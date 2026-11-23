Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador, participó este lunes en la audiencia de apelación por el caso Laberinto. (REUTERS/Karen Toro)

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La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González compareció este lunes ante un tribunal en la audiencia de apelación contra la prisión preventiva que cumple por presunto lavado de activos en el caso conocido como Laberinto.

La diligencia, de carácter telemático, se desarrolló en el marco de la revisión judicial de la medida cautelar dictada contra la dirigente del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017). Recluida desde octubre en una cárcel de la ciudad andina de Riobamba, González, de 49 años, participó en la audiencia por breves minutos.

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Durante su intervención, insistió en que es “perseguida política” y denunció un estado de “aislamiento e incomunicación absoluta”. Relató que el 28 de octubre había obtenido un código para poder comunicarse con el exterior, pero que el organismo a cargo del sistema penitenciario dispuso después que todo el centro quedara incomunicado. Según su versión, esa disposición generó riesgo para su integridad, ya que otras internas comenzaron a protestar por la misma restricción.

La causa Laberinto indaga el presunto desvío de 500.000 dólares ligados al comercio irregular de combustible para gastos de campaña.

Su abogado, Diego Guarderas, señaló en la audiencia que “pretender que porque fue candidata automáticamente es responsable de lavado de activos es totalmente absurdo, estigmatizante y selectivo”. Concluida su intervención, el tribunal pasó a deliberar sin adelantar cuándo daría a conocer su fallo.

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González fue arrestada el 22 de octubre en su domicilio de Canuto, localidad rural de la provincia costera de Manabí, y acumula 32 días bajo custodia, todavía sin un pronunciamiento judicial definitivo sobre su caso. La causa Laberinto, que esta jornada también contempló la situación de Wendy Lorena O. G., procesada junto a ella por el mismo delito, indaga un presunto esquema destinado a ocultar el origen de fondos utilizados en la campaña presidencial anticipada de 2023 de Revolución Ciudadana.

De acuerdo con la pesquisa, se habría recurrido a una estructura empresarial ligada al comercio ilegal de hidrocarburos, vinculada a Aquiles Álvarez, actual alcalde de Guayaquil, quien permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro por causas relacionadas con la comercialización irregular de combustible. Parte de los recursos habría sido transferida a proveedores de publicidad, mientras que otra porción se habría destinado a cheques al portador para cubrir gastos logísticos de la campaña. En conjunto, los movimientos bajo sospecha ascenderían a unos 500.000 dólares.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, venció a Luisa González en los balotajes de 2023 y 2025. (REUTERS/CAITLIN OCHS)

Este expediente se suma a otra causa anterior, denominada ‘Caja Chica’, en la que la Fiscalía examina si la agrupación correísta recibió efectivo proveniente de Venezuela para financiar esa misma contienda electoral.

El pasado 9 de noviembre, un tribunal desestimó por unanimidad un recurso de hábeas corpus presentado a favor de González, con el que su defensa procuraba que se declarara ilegal, arbitraria e ilegítima la privación de libertad dispuesta en su contra. En esa ocasión, los magistrados descartaron cualquier violación constitucional al derecho a la libertad. Guarderas impugnó ese fallo y sostuvo que no se habían considerado las pruebas aportadas en favor de la política.

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González perdió ante el actual mandatario Daniel Noboa en los dos últimos balotajes presidenciales celebrados en el país, en 2023 y 2025. A partir de las investigaciones sobre el financiamiento de su primera postulación, RC fue suspendida a pedido de la Fiscalía e inhabilitada para competir en los comicios locales del próximo domingo, en los que el correísmo aspiraba a conservar alcaldías clave como las de Quito, capital del país, y Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador.

Ante la imposibilidad de la agrupación para inscribir candidaturas propias, dirigentes como Pabel Muñoz, quien llegó a la alcaldía de Quito en 2023 con el respaldo correísta, buscan la reelección bajo una alianza conformada por otras fuerzas políticas.

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