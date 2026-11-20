El Gobierno de Abelardo de la Espriella descartó que exista una decisión para reanudar las corridas de toros en el país. (EFE/ Jhon Jairo Bonilla)

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El gobierno de Abelardo de la Espriella desmintió este viernes 20 de noviembre de 2026 que exista una decisión presidencial orientada a reanudar las corridas de toros en el país, tras la publicación de un borrador de decreto sobre espectáculos taurinos que generó confusión pública.

La Casa de Nariño aclaró que el documento, que había sido puesto a disposición de la ciudadanía para recibir comentarios, se publicó en forma prematura, antes de completar las revisiones y coordinaciones institucionales requeridas. Por esa razón, el texto fue retirado de la plataforma oficial y no continuará su trámite.

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Hasta el momento, el hecho ha generado toda clase de reacciones divididas entre quienes están en contra de la tauromaquia y quienes defienden esta práctica, que para mediados de 2027 quedará prohibida en Colombia por la aprobación de una ley antitaurina, que acaba con las corridas a partir del 22 de julio de 2027, tras un periodo de transición de tres años desde su promulgación el 22 de julio de 2024.

El pronunciamiento del Gobierno

Según el comunicado, el Gobierno reiteró que sus actuaciones estarán orientadas al fortalecimiento de la protección animal en Colombia, y no a la recuperación de espectáculos que impliquen maltrato o sufrimiento de animales.

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“La protección y el bienestar animal son compromisos de este Gobierno. Reconocemos la importancia de promover una cultura de respeto por la vida y de prevenir el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales. El respeto por nuestras tradiciones no puede estar por encima de la protección de los animales”, señaló.

El Gobierno de De la Espriella finalizó el documento al reiterar a los ciudadanos “que no existe ninguna decisión presidencial encaminada a revivir las corridas de toros y que sus actuaciones estarán orientadas al fortalecimiento de la protección animal en Colombia”.

El borrador, presentado por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ambiente, planteaba reducir varias de las restricciones impuestas a los eventos taurinos durante la transición hacia la prohibición total de las corridas de toros prevista para julio de 2027. El proyecto modificaría las reglas del Decreto 0703, que había limitado el uso de instrumentos para herir a los animales, la participación de menores y el alcance de la intervención veterinaria.

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El cambio de mayor alcance recaía sobre el literal que vetaba los instrumentos puntiagudos o eléctricos destinados a causar daño a los animales antes o durante la lidia. El borrador suprime esa prohibición y la reemplaza por el deber de garantizar agua y alimento adecuados.

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