierten impactos negativos sobre los peces nativos y las especies de pesca deportiva

Cada ciclo reproductivo eclosiona en pocos días, una dinámica que permite la rápida multiplicación de estos animales cuando ingresan en un territorio donde no estaban presentes hasta entonces

Hasta el momento, el pez solo fue confirmado en esos dos sistemas fluviales de Misuri. No se detectaron poblaciones en otros cursos de agua del estado, pero las autoridades subrayan que monitorear su avance es prioritario. “Anticipamos efectos negativos en nuestros sistemas acuáticos, ya que el pez invasor compite con nuestras poblaciones de peces existentes por los recursos”, advirtió Sokolowski.

En la misma línea, el especialista señaló que los cabezas de serpiente “son peces depredadores y probablemente se alimentarán de nuestros peces nativos y de pesca deportiva, como el róbalo de boca pequeña, con posibles impactos directos sobre esas poblaciones”.

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El programa de Información sobre Especies Invasoras de Nueva York también describió el alcance del problema: “Esta especie es preocupante porque es un depredador de primer nivel y altera la estructura natural de alimentación acuática en los ecosistemas”. Suele habitar en estanques de agua dulce, humedales, ríos y arroyos de corriente lenta, especialmente en zonas de aguas estancadas, lo que le da acceso a una amplia variedad de entornos.

Los pescadores reciben instrucciones de cazar al pez en el acto si logran atraparlo

La ecóloga Ángela Sokolowski indicó que el animal compite por recursos y podría alimentarse de róbalos de boca pequeña, alterando el equilibrio de los ecosistemas fluviales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la dificultad de eliminar a esta especie, el MDC emitió instrucciones precisas para los pescadores: si capturan un ejemplar, no deben devolverlo al agua bajo ninguna circunstancia. Como el cabeza de serpiente puede respirar aire y mantenerse vivo en tierra durante días, dejarlo en la orilla no garantiza su muerte. El organismo recomienda “matar el pez seccionando la cabeza, eviscerándolo o colocándolo en una bolsa de plástico sellada”, y alienta a reportar cualquier avistamiento para contribuir al seguimiento de la especie.

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El caso de Misuri no es el único reciente. En junio pasado, un pescador capturó un ejemplar en Lily Pond, en el condado de Suffolk, Long Island, lo que llevó al Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (DEC) a intensificar sus esfuerzos para impedir que la especie se establezca en ese estado.

La especie, apodada popularmente el “Frankenpez”, fue registrada además en más de una decena de estados, entre ellos Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Carolina del Norte, Pensilvania y Virginia, así como en el Distrito de Columbia.

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