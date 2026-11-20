Ofrecerá un premio de 27 millones de pesos (Crédito: Lotería Nacional)

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El Sorteo Especial 318 de la Lotería Nacional, entregará un premio mayor de 27 millones de pesos. El evento en vivo se transmite desde el Teatro Lotería Nacional, ubicado en Avenida Hidalgo 130, Guerrero, Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

Las ediciones de este concurso, considerado uno de los más emblemáticos y arraigados de México, suelen coincidir con fechas importantes o conmemoraciones relevantes del calendario anual.

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Cada 20 de noviembre, México conmemora el inicio de la Revolución Mexicana. En la CDMX y otras entidades se realizan desfiles cívico-militares en reconocimiento a este movimiento histórico.

En esta ocasión, la Lotería Nacional homenajeará el desfile cívico-militar en su próximo billete como parte de los homenajes al inicio de la Revolución Mexicana. La emisión retoma una tradición que se lleva a cabo en esta fecha cada año.

La conmemoración recuerda el levantamiento convocado por Francisco I. Madero el 20 de noviembre de 1910, mediante el Plan de San Luis y bajo el lema “Sufragio efectivo, no reelección”.

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El desfile también reconoce al Ejército Mexicano como una institución vinculada con el restablecimiento del orden constitucional durante ese periodo histórico, motivo por el que la Lotería Nacional lo incorpora en esta emisión especial.

Para jugar y ganar, solo tienes que seguir los pasos

Resultados del Sorteo Especial 318 de la Lotería Nacional hoy viernes 20 de noviembre del 2026

Los resultados oficiales se actualizarán de acuerdo a la revelación de los números ganadores del Sorteo Especial 318, que se realizará este viernes 20 de noviembre desde el Teatro Lotería Nacional, en la Ciudad de México.

Premio Mayor de 27 millones de pesos :

Premio de 1 millón 440 mil pesos:

Premio de 275 mil pesos:

Premio de 275 mil pesos:

Premio de 275 mil pesos:

Premio de 275 mil pesos:

Premio de 144 mil pesos:

Premio de 144 mil pesos:

Premio de 144 mil pesos:

Premio de 144 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Reintegros:

¿Cómo funciona el Sorteo Especial?

El Sorteo Especial forma parte de los sorteos con mayor tradición de la Lotería Nacional. Se juega con billetes numerados y el premio depende de cuántas fracciones del número ganador tienes.

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Cachito: es una fracción del billete. En los sorteos de la Lotería Nacional tiene un valor de 60 pesos .

Serie o entero: reúne 20 cachitos del mismo número y cuesta 1200 pesos.

El formato habitual ofrece un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series. Eso significa que:

Si compras un cachito del número que obtiene el Premio Mayor , recibirás la vigésima parte: 675,000 pesos .

Si tienes una serie completa, el premio es de 13 millones 500,000 pesos .

Si posees las dos series del número ganador, cobras los 27 millones de pesos.

Además del Premio Mayor, el Sorteo Especial de la Lotería Nacional reparte premios directos, aproximaciones, terminaciones y reintegros. Un reintegro devuelve el valor del billete cuando la última cifra de tu número coincide con la última cifra de alguno de los números premiados establecidos en el sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

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Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

(Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

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Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.