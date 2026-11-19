La NASA puso en órbita la nave en diciembre de 1999 como la misión insignia de su Sistema de Observación de la Tierra. (NASA)

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Tras 27 años en órbita, el satélite Terra de la NASA dejará de recopilar datos científicos el 1 de diciembre. La nave, diseñada para una misión de seis años, superó más de cuatro veces ese plazo mientras observaba la relación entre la atmósfera, la tierra, los océanos y la biología del planeta.

A su vez, recopiló datos clave para comprender las condiciones climáticas. El equipo de Terra utilizará el combustible disponible para reducir la órbita de la nave y apagará todos sus sistemas en enero de 2027. Sus registros de datos seguirán disponibles sin costo para el público.

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Terra fue lanzado en 1999 para seguir los cambios del sistema terrestre

En diciembre de 1999, la NASA lanzó Terra como misión insignia de su Sistema de Observación de la Tierra. La pregunta que guiaba aquel proyecto era amplia y directa: cómo estaba cambiando la Tierra y cuáles podían ser las consecuencias para la vida en ella.

Desde entonces, el satélite reunió información sobre la atmósfera, los océanos, las superficies terrestres, la nieve, el hielo y el equilibrio energético del planeta. Al combinar esas observaciones, la misión ofreció una perspectiva sobre el funcionamiento del sistema terrestre y sus transformaciones.

La misión espacial incorporó cinco instrumentos de medición construidos por Estados Unidos, Japón y Canadá. (NASA)

Sus instrumentos también permitieron identificar el impacto de la humanidad y aportaron información sobre peligros naturales, entre ellos incendios y volcanes. Durante el último cuarto de siglo, los datos de Terra documentaron cambios en el uso del suelo, incendios forestales, transporte de polvo y humo, composición atmosférica y capa de hielo.

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Ese acervo sirvió de base para decisiones vinculadas con la seguridad pública, la agricultura y los recursos hídricos. A la vez, tuvo aplicaciones comerciales, sociales y humanitarias.

Cinco instrumentos midieron desde nubes hasta contaminación atmosférica

La misión fue internacional y transportó instrumentos procedentes de Estados Unidos, Japón y Canadá. En su configuración original, Terra llevaba cinco equipos de observación.

El primero fue el Radiómetro Avanzado de Emisión y Reflexión Térmica Espacial (ASTER). Le siguieron el Sistema de Nubes y Energía Radiante de la Tierra (CERES), el Espectrorradiómetro de Imágenes Multiángulo (MISR), el Sistema de Medición de la Contaminación en la Troposfera (MOPITT) y el Espectrorradiómetro de Imágenes de Resolución Moderada (MODIS).

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Con el paso de los años, la disponibilidad de energía impuso límites. MOPITT ya había sido apagado, al igual que partes de CERES y ASTER, como medida para ahorrar energía a bordo.

El remanente de propulsor permitirá descender la nave para retirarla de la Constelación de Ciencias de la Tierra antes de su apagado total. (REUTERS/NASA/Handout/File Photo)

“Los datos topográficos precisos de ASTER se utilizan para ingeniería, exploración energética, conservación de recursos naturales, gestión ambiental, diseño de obras públicas, extinción de incendios, recreación, geología y planificación urbana, por nombrar solo algunas áreas”, afirmó Michael Abrams, investigador principal del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Estados Unidos, a Universe Today en un artículo publicado el 30 de junio de 2009.

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El instrumento permite elaborar mapas de la temperatura, la reflectancia y la emisividad de la superficie terrestre, es decir, la capacidad de una superficie para emitir radiación térmica. También produce imágenes sobre los efectos de las formas del relieve y la topografía terrestre. Esa información contribuye al estudio de los factores que controlan condiciones climáticas, como la evaporación, el flujo del agua y los movimientos de masas, y permite analizar de qué modo el fuego puede modificar la superficie terrestre.

Terra lleva dos instrumentos CERES, que miden el albedo —la radiación solar reflejada por la superficie terrestre— y la radiación infrarroja térmica emitida. Además, analizan el papel de las nubes en la modulación de los flujos radiativos mediante el estudio de la radiación solar reflejada y de la radiación que emite la Tierra desde la superficie hasta la parte superior de la atmósfera.

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El combustible determinó el tramo final de la operación. A partir de 2020, la NASA dejó de realizar maniobras de inclinación destinadas a mantener la órbita de Terra, con el objetivo de preservar las reservas disponibles. Desde entonces, el satélite fue adelantando su hora de cruce del ecuador, aunque continuó enviando datos.

Kurt Thome, científico del proyecto Terra en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, compartió información sobre más de dos décadas de órbita de la nave durante la conferencia de la Unión Geofísica Americana de 2019.

La agencia espacial interrumpió los ajustes de inclinación orbital en 2020 con el objetivo de preservar las reservas de combustible. (MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC/Handout via REUTERS)

“Esta maniobra es una de las tres maniobras básicas que requieren combustible y que el equipo utiliza para mantener la órbita de Terra y la seguridad de la plataforma”, afirmó Thome. Según explicó, los ajustes de inclinación controlan la hora local media a la que la plataforma cruza el ecuador.

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Las otras dos operaciones son las maniobras de compensación de arrastre, destinadas a controlar la altitud orbital —el apogeo y el perigeo—, y las maniobras de mitigación de riesgos o de evitación de desechos. Estas últimas protegen la plataforma frente a colisiones con basura orbital conocida u otras naves espaciales.

Los cambios de órbita pueden modificar la calidad de las observaciones

Thome señaló que conservar la órbita resulta relevante porque sus variaciones pueden afectar la calidad de los datos que obtiene un sensor. En una plataforma matutina como Terra, los cruces ecuatoriales más tempranos implican menor elevación solar, con sombras más frecuentes; también reducen la probabilidad de nubosidad, las temperaturas de superficie y la energía reflejada, lo que produce señales más débiles.

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Una reducción de la altitud orbital cambia la cobertura espacial de los sensores. Puede ocasionar lagunas en el muestreo y reducir el área cubierta, aunque permite una mejor resolución espacial.

“El equipo de operaciones de vuelo trabaja para mantener tanto el tiempo de cruce como la altitud de la plataforma, con el fin de proporcionar datos de la más alta calidad”, explicó Thome. Pero esa tarea exige combustible, un recurso que limita la duración de las plataformas de larga vida útil.

Representación en color de los datos de la cámara del satélite Terra de la NASA sobre el campo de hielo de Ha-Iltzuk, en la Columbia Británica (Canadá). EFE/ Romain Hugonnet / Legos SÓLO USO EDITORIAL / SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La cantidad prevista para maniobras debe equilibrar el peso de la nave durante el lanzamiento, su vida útil estimada y una eliminación segura al final de la misión. En ese consumo, las maniobras de inclinación demandan más combustible que las destinadas a compensar el arrastre orbital.

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Un lanzamiento preciso dejó combustible para más de dos décadas de maniobras

Terra se benefició de un lanzamiento y una inserción orbital precisos, lo que dejó su tanque de combustible casi lleno para las maniobras posteriores. Desde su puesta en órbita, el equipo realizó ajustes de inclinación unas cuatro veces por año.

El objetivo era conservar la hora de cruce de Terra a las 10:30 de la mañana. Durante sus primeros dos años en órbita, ese paso ocurría a las 10:45.

Las maniobras continuaron hasta que el combustible restante alcanzó apenas para abandonar la Constelación y efectuar los encendidos de descenso del perigeo. La salida de la Constelación reducirá la órbita de Terra en 6 kilómetros, con el propósito de alejarla de los 705 kilómetros de altitud de la Constelación de Ciencias de la Tierra.

Finalmente, durante la pasivación de Terra, se empleará todo el combustible remanente para bajar la nave e iniciar su reentrada lenta hacia una desorbitación no controlada.