Guanajuato se ubica entre los estados con más fosas clandestinas halladas en 2026: 157 entre enero y abril

Entre enero y abril de este año se contabilizaron cerca de 110 hallazgos de fosas clandestinas, de acuerdo con Causa en Común. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Guanajuato se colocó entre las entidades con mayor número de hallazgos de fosas clandestinas durante los primeros cuatro meses de 2026, de acuerdo con registros elaborados por la organización Causa en Común.

Según el recuento difundido por la organización, entre enero y abril de este año se contabilizaron cerca de 157 hallazgos de fosas clandestinas con restos humanos en distintas regiones del país. Los registros apuntaron a la posible localización de al menos 250 víctimas, principalmente en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Estado de México y Guanajuato.

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El vocero de Causa en Común, Asael Nuche González, sostuvo que en el caso de Guanajuato fueron identificadas siete fosas clandestinas durante el primer cuatrimestre del año, cifra que colocó a la entidad entre las de mayor incidencia a nivel nacional.

(Crédito x | @causaencomun)

Hallazgos en la zona Laja-Bajío y municipios del corredor industrial

En la región Laja-Bajío se reportaron distintos hallazgos durante el arranque de 2026, incluidos casos en pozos y terrenos ubicados en municipios del corredor industrial del estado.

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Fuerzas federales y autoridades locales trabajan para recuperar cuerpos de fosas clandestinas, en Salvatierra, Guanajuato, el 29 de octubre de 2020. (Crédito: Reuters)

El investigador Fernández Escobar Ayala señaló que persiste la falta de información homologada y transparente sobre los casos de desaparición y localización de restos humanos en la entidad.

El especialista advirtió que el número de víctimas podría ser considerablemente mayor al de las fosas identificadas, debido a que algunos puntos de inhumación clandestina concentraron restos de múltiples personas.

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Como ejemplo mencionó el caso documentado este año en Cortazar, donde en una sola fosa clandestina se estimó la presencia de restos correspondientes a cerca de 20 personas. También refirió un hallazgo registrado en Juventino Rosas, donde autoridades y colectivos estimaron restos vinculados con al menos 18 posibles víctimas.

Otro de los municipios donde se reportaron hallazgos recientes fue Villagrán.

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Colectivos localizaron restos humanos en Irapuato

A los registros del primer cuatrimestre se sumó el hallazgo documentado esta semana en Irapuato, donde integrantes del colectivo Hasta Encontrarte localizaron tres cuerpos en fosas clandestinas durante una brigada de búsqueda realizada en la comunidad San Antonio Texas.

Las labores comenzaron desde el martes pasado y derivaron en el hallazgo de restos humanos enterrados en distintos puntos de la zona intervenida.

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Tras estos hechos, Fernández Escobar Ayala consideró que la tendencia de localización de fosas clandestinas podría mantenerse en los próximos meses, fenómeno que vinculó directamente con los casos de desaparición de personas registrados en Guanajuato y otras entidades del país.