Sexo, premios y provocación: Euphoria convierte la polémica en arte y redefine los límites del drama adolescente

ATENCIÓN, ESCENAS EXPLÍCITAS - Este video presenta una escena de la serie Euphoria. Se observa a la actriz Sydney Sweeney interpretando a Cassie Howard mientras crea contenido para la plataforma OnlyFans.

El episodio más reciente de Euphoria volvió a encender las redes sociales. En el centro de la tormenta, una vez más, Sydney Sweeney. Las críticas apuntan en la dirección de siempre: demasiado sexo, demasiada provocación, y la sospecha de que las opiniones del personaje que interpreta reflejan las suyas propias. Es un error muy recurrente aplicado a una de las actrices más talentosas de su generación.

Sweeney no está haciendo catarsis personal en pantalla. Está actuando. Y lo hace con un talento que le valió una nominación al Emmy como Actriz de Reparto, elogiada por la crítica especializada por su capacidad de mostrar los altibajos emocionales de Cassie Howard sin nunca hacer que el público se vuelva completamente en su contra. Ese equilibrio entre empatía y devastación no es casualidad: es el resultado de una actriz que domina su oficio.

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La última temporada de Euphoria ha generado una enorme controversia por el tratamiento que se le ha dado al personaje de Cassie Howard, interpretado por Sydney Sweeney (Cortesía: HBO Max)

La confusión entre actriz y personaje tiene un historial largo. Le pasó a Bryan Cranston con Walter White. Le pasó a James Gandolfini con Tony Soprano. En todos esos casos, el debate sobre si el actor “era” su personaje quedó reducido al anecdotario. Las actuaciones, en cambio, sobrevivieron como referencias de la televisión contemporánea. La de Sweeney va por el mismo camino.

Un personaje construido para incomodar

ATENCIÓN, ESCENAS EXPLÍCITAS - El personaje de Cassie decide incursionar en OnlyFans durante la temporada 3 de Euphoria (Créditos: HBO)

Cassie Howard no es un accidente narrativo. Desde su presentación en la primera temporada fue diseñada como un estudio clínico de la dependencia emocional y la necesidad de validación. En esta temporada, ese arco alcanza una nueva dimensión: Cassie abre una cuenta en una plataforma de contenido para adultos y construye una identidad pública alrededor de su exposición.

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Lo que hace aún más incómoda la trama es que quien la gestiona y potencia es Maddy, su exmejor amiga, reconvertida en manager: una ironía dramática que la serie despliega sin red de contención. Las escenas que muestran ese proceso no están ahí para escandalizar. Están para retratar, con precisión incómoda, la dinámica real de la economía de la atención digital y lo que le hace al cuerpo y a la identidad de las mujeres jóvenes que la habitan.

En la nueva temporada de 'Euphoria', el personaje de Cassie abre una cuenta de imágenes y videos explícitos, llevando su contenido a niveles cada vez más incómodos y controversiales

Las experiencias más polémicas del personaje se han convertido en puntos de referencia culturales que generaron debates sobre sexualidad, consentimiento y las presiones de las redes sociales, debates que solo ocurren cuando una ficción toca algo verdadero. Si el personaje fuera inofensivo, nadie estaría discutiendo.

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Y entender este aspecto del personaje es clave ya que la serie nunca aplaude las acciones de Cassie. Por el contrario, el lenguaje audiovisual busca crear tanta incomodidad como sea posible; lo ha hecho tan bien que personalidades de la misma industria del entretenimiento para adultos han salido a pronunciarse.

¿Hemos llegado demasiado lejos? La tercera temporada de #Euphoria se estrena el 12 de abril en HBO Max

En entrevista para Variey, Sydney Leathers, creadora de contenido para adultos desde 2017, calificó la representación de “ridícula y caricaturesca” y resaltó que muchas de las situaciones mostradas ni siquiera serían posibles en la vida real dadas las políticas de las plataformas. Maitland Ward, una de las principales creadoras de contenido explicito, aseguró que el arco de Cassie Howard perpetuaba estereotipos de aquellas personas que se dedican al entretenimiento para adultos.

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El arco de Cassie Howard en 'euphoria' ha causado tanto impacto que las mismas figuras de las plataformas para adultos se han pronunciado y han considerado al personaje como un estereotipo negativo Grosby

“En el clima que vivimos, que la vistieran de bebé para hacer contenido pornográfico de OnlyFans fue más que perturbador y nuevamente sirve para perpetuar el estereotipo de que las trabajadoras sexuales no tienen brújula moral y que harán cualquier cosa por dinero. Y siempre existe ese estigma falso de que el trabajo sexual es sinónimo de tráfico sexual y abuso. Y ellos simplemente dijeron: hagamos un chiste de esto. Qué gracioso. Yo no me estoy riendo”, declaró tajante Ward a Variety.

El debate real: quién decide el límite

La pregunta que la nueva temporada deja abierta no es si Euphoria fue demasiado lejos con el sexo. Es quién tiene autoridad para trazar ese límite en la ficción para adultos distribuida en una plataforma de streaming de pago.

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Mostrar la hipersexualización de Cassie no es lo mismo que celebrarla. Ponerla en pantalla con toda su crudeza es, en todo caso, lo opuesto a normalizarla: es obligar al espectador a verla de frente, sin el alivio de la metáfora ni el distanciamiento del eufemismo. Cassie Howard es un personaje autodestructivo porque la autodestrucción disfrazada de empoderamiento es uno de los fenómenos más reales y menos discutidos de la cultura digital contemporánea.

Esta secuencia pertenece a la serie de HBO, donde el personaje Cassie Howard, interpretado por Sydney Sweeney, se convierte en una gigante. Es un momento onírico donde proyecta su explosivo crecimiento en OnlyFans (Créditos: HBO)

Un fenómeno cultural que excede la pantalla

Su impacto en la Generación Z se tradujo en tendencias de maquillaje, moda y estética que trascendieron la pantalla: las sombras de ojos vibrantes y las piedras brillantes del personaje de Maddy se convirtieron en un lenguaje visual propio, al punto de que la diseñadora de maquillaje de la serie lanzó su propia línea de productos basada en los looks de los personajes.

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En 2019 recibió el Premio Sentinel por su retrato preciso de la adicción, un galardón que se otorga específicamente a producciones que abordan el tema con rigor y responsabilidad. Ese reconocimiento coexiste con las acusaciones de ser demasiado explícita, lo que ilustra perfectamente la tensión que Euphoria habita por diseño.

La premiere de la tercera temporada se proyectó en el festival Coachella 2026, un gesto que confirma su lugar como objeto cultural y no solo televisivo.

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Euphoria acumula 25 nominaciones al Emmy Primetime con 9 premios ganados, además de un Globo de Oro, un premio Peabody y reconocimientos de los Gremios de Directores y Guionistas de Hollywood. Zendaya ganó el Emmy a Mejor Actriz en Drama en dos oportunidades, convirtiéndose en la actriz más joven y la primera mujer negra en conseguir ese logro dos veces.

'Euphoria' ha sido reconocida por su forma de mostrar conductas autodestructivas de manera catártica desde su primera temporada REUTERS/Aude Guerrucci/Foto de archivo

No son premios menores ni categorías técnicas: son el reconocimiento de la industria más rigurosa del mundo a una ficción que, al mismo tiempo, genera escándalo en las redes sociales cada vez que emite un episodio nuevo. La contradicción dice algo sobre quién tiene razón en ese debate.

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La Academia de Televisión también premió a Euphoria por su cinematografía, coreografía y maquillaje, departamentos que definen la identidad visual más reconocible de la televisión actual. Para la tercera temporada, Hans Zimmer se sumó como compositor, un dato que habla del peso que la industria le asigna a la serie.

La tercera temporada recibió una recepción mixta de la prensa especializada, lo que no es necesariamente una mala señal para una serie que siempre apostó a la incomodidad. Incluso las reseñas más duras coinciden en que Zendaya entrega uno de los trabajos más sólidos de la televisión actual, que la cinematografía sigue siendo extraordinaria y que la dirección de arte y el vestuario constituyen un festín visual.

Decider la calificó como un salto creativo mayúsculo. Variety reconoció que la serie nunca deja de entretener y que Zendaya recuerda instantáneamente por qué ganó dos Emmy. El cinematógrafo Marcell Rév filma cada capítulo con técnicas de cine en sala, logrando escenas que algunos críticos describieron como dignas de proyectarse en un museo.

Que una serie tan ganadora siga generando esta clase de debates es la confirmación de que todavía tiene algo urgente para decir.