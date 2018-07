Con el objetivo de mantener el legado de la institución y expandir a todo el país lo que ellos llaman "medicina Favaloro", Mendiz integra el consejo de administración de la fundación, junto con los sobrinos de su creador, Liliana y Roberto Favaloro, y el doctor Héctor Rafaelli. Y pese a que recuerda con añoranza su pasado como arquero -y hasta juega con la ironía al asegurar que "no era malo"-, la pasión por lo que hace se le escapa en cada gesto. "Hice medicina y siempre pensé que iba a volver a mi pueblo a ejercer medicina general y después sentí que no era suficiente lo que había aprendido en la carrera e hice medicina interna, pero tampoco me alcanzaba y me di cuenta que me gustaba la cardiología. Y en ese momento ocurrió la 'explosión' de esto de las intervenciones de cateterismo y tuve un primer contacto, porque ingresé a la Fundación Favaloro a la unidad coronaria, y ahí fue como una atracción mutua entre la especialidad y yo y nació ese amor que hace que muchas veces se me haga la noche y siga con la misma energía que a la mañana".