Hoy los probióticos son parte de la conversación cotidiana, como los suplementos dietarios. El mercado sin gluten en los Estados Unidos llega a USD 4.700 millones, sin que eliminar este ingrediente de la dieta traiga beneficios conocidos a quienes no sufren de la enfermedad celíaca, escribió en The Boston Globe el gastroenterólogo Sushrut Jangi, del Hospital Brigham and Women's, afiliado a la Univeridad de Harvard, en Boston, en una columna sobre por qué el cuidado del tracto digestivo es tan importante para la vida como el cuidado del corazón.