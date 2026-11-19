Un sistema basado en el cerebro de la langosta clasificó formas de crecimiento bacteriano con una precisión de hasta el 96% (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una exposición de alrededor de medio segundo a los olores liberados por bacterias permitió que un sistema basado en el cerebro de una langosta (Schistocerca americana) diferenciara formas de crecimiento microbiano asociadas con infecciones difíciles de combatir.

El equipo de la Universidad Estatal de Michigan logró clasificar muestras con una precisión de hasta 96% en condiciones controladas de laboratorio.

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La investigación apunta a una alternativa para identificar biopelículas bacterianas, estructuras que protegen a los microorganismos frente a los antibióticos y complican el tratamiento de algunas infecciones pulmonares.

Las biopelículas bacterianas forman una capa protectora sobre los microorganismos y reducen el efecto de los antibióticos en los pulmones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo futuro es analizar si esas señales químicas pueden detectarse en el aliento de pacientes, sin extraer muestras directamente de los pulmones.

Las biopelículas protegen a las bacterias

Las biopelículas son comunidades de microorganismos que se adhieren a una superficie y quedan cubiertas por una capa protectora. La placa dental y la película resbaladiza que aparece sobre las rocas de un arroyo son ejemplos de este tipo de organización.

Dentro del organismo, estas formaciones pueden representar un problema clínico. En los pulmones, las bacterias que viven dentro de una biopelícula pueden resistir con mayor eficacia la acción de los antibióticos. Por ese motivo, determinar si una infección incluye este tipo de crecimiento podría aportar información útil a los médicos.

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Hasta ahora, no existe un procedimiento no invasivo que permita establecer si estas comunidades bacterianas están presentes en los pulmones.

La investigación busca detectar estas señales bacterianas en el aliento humano para evitar métodos invasivos de extracción pulmonar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a esa limitación, científicos de la Universidad Estatal de Michigan (MSU) estudiaron la capacidad olfativa de las langostas para distinguir los compuestos químicos que emiten distintos grupos de bacterias.

El trabajo, publicado en Communications Biology, reunió a especialistas en microbiología y detección biológica de la institución. El primer autor fue Michael Parnas y los autores principales fueron Jonathan Hardy y Debajit Saha, integrantes del Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Salud Cuantitativa de la MSU.

El cerebro de los insectos identificó señales químicas

Las bacterias producen compuestos orgánicos volátiles a medida que crecen y procesan nutrientes. Esas sustancias forman combinaciones químicas que dependen de la especie y de las condiciones en que se desarrollan.

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El grupo comparó dos microorganismos: Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Cada especie se cultivó en dos estados diferentes. Uno correspondió a las biopelículas adheridas a una superficie; el otro, a cultivos planctónicos, donde las células permanecen suspendidas en el medio.

El estudio analizó las emisiones químicas de las especies Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus en dos estados de cultivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores buscaron determinar si el sistema olfativo de los insectos podía reconocer la diferencia entre ambos estados de crecimiento. Debajit Saha, profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la MSU, indicó que el alcance de esa discriminación resultó inesperado.

“Lo que desconocíamos era si el olor producido por las bacterias contendría suficiente información para revelar algo tan específico como su estado de crecimiento”, explicó Saha, según la información difundida por la universidad. “Por lo tanto, observar un nivel de discriminación tan alto fue bastante sorprendente”, añadió.

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Las langostas no utilizan una nariz para percibir olores. Sus antenas cumplen esa función y transmiten información al lóbulo antenal, una zona cerebral vinculada con el procesamiento de estímulos químicos. El equipo colocó electrodos en esa región para registrar la actividad eléctrica provocada por los olores de los cultivos.

Jonathan Hardy, profesor asociado del Departamento de Microbiología, Genética, Inmunología e Inteligencia de la MSU, describió la complejidad de esa respuesta neuronal. “Los patrones eléctricos son increíblemente complejos, pero la activación de las células nerviosas individuales se puede identificar a partir de ese patrón”, afirmó.

Una respuesta en pocos segundos

El sistema no identificó cada compuesto por separado. En cambio, el cerebro del insecto procesó la mezcla completa y produjo patrones de actividad neuronal distintos para las muestras con biopelículas y para las planctónicas.

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El análisis tradujo la actividad del cerebro del insecto mediante registros eléctricos obtenidos en menos de cinco segundos (REUTERS)

“El cerebro del insecto realiza el complejo procesamiento de olores, mientras que nuestros componentes electrónicos y algoritmos traducen esa actividad neuronal en una señal identificable”, detalló Saha.

El análisis utilizó menos de cinco segundos de datos neuronales y detectó respuestas discriminatorias desde los primeros instantes.

Los resultados mostraron que las emisiones químicas de las bacterias pueden aportar más datos que su sola presencia. “Los cambios en la fisiología y el estado de crecimiento bacteriano pueden alterar la compleja mezcla de COV liberados al ambiente”, sostuvo Saha.

El siguiente paso apunta al aliento de pacientes

El estudio se realizó con cultivos en laboratorio. El desafío será comprobar si la misma señal puede distinguirse en el aliento humano, que contiene miles de compuestos influidos por la alimentación, los medicamentos y el ambiente.

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El equipo prevé estudiar muestras de aliento de niños con fibrosis quística, una enfermedad en la que pueden aparecer infecciones pulmonares persistentes vinculadas con biopelículas.

El proyecto tiene como meta la creación de un biosensor portátil que combine el olfato del insecto con inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de una eventual aplicación clínica, los investigadores deberán evaluar más especies bacterianas, analizar muestras clínicas y comparar los resultados con métodos microbiológicos ya establecidos.

La meta de largo plazo consiste en desarrollar un biosensor portátil que reúna el sistema olfativo de un insecto vivo, componentes electrónicos miniaturizados e inteligencia artificial para interpretar las señales registradas.