Investigadores identificaron que la toxina Protop-CrTX interviene en la transformación de la piel del pez pulmonado africano para tolerar el medio terrestre (YouTube/@naturepbs)

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La adaptación del pez pulmonado africano al paso del agua a tierra exige modificar una barrera esencial: la piel. Un grupo de investigadores identificó una toxina que interviene en ese cambio y que puede llevar el tejido desde rasgos propios del ambiente acuático hacia otros compatibles con la vida terrestre.

La incógnita no era solo qué cambia en la superficie del animal, sino qué mecanismo activa esa transformación. El trabajo describe una molécula llamada Protop-CrTX, capaz de abrir poros muy pequeños en las células sin provocar el daño que ese proceso causa habitualmente en otros organismos.

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En esa búsqueda, los autores identificaron una pieza central: Protop-CrTX. El estudio, publicado en Cell, describe a esta toxina como un interruptor reversible que reorganiza el tejido y cuya producción queda vinculada con células del sistema inmunitario.

El estudio publicado en Cell describe a Protop-CrTX como un interruptor reversible que reorganiza el tejido cutáneo del animal (YouTube/@NationalGeographicEspaña)

El resultado no explica por sí solo la transición evolutiva de los vertebrados desde el agua hacia la tierra firme. Su aporte se concentra en un proceso actual y medible: muestra cómo una molécula con potencial dañino puede participar en la reorganización de un tejido cuando un animal debe responder a un ambiente distinto.

La piel pasa de una condición acuática a otra terrestre

La piel de los peces pulmonados produce moco de forma continua y funciona como una barrera frente al exterior. En el agua, esa cubierta mantiene características propias de un medio húmedo.

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Fuera de ella, el animal debe afrontar la sequedad, la radiación ultravioleta y otras condiciones que exigen una respuesta diferente del tejido.

Ese cambio se denomina remodelación tisular, un proceso por el cual un tejido modifica su estructura y su actividad para responder a nuevas necesidades.

El estudio analiza cómo la piel del pez pulmonado africano adopta rasgos terrestres y cómo luego puede recuperar características acuáticas.

Las células del pez pulmonado limitan la pérdida de potasio y reparan las aberturas que genera la molécula en la membrana celular (YouTube/@NationalGeographicEspaña)

Los investigadores se centraron en Protop-CrTX, una toxina formadora de poros. Los poros son aberturas muy pequeñas en la membrana celular, la capa que rodea a cada célula y regula el intercambio de sustancias con el exterior.

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En otros contextos, estas perforaciones pueden dañar las células porque permiten la salida de potasio, una sustancia necesaria para su funcionamiento.

El trabajo indica que las células del pez pulmonado parecen limitar esa pérdida y reparar los poros, de modo que la toxina se asocia con cambios controlados de la piel en lugar de causar un daño permanente.

Para examinar su función, el equipo produjo una versión de Protop-CrTX en el laboratorio y la aplicó sobre fragmentos de piel. Según se detalla en el estudio, la molécula provocó cambios que acercaron el tejido a una configuración similar a la que presenta el animal durante su adaptación terrestre.

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Los granulocitos del sistema inmunitario asumen la producción de la toxina cuando el pez inicia su adaptación fuera del agua

Las células de defensa cambian el lugar donde se produce la toxina

La investigación identifica un cambio en las células que producen Protop-CrTX. Cuando el pez permanece en el agua, unas células de la piel llamadas células caliciformes liberan la toxina en el moco.

Estas células se especializan en producir y secretar sustancias que recubren las superficies del organismo.

Durante la adaptación a tierra, ese patrón se modifica. El estudio describe una zona de piel con menos moco y células basales, ubicada junto a otra formada por granulocitos, células inmunitarias que pueden desplazarse con rapidez dentro del organismo.

En esa fase, los granulocitos pasan a ser la fuente predominante de Protop-CrTX. El cambio permite que la toxina se concentre en áreas de la piel que deben reorganizarse.

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El tejido cutáneo recupera la presencia de células de moco y sus rasgos acuáticos al revertir el proceso (YouTube/@NationalGeographicEspaña)

Los autores interpretan este resultado como una prueba de que el sistema inmunitario también participa en funciones normales de los tejidos, además de intervenir frente a amenazas. Los experimentos mostraron que el proceso puede invertirse.

Al tratar piel con características terrestres, los investigadores observaron la recuperación de rasgos asociados con el ambiente acuático, como una mayor presencia de células que producen moco. Por eso, el estudio propone que la toxina funciona como un mecanismo reversible durante el pasaje entre ambos estados.

El origen de la toxina es una hipótesis evolutiva de los autores

El trabajo plantea que el gen de Protop-CrTX podría tener un origen bacteriano y haber llegado a antepasados marinos de los peces pulmonados hace millones de años.

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Los autores presentan esa posibilidad como una hipótesis sobre la historia evolutiva de la molécula, no como una observación directa de aquel proceso.

La investigación plantea la hipótesis de que el gen de Protop-CrTX tiene un origen bacteriano adquirido por ancestros marinos (YouTube/@naturepbs)

Con el tiempo, sostienen, esa toxina habría adquirido una función distinta de la que tuvo en su origen. El estudio describe que, en vez de limitarse a perforar células, participa en cambios de la piel que permiten alternar entre condiciones acuáticas y terrestres.

Los autores concluyen que la capacidad de los granulocitos para remodelar tejidos pudo contribuir a las adaptaciones de los vertebrados frente a cambios entre el agua y la tierra.

Esa conclusión se limita al mecanismo analizado en el pez pulmonado africano y no establece una explicación general para toda la evolución de los vertebrados.

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