Sin dar declaraciones, gobernadora interina de Sinaloa llega a Palacio Nacional para reunirse con Claudia Sheinbaum

Yeraldine Bonilla, se convirtió en la gobernadora interina de Sinaloa, tras la salida de Rubén Rocha Mocha por la aprobación de su licencia temporal de 30 días. (IG/Yeraldine Bonilla)

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, llegó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, no dio ninguna declaración.

La gobernadora interina, quien fue nombrada para sustituir a Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, llegó a la capital para asistir a la reunión que tendrá la presidenta con todos los gobernadores, para revisar los avances del IMSS Bienestar.

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En un video difundido en redes sociales, se observa a la gobernadora interina descender de su camioneta y caminar haca Palacio Nacional. Reporteros le preguntan si hablará sobre el tema de seguridad en Sinaloa, sin embargo, no responde.

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