Sin ojos y casi inmóvil: así es el extraño pez trípode que sobrevive a casi 5.000 metros de profundidad

El Bathypterois grallator habita entre las cotas de 900 y 4.700, donde espera las presas que arrastra la corriente bajo presiones extremas, temperaturas cercanas al congelamiento (Captura de video)

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El pez trípode vive sobre el lecho oceánico a casi 5.000 metros de profundidad y apenas necesita moverse para alimentarse. Su nombre científico, Bathypterois grallator, refleja con precisión su forma de vida: se sostiene sobre sus propias extremidades modificadas en la oscuridad absoluta del abismo, a la espera de que la corriente lleve el alimento hasta él.

Distribuido en océanos templados y tropicales entre los 40° de latitud norte y los 40° de latitud sur, este pez habita las zonas denominadas “de medianoche” y abisal, a profundidades de entre 900 y 4.700 metros. FishBase, la base de datos científica de referencia global sobre peces, precisa que el Bathypterois grallator también se distribuye en el océano Índico y en el Atlántico occidental.

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Su cuerpo mide unos 30 centímetros de longitud, con un máximo registrado de 37 centímetros. Las proyecciones modificadas de sus extremidades pueden superar el metro de largo, casi el triple de su tamaño corporal.

Sus tres apoyos son extremidades transformadas en soportes rígidos

El animal alcanza unos 30 centímetros, con un máximo documentado de 37, mientras sus radios extendidos rebasan esa medida y constituyen los soportes que utiliza sobre el lecho del océano profundo (Imagen ilustrativa Infobae)

Lo que distingue al pez trípode de cualquier otro vertebrado marino son sus radios alargados: dos provienen de las aletas pélvicas y uno de la cola inferior. Mientras el animal permanece en reposo, esas prolongaciones se vuelven rígidas y le permiten elevarse unos 90 centímetros sobre el sustrato, alejándose de la zona donde el movimiento del agua es prácticamente inexistente.

Según consigna el Aquarium of the Pacific, institución científica con sede en Long Beach, California, los científicos aún no comprenden con exactitud el mecanismo que controla esa rigidez. La hipótesis más aceptada sugiere que el animal bombea fluido a través de esas proyecciones para endurecerlas. Cuando nada, los mismos radios se vuelven flexibles y quedan suspendidos detrás como filamentos blandos.

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Posicionarse donde circula el flujo no es casual: es la clave de su estrategia de caza. El B. grallator orienta su cuerpo de cara a la corriente y aguarda, inmóvil, a que el alimento llegue solo. Es una adaptación fundamental para sobrevivir bajo presiones extremas, temperaturas cercanas al punto de congelación y en oscuridad total.

Sus aletas pectorales actúan como antenas sensoriales en lugar de los ojos

Las aletas pectorales del pez trípode reemplazan la visión para detectar alimento en el abismo (Captura de video)

La penumbra permanente del fondo marino dejó una marca directa en la anatomía de este pez. Los ojos se redujeron de forma drástica hasta casi desaparecer, dado que no cumplen ninguna función en ese entorno. En su lugar, el animal desarrolló largas prolongaciones pectorales filamentosas que se proyectan hacia arriba a modo de antenas, y operan como órganos táctiles para detectar presas.

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Cuando esas extensiones registran la presencia de alimento —pequeños crustáceos planctónicos, zooplancton u organismos minúsculos que arrastra el agua—, el pez los captura y los dirige hacia su boca, que tiene una apertura amplia. Este método de caza requiere un gasto energético mínimo, una condición indispensable para subsistir en uno de los ambientes más exigentes del planeta.

Su coloración varía entre tonos bronce y pálidos, con gris en la cabeza, el vientre y la parte inferior del lomo. Como transcurre la mayor parte de su existencia sobre el sustrato, los registros de ejemplares en movimiento son poco frecuentes y se consideran un hallazgo inusual.

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Es hermafrodita sincrónico y puede autofertilizarse si no encuentra pareja

El Bathypterois grallator puede autofertilizarse para reproducirse cuando no encuentra otro ejemplar de su especie (Crédito: NOAA Office of Ocean Exploration and Research)

La vida solitaria en las profundidades plantea un problema reproductivo evidente: las probabilidades de encontrar otro individuo de la misma especie son muy bajas. El Bathypterois grallator resolvió esa restricción con una adaptación biológica singular: posee órganos reproductores masculinos y femeninos que maduran al mismo tiempo, condición conocida como hermafroditismo sincrónico.

Si dos ejemplares se encuentran, uno libera espermatozoides y el otro óvulos en la columna de agua. Cuando ese encuentro no ocurre, el animal puede autofertilizarse, expulsando ambos gametos a la vez para garantizar la continuidad sin depender de una pareja. Esta capacidad lo convierte en uno de los pocos vertebrados con autofertilización confirmada.

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A pesar de sus características únicas entre los peces de aguas profundas, el B. grallator carece de valor comercial y no figura entre las especies amenazadas. FishBase lo clasifica como bentónico y solitario, registrado en taludes continentales, llanuras abisales y crestas oceánicas. Gran parte de lo que se conoce sobre este organismo proviene de fotografías y observaciones con submarinos de exploración, ya que la tecnología para estudiar estas profundidades sigue siendo limitada.