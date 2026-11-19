El instrumento Análisis de Muestras en Marte del rover Curiosity empleó luz láser para examinar la composición del aire en el cráter Gale entre 2012 y 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un análisis de más de una década de mediciones del rover Curiosity abre una nueva posibilidad sobre la presencia de agua en Marte. El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, sostiene que pequeñas cantidades de agua podrían interactuar con el dióxido de carbono de la superficie marciana, aunque los investigadores aclaran que no se trata de una detección directa de agua líquida.

La investigación examinó datos reunidos entre 2012 y 2025 en el cráter Gale, donde el vehículo de la NASA estudia el suelo y la atmósfera del planeta. Los resultados apuntan a agua adherida a partículas del terreno o presente en capas tan finas que tendrían un comportamiento parecido al de un líquido. Es una explicación posible para cambios estacionales detectados en el aire marciano.

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El estudio de Curiosity siguió la atmósfera de Marte durante 13 años

La atmósfera de Marte es muy tenue y está formada en su mayor parte por dióxido de carbono. Curiosity tomó muestras de ese aire de manera repetida y permitió a los científicos construir el primer registro prolongado realizado directamente sobre la superficie del planeta.

La proporción de oxígeno pesado en el dióxido de carbono aumentó durante la primavera y el verano del hemisferio sur de Marte (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo se concentró en pequeñas diferencias dentro de las moléculas de dióxido de carbono. Algunas contienen versiones más pesadas de oxígeno y carbono. Estas variaciones funcionan como una huella: pueden indicar qué procesos atravesó el gas antes de llegar al lugar donde fue medido.

Para obtener los resultados, los especialistas usaron instrumentos del laboratorio a bordo del rover, llamado Análisis de Muestras en Marte. Uno de ellos emplea luz láser para estudiar la composición de los gases. La serie de datos cubre el período comprendido entre 2012 y 2025, una continuidad poco habitual para observaciones tomadas desde otro planeta.

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El oxígeno cambió con las estaciones en el cráter Gale

Los registros mostraron que la proporción de oxígeno más pesado dentro del dióxido de carbono aumentaba durante la primavera y el verano marcianos. El incremento fue mayor en la primavera y el verano del hemisferio sur, cuando Marte se encuentra más cerca del Sol en su recorrido orbital.

Panorámica del cráter Gale de Marte tomada por el rover Curiosity desde el Monte Sharp (NASA)

Los cambios vinculados al carbono fueron bastante menores. Esa diferencia llevó a los autores a considerar que el oxígeno y el carbono no están sujetos exactamente a los mismos mecanismos en la atmósfera. Además, las variaciones entre el día y la noche fueron, en general, reducidas en el punto donde opera Curiosity.

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El comportamiento estacional no es un dato menor. En los polos marcianos, parte del dióxido de carbono se congela durante el invierno y vuelve a pasar al aire cuando sube la temperatura. Ese ciclo altera la composición atmosférica y era una de las explicaciones iniciales para las mediciones. Sin embargo, los modelos no lograron reproducir por sí solos el aumento de oxígeno pesado observado por Curiosity.

El agua del suelo marciano podría explicar las señales detectadas

Los investigadores evaluaron otras posibilidades, como la adhesión del dióxido de carbono al suelo y su posterior liberación, o la descomposición del gas por efecto de la luz solar. Ninguna dio cuenta completamente de los cambios hallados a lo largo de las estaciones.

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Los investigadores descartaron la confirmación de agua líquida y señalaron la presencia de películas finas o agua adherida a los granos del suelo (NASA)

Por eso propusieron que parte del oxígeno podría intercambiarse entre el dióxido de carbono y el agua presente sobre el terreno o muy cerca de él. En la Tierra se conocen intercambios de este tipo en ambientes muy fríos, incluidos sectores del hielo de la Antártida. El trabajo plantea que algo parecido podría ocurrir en Marte bajo condiciones adecuadas.

La hipótesis contempla agua pegada a los granos del suelo o películas extremadamente delgadas sobre la superficie. Esas películas serían tan finas que no equivalen a charcos, ríos ni reservas de agua líquida visibles. Tampoco confirman que exista agua estable en estado líquido en el cráter Gale.

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Según la interpretación del equipo, el proceso tendría más sentido si ocurre de forma local o regional. Es decir, las condiciones del suelo y de la atmósfera alrededor del lugar donde trabaja Curiosity podrían ser decisivas. Los datos disponibles no permiten extender esa conclusión a todo Marte.

Los científicos aún no confirman agua líquida en Marte

El estudio aporta una explicación posible para una señal química, pero mantiene varias incógnitas abiertas. Todas las muestras provienen de un único sitio cercano al ecuador marciano. Por esa razón, los resultados no prueban que el mismo intercambio entre agua y dióxido de carbono ocurra en todo el planeta.

Tampoco se observó directamente la reacción propuesta. Los autores señalan que el agua y el dióxido de carbono podrían intercambiar oxígeno, aunque esa idea debe contrastarse con nuevas observaciones y experimentos. La cautela es central: el trabajo no anuncia el hallazgo de agua líquida, sino una pista obtenida a partir de cambios en la atmósfera.

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La misión de Curiosity puede aportar más información porque continúa operativa. Las futuras mediciones permitirán verificar si el patrón se repite cada año marciano y si se modifica después de grandes tormentas de polvo, que alteran la cantidad de partículas y la temperatura de la atmósfera.

También serán necesarias mediciones en otras regiones. Comparar el cráter Gale con zonas polares, llanuras y otros lugares del planeta ayudaría a determinar si se trata de una característica local o de un ciclo más amplio. La continuidad de las observaciones de la NASA será clave para poner a prueba esta explicación sobre el agua en Marte.

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