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El tierno momento madre-hijo que compartió Hailey Bieber en redes

Tras celebrar el Día de la Madre, la modelo publicó nuevas escenas familiares junto al pequeño Jack Blues

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Hailey Bieber aparece en un video casero junto a su hijo Jack Blues.

Hailey Bieber volvió a emocionar a sus seguidores con una publicación dedicada a su hijo Jack Blues. La modelo y fundadora de Rhode compartió en Instagram un video doméstico junto al pequeño de 20 meses, fruto de su matrimonio con Justin Bieber.

El clip que ha enternecido a los internautas muestra a Hailey sentada con Jack sobre sus piernas. Durante la escena, el niño le ofrece pequeños bocados de comida mientras ella sonríe y abre la boca para recibirlos. La publicación incluyó la canción “Isn’t She Lovely” de Stevie Wonder como fondo musical.

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“Es mi máquina de snacks personal”, escribió Hailey Bieber en la descripción del video.

Hailey Bieber compartió un tierno video en el que su hijo Jack Blues le da bocados de comida mientras ambos pasan tiempo en casa.
Hailey Bieber compartió un tierno video en el que su hijo Jack Blues le da bocados de comida mientras ambos pasan tiempo en casa. (Captura de video)

La modelo también presentó una fotografía frente al espejo. En la imagen, la empresaria besa a su hijo mientras sostiene el teléfono para tomar la selfie. Como suele hacer desde el nacimiento de Jack, cubrió el rostro del niño con un corazón rosado para proteger su privacidad.

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Unos días atrás, Hailey celebró su segundo Día de la Madre desde la llegada de Jack Blues, quien nació en agosto de 2024. “Me encanta ser tu mamá”, expresó la empresaria en sus historias de Instagram.

En las últimas semanas, Hailey habló en distintas entrevistas sobre los cambios que experimentó desde el nacimiento de Jack. En una conversación con Time, la empresaria recordó que la maternidad coincidió con otro momento importante de su vida profesional: la venta de Rhode a e.l.f. Beauty por mil millones de dólares en mayo de 2025.

La fundadora de Rhode celebró su segundo Día de la Madre desde el nacimiento de su hijo en agosto de 2024.
Hailey Bieber celebró su segundo Día de la Madre desde el nacimiento de su hijo en agosto de 2024. (Instagram)

“Convertirme en mamá es, hasta ahora en mi vida, el cambio más grande por el que he pasado”, declaró. “Siento que muchas mujeres probablemente estarían de acuerdo en que el mayor cambio de identidad que atraviesas en tu vida es convertirte en padre, convertirte en mamá”.

“Pasar por eso mientras también atravesaba este loco proceso empresarial fue realmente interesante, porque ambas cosas estaban ocurriendo en paralelo”, explicó. “Me sentí muy exigida de muchas maneras”.

Las preocupaciones de Hailey sobre el futuro de Jack

Aunque las publicaciones familiares suelen mostrar momentos felices y tranquilos, Hailey también reconoció que siente temor por el futuro de su hijo. En una entrevista con Interview Magazine publicada el mes pasado, la empresaria habló sobre las preocupaciones que enfrenta como madre.

“Esa es probablemente la mayor ansiedad que tengo como madre”, afirmó. “El mundo en el que él está creciendo es muy, muy aterrador y se siente muy desolador pensar en el futuro, con cómo están las cosas”.

Justin Bieber y Hailey Bieber mantienen una estricta política de privacidad respecto a las imágenes de su hijo. (Instagram)
Justin Bieber y Hailey Bieber mantienen una estricta política de privacidad respecto a las imágenes de su hijo. (Instagram)

Pese a esos temas, Hailey aseguró que intenta enfocarse en el ambiente familiar que comparte con Justin Bieber. “Solo tengo que cerrar los ojos y tener fe. Mientras él crezca en un hogar realmente amoroso y hermoso, eso es todo lo que puedo esperar”, expresó.

La modelo también confesó que desea tener más hijos en el futuro, aunque todavía no tiene claro cuántos. “Algunos días quiero dos. Algunos días quiero cinco”, comentó. “Siempre quise casarme y tener hijos y una familia desde muy pequeña”.

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