Este cable hará que series y películas se vean de mejor calidad en tu Smart TV

Conectar el televisor mediante un cable Ethernet ofrece mayor estabilidad de internet que el Wi-Fi en streaming y videojuegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En hogares donde el consumo de plataformas de streaming y videojuegos en línea es parte de la vida cotidiana, la calidad de la imagen en el televisor puede verse afectada por la forma en que este se conecta a internet.

Un elemento simple y económico, el cable Ethernet de alta velocidad, puede ser la solución para quienes experimentan cortes, cargas lentas o pixelación en sus series y películas favoritas.

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Qué es el cable Ethernet y cómo funciona

El cable Ethernet es un accesorio que permite conectar dispositivos electrónicos, como televisores inteligentes, directamente al router o módem de internet mediante una conexión física. Esta conexión garantiza que el ancho de banda disponible llegue completo al equipo, sin las pérdidas o interferencias que pueden presentarse en redes inalámbricas.

A diferencia de la conexión Wi-Fi, que depende de la calidad de la señal y del entorno, el Ethernet utiliza cables de cobre o materiales trenzados para transportar datos a alta velocidad, de forma constante y segura. Los conectores más habituales son los RJ45, compatibles con la mayoría de los televisores, consolas y ordenadores.

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A diferencia del Wi-Fi, el cable Ethernet garantiza un ancho de banda completo y sin interferencias para televisores inteligentes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo influye el cable Ethernet en la calidad de la imagen del TV

La fluidez al reproducir contenido en 4K o alta definición depende en gran medida de la estabilidad y velocidad de la conexión a internet. Muchos usuarios notan que, aunque pagan por fibra óptica de alta velocidad, las películas tardan en cargar o presentan fallos de calidad cuando utilizan solo Wi-Fi.

Esto ocurre porque las redes inalámbricas pueden experimentar interferencias causadas por paredes, otros dispositivos e incluso la distancia respecto al router.

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El uso de un cable Ethernet elimina los problemas de inestabilidad en la transmisión de datos, permitiendo que la señal de internet llegue al televisor sin fluctuaciones. De este modo, la experiencia de visualizar contenido en streaming se vuelve mucho más fluida, con una imagen nítida y sin interrupciones.

El uso de un cable Ethernet reduce las pausas y cortes durante la reproducción de vídeos 4K o en alta definición en el hogar. (Imagen ilustrativa Infobae)

En la práctica, la conexión por cable minimiza la aparición de píxeles, cortes o pausas inesperadas durante la reproducción de vídeos de alto bitrate. Por ejemplo, si el ancho de banda real es insuficiente para el tamaño del archivo de vídeo, la reproducción puede detenerse constantemente para cargar los datos que faltan.

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El cable Ethernet, sobre todo si es de categoría Gigabit o superior, permite que el flujo de datos sea continuo y suficiente para cualquier formato disponible en las plataformas de streaming actuales.

Cuándo es mejor usar cable Ethernet en lugar de Wi-Fi

Existen situaciones en las que el Wi-Fi puede ser suficiente, especialmente si el router se encuentra cerca del televisor y la señal es fuerte. Sin embargo, en hogares donde la distancia es mayor, hay muchas paredes o conviven numerosos dispositivos conectados de manera simultánea, la conexión inalámbrica suele degradarse y genera latencia o pérdida de calidad.

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En estos casos, el cable Ethernet se convierte en la mejor opción. Su uso es especialmente recomendable para quienes buscan una experiencia estable al ver películas en 4K, jugar en línea o utilizar aplicaciones que requieren un gran ancho de banda.

Conexión por Ethernet es ideal en hogares con múltiples dispositivos o paredes que debilitan la señal inalámbrica del router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cables de alta velocidad, como el CAT8, soportan frecuencias de hasta 2.000 MHz y velocidades de hasta 40 Gbps, mucho más de lo que cualquier conexión doméstica promedio requiere hoy, pero ideal para asegurar que la infraestructura del hogar esté preparada para futuros aumentos de velocidad.

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Para quienes tienen televisores con puertos Ethernet limitados a 100 Mbps, puede resultar útil agregar un adaptador USB a Gigabit Ethernet, que permite superar ese límite y aprovechar toda la velocidad contratada con el proveedor de internet. Esta solución es sencilla y económica, y basta con conectar el adaptador al puerto USB del televisor y luego el cable Ethernet, sin necesidad de configuración adicional.