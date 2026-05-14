México

Claudia Sheinbaum y U2 asisten a la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle

El evento lucha por la inclusión social y los derechos de la infancia

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Un evento se desarrolla en un escenario con varios jóvenes y adultos.

La presidenta Claudia Sheinbaum arribó de manera sorpresiva junto a los integrantes de la banda musical U2 a la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle, evento que se realiza en México.

Esta asamblea tiene como objetivo central la lucha por la inclusión social y la defensa de los derechos de la infancia. La presencia conjunta de la mandataria mexicana y los miembros de la reconocida agrupación musical internacional marcó un momento destacado en la jornada, reafirmando el apoyo institucional y artístico al movimiento enfocado en la protección y promoción de los derechos de los niños en situación de calle.

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