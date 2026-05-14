México

Sin dar declaraciones, gobernadora interina de Sinaloa llega a Palacio Nacional para reunirse con Claudia Sheinbaum

Fue vista bajando de su camioneta pero no se detuvo a responder ninguna pregunta

Guardar
Google icon
Yeraldine Bonilla, se convirtió en la gobernadora interina de Sinaloa, tras la salida de Rubén Rocha Mocha por la aprobación de su licencia temporal de 30 días. (IG/Yeraldine Bonilla)
Yeraldine Bonilla, se convirtió en la gobernadora interina de Sinaloa, tras la salida de Rubén Rocha Mocha por la aprobación de su licencia temporal de 30 días. (IG/Yeraldine Bonilla)

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, llegó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, no dio ninguna declaración.

La gobernadora interina, quien fue nombrada para sustituir a Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, llegó a la capital para asistir a la reunión que tendrá la presidenta con todos los gobernadores, para revisar los avances del IMSS Bienestar.

PUBLICIDAD

En un video difundido en redes sociales, se observa a la gobernadora interina descender de su camioneta y caminar haca Palacio Nacional. Reporteros le preguntan si hablará sobre el tema de seguridad en Sinaloa, sin embargo, no responde.

Información en desarrollo

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

SinaloaYeraldine BonillaClaudia SheinbaumPalacio NacionalPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detectan restos humanos en vehículo funerario en Poza Rica y arrestan a empleado

La Fiscalía de Veracruz inició una carpeta de investigación luego de que policías municipales detectaran un vehículo funerario con restos humanos en bolsas

Detectan restos humanos en vehículo funerario en Poza Rica y arrestan a empleado

Pemex reporta aumento de 21.9% en refinación de crudo durante el primer trimestre de 2026 ante crisis de combustible en Medio Oriente

Este crecimiento se encuentra respaldado principalmente por el desempeño de la refinería Olmeca y Tula

Pemex reporta aumento de 21.9% en refinación de crudo durante el primer trimestre de 2026 ante crisis de combustible en Medio Oriente

Pierde Sergio Mayer ante Gustavo Adolfo Infante: cuántos millones “perdió” el político tras resolución

La disputa, que duró casi un año y llegó hasta los tribunales federales, terminó por cerrarse

Pierde Sergio Mayer ante Gustavo Adolfo Infante: cuántos millones “perdió” el político tras resolución

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 14 de mayo? Líneas 1 y 7 del MB sin servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 14 de mayo? Líneas 1 y 7 del MB sin servicio

Claudia Sheinbaum y U2 asisten a la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle

El evento lucha por la inclusión social y los derechos de la infancia

Claudia Sheinbaum y U2 asisten a la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detectan restos humanos en vehículo funerario en Poza Rica y arrestan a empleado

Detectan restos humanos en vehículo funerario en Poza Rica y arrestan a empleado

Aseguran en CDMX cargamento ‘histórico’ de cigarros ilegales valuado en 4 mil 500 mdp, está ligado a La Unión Tepito

Marina asegura más de 10 paquetes de presunta cocaína que flotaban en el mar cerca de Huatulco

Quién es “El Checo”, presunto operador del CJNG capturado tras persecución armada en Baja California

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de mayo: Gobierno de CDMX reporta 18 detenidos y la identificación de un grupo criminal en el caso de Ximena Guzmán y José Muñoz

ENTRETENIMIENTO

Víctor García revela la inesperada historia detrás de su canción más dolorosa: “Ayer te pedí”

Víctor García revela la inesperada historia detrás de su canción más dolorosa: “Ayer te pedí”

Presentan demanda por presuntas agresiones y hostigamiento sexual contra Ramón Ayala Jr.

Anahí cumple 43 años: un recorrido íntimo por la vida de la RBD que venció la anorexia, los ataques públicos y más

¡Adiós Matilda! Lara Campos conmueve a sus fans al anunciar sus últimas funciones en el exitoso musical

¿A qué hora se estrena “Dai Dai” en México? Shakira confirma el lanzamiento del video y la canción oficial del Mundial 2026

DEPORTES

Final Four listo: así quedaron las Semifinales de Kings y Queens League México

Final Four listo: así quedaron las Semifinales de Kings y Queens League México

Pachuca y Pumas disputarán el último boleto de la Liga Mx a la CONCACAF Champions Cup

NFL revela calendario de la temporada 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO el evento en el que darán a conocer las fechas clave desde México

Esta es la ‘maldición del América’ que amenaza a Pumas y podría impedirle ser campeón del Clausura 2026 de la Liga MX

Chivas golea al América en la final de ida de la categoría Sub-21